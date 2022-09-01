Чудаковатую экс-президентшу Киргизии Отунбаеву назначили главой Миссию ООН по содействию Афганистану

07:58 03.09.2022

3 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Роза Отунбаева возглавила Миссию ООН по содействию Афганистану



Генсекретарь ООН Антониу Гуттериш назначил бывшего президента Кыргызстана Розу Отунбаеву Специальным представителем по Афганистану и главой Миссии ООН по содействию Афганистану. Об этом сообщила пресс-служба организации.



По ее данным, Роза Отунбаева сменила Дебору Лайонс из Канады.



Роза Отунбаева родилась 23 августа 1950 года. Окончила с золотой медалью школу в Оше, философский факультет МГУ. Занимала партийные и государственные должности в Киргизской ССР, работала в МИД СССР. После распада СССР вернулась в Кыргызстан и работала на высоких постах, возглавляла МИД республики, работала в ООН, участвовала в оппозиционном движении. После апрельской революции возглавила Временное правительство. Референдум утвердил ее президентом в переходный период, 1 декабря 2011 года после избрания нового главы государства она добровольно сложила полномочия.