Горбачевофобия Китая. КПК продолжает изучать причины распада СССР, - Владимир Овчинский

00:34 03.09.2022

2.09.22



Статью с таким названием опубликовал в Project Syndicate 1 сентября 2022 г. старший научный сотрудник Фонда Маршалла Миньсин Пей. "В глазах большинства лидеров Коммунистической партии Китая Михаил Горбачев совершил непростительное преступление, вызвав развал Советского Союза".



Несмотря на то, что китайско-советские отношения улучшились за время шестилетнего правления Горбачева, автор пишет, что правдоподобным объяснением антипатии КПК к бывшему советскому лидеру является ее опасение, что то, что горбачевская гласность и перестройка добились в бывшем Советском Союзе – роспуск когда-то могущественного однопартийного режима – может произойти и в Китае. Для китайских правителей распад Советского Союза был не только "крупной геополитической катастрофой" двадцатого века. Для них распад СССР был крупной идеологической катастрофой, бросившей тень на их собственное будущее.



Свидетельства того, что КПК нанесла неизгладимую травму, очевидна даже сегодня - более чем через три десятилетия после того, как Горбачев решил судьбу советской империи. В конце февраля 2022 г. партийные пропагандисты начали показывать 101-минутный документальный фильм "Исторический нигилизм и распад Советского Союза", в котором Коммунистическая партия СССР обвинялась в неспособности ввести строгую цензуру, особенно в отношении истории и западных либеральных идей.



За три десятилетия после распада СССР самым очевидным достижением КПК было получение легитимности за счет постоянно повышающегося уровня жизни. По мнению автора, не случайно менее чем через два месяца после распада Советского Союза 87-летний Дэн Сяопин сплотил деморализованную партию, чтобы возобновить зашедшие в тупик реформы и поставить экономическое развитие выше всего остального.



Другим менее известным, но не менее важным успехом стала попытка КПК помешать реформатору, похожему на Горбачева, подняться наверх и демонтировать ее власть изнутри. После распада Советского Союза партия очень тщательно проверяла своих будущих лидеров. Только чиновникам, чья политическая лояльность была безупречной, доверили бы власть.



КПК также совершила неожиданный пропагандистский ход, когда большая часть бывшего Советского Союза погрузилась в хаос и экономический кризис в 1990-х годах. Обыгрывая страдания простых россиян, КПК создала убедительный сигнал китайскому народу: ставить экономику выше демократии - правильный путь.



Тем не менее, несмотря на впечатляющие достижения КПК за десятилетия, прошедшие после распада Советского Союза, ее все еще преследует наследие Горбачева.



В 1990-е годы высшее руководство КПК заказало серию научных исследований, посвященных изучению причин распада СССР. Среди участников этого интеллектуального усилия были как уважаемые ученые, так и партийные пропагандисты. Хотя они могли согласиться со многими менее спорными факторами, такими как плохое управление экономикой, безвыигрышная гонка вооружений с Соединенными Штатами, имперское преувеличение и этнонационализм в нерусских республиках, они яростно спорили о роли Горбачева.



Партийные пропагандисты настаивали на том, что Горбачев несет главную ответственность за крах Советского Союза, потому что его непродуманные реформы ослабили власть Коммунистической партии. Но ученые, обладающие подлинным знанием Советского Союза, возражали, что вина лежит на предшественниках Горбачева, особенно на Леониде Брежневе, который правил империей с 1964 по 1982 год.



Сегодня, судя по официальной версии Китая о распаде Советского Союза и стойкой враждебности к Горбачеву, очевидно, что в дебатах победили партийные пропагандисты.