Русофобия как идеология

00:13 03.09.2022 Валерий Коровин

Публицист, политолог



Нынешняя украинская власть, по сути, официально признала, что русофобия остается единственно возможной политикой для Украины. Дальше под этим каждый понимает то, что ему нравится, оправдывая русофобию как угодно: тем, что Украина борется с Российской империей, советским наследием, с якобы вмешательством России в дела Украины, борьбой за европейские ценности, за движение на Запад. Суть остается неизменной: идеология украинства - а именно так следует называть комплекс идей, направленный на отрыв фрагмента русской цивилизации от Большой России и реализуемый уже более столетия, - содержит в своей основе русофобию.



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Самое время задаться вопросом: что еще представляет собой идеология украинства, какие идеи, тезисы, утверждения?



Как всякая критическая идеология, украинство основано на отрицании. В данном случае, имея в основе русофобию, на отрицании всего русского: будь то русская цивилизация или русское государство в любом его проявлении - имперском или республиканском; русская культура и русская вера, то есть православие Московского патриархата, принятое от Византии. Если Россия признает себя правопреемницей СССР, то украинство автоматически отрицает все советское, в комплексе - от идеологии и проявлений советской культуры до героев и памятников.



Особо стоит остановиться на культуре. В основе такого явления, как цивилизация, лежит высокодифференцированная культура. То есть целый комплекс ценностей, взглядов, воззрений, подходов, проявленный на всех уровнях: от философии и науки (через песни, танцы, искусство) до бытовых проявлений. Культура созидается веками, вплетая в свою ткань культурные проявления множества идентичностей, из которых складывается общий культурный комплекс - универсальная бытийная основа для всех, кто его принимает.



Русская культура - это то, что является основой некой цивилизационной матрицы, обобщившей в себе традиции и иные проявления идентичности десятков народов и сотен этносов большого евразийского пространства. В ее основе лежит русское православие, которое создало основные отправные точки, некие скрижали русской культуры, на которые в дальнейшем наслаивалось все культурное многообразие полиэтнической среды, сложившейся в итоге в русскую цивилизацию.



Русская цивилизация называется таковой не из высокомерия русских, навязавших всем остальным свою культуру, - таков, кстати, подход западной цивилизации, в первую очередь высокомерных англосаксов. Русская цивилизация, как и лежащая в ее основе русская культура, напротив, представляет собой некий открытый код.



В течение тысячи лет русской истории она была открыта к воздействию всего многообразия культурных форм евразийского континентального пространства, вплетая в свою ткань нити культурных проявлений множества народов и этносов: их языковые проявления, бытовые особенности, песенные и танцевальные традиции и даже фрагменты их верований, культов, обрядов - все это многообразие сокровищницы евразийских народов стало неотъемлемой частью русской культуры, а оттуда под воздействием этого культурного фона - и русской цивилизации.



Недаром Достоевский называл русского "всечеловеком", имея в виду, что русский открыт и восприимчив ко всему, что составляет сокровищницу мировой культуры, не изолируясь от стороннего, иного, а принимая самые лучшие формы культурных проявлений разных народов и даже цивилизаций в себя, в свою культурную и цивилизационную форму. Отсюда не только ее широта, но и богатство и многообразие.



Русские интегрировали в свою культурную ткань мировоззрение норманнских элит, славянских традиций. Объединив все это и создав основы государственности, они приняли в качестве ее культурной базы достижения греческой цивилизации - восточной и западной одновременно, взяли от нее православную веру.



Затем русские взяли на вооружение структуру воинственной империи Чингисхана, его воинскую этику, героизм, самопожертвование, готовность сражаться и умирать за высшие цели.



Русские переняли от тюрок самоорганизацию и общинность, устремленность к цели и героическую беспечность, умение с наскока и стремительно достигнуть цели, добившись невозможного. Русские впитали созерцательность и миролюбивость финно-угров, их способность бесконфликтно решать любые, даже самые острые проблемы.



Русские взяли всего от всех (нет смысла перечислять здесь все) и на основе этого многообразия сложили свою культурную матрицу, все еще остающуюся живой и открытой, на случай если другие народы со своими культурами захотят войти в это цивилизационное единство.



Здесь стоит отметить, что такой культурный синтез русского пространства в корне отличается от западного дробления и перемешивания в плавильном котле. Западный подход как бы разрушает, по сути, ликвидирует культурные основы других народов, превращая их в крошку, перемешивая и бетонируя англосаксонской чопорностью и западным высокомерием. Это совершенно иной процесс, не близкий нам, мертво-механический, убивающий все живые формы культурных проявлений, превращая живые культуры в искусственное чучело.



Но как нельзя создать красивую ткань со множеством узоров и вплетений, не взяв за основу основной материал (например, лен), так и нельзя создать высокодифференцированную культуру, не взяв какую-то культуру, пусть изначально не столь богатую и многообразную, за основу. В основе русской культуры лежит опыт и традиция восточных славян, а именно трех племенных, или, как это правильнее называть с научной точки зрения, этнических, групп - великороссов, малороссов и белорусов.



Собственно, базовая этническая составляющая русского народа - это три группы этносов, которые в совокупности, на основе общей культурной матрицы представляют собой единый русский народ, который создал в истории русскую цивилизацию с высокодифференцированной культурой и русское государство имперского типа. Именно по той причине оно является имперским, что этническое, языковое и культурное многообразие для этого государства является нормативным.



Взяв русофобию в качестве отправной точки, украинство автоматически отрицает все это.



Отрицая русских как надэтническое образование восточных славян - великороссов, малороссов и белорусов, - украинство отрицает в том числе и свою этническую основу в ее малоросском проявлении.



Отказываясь от живого, малоросского, которое отрицается в комплекте с русским народом, украинство выбирает отчужденную, искусственную, европейскую форму механической социально-политической самоорганизации в формате état-nation (национальное государство. - В.К.).



Отрицая русскую открытость и всечеловечность, украинство берет вместо них европейское высокомерие и расизм (а изначально это именно европейское явление), то есть превосходство одной политической нации (искусственной политической общности) над другими, помещая их в некую расовую (на самом деле этническую) вертикаль, где есть высшие народы, а есть низшие - "недочеловеки".



Собственно, в основе украинства лежит не что иное, как европейская же (да-да) идеология, основанная на высокомерии европейцев и идее их превосходства над другими, неевропейцами.



Советский человек возмутится: как же так, мы же жили вместе, бок о бок, дружили, роднились. Нет! Советская эвфемизация Украины работала только в рамках единого, сильного, централизованного государства, где партия жестко карала всякого, кто выходил за рамки идеологического норматива.



Как только Украина получила подлинную независимость, украинство расцвело во всей красе, став полноценной машиной по уничтожению русских, какой она и задумывалась изначально ее проектировщиками - высокомерными стратегами Запада. Источник - RT

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