Кто тоскует о Горбачеве, или Вспоминая рекламу Pizza Hut, - А.Кренгель

08:23 03.09.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 02.09.2022 |



С ним, сказала Тэтчер, "мы можем вести дела"…



И политики, и "общественное мнение" коллективного Запада, объявившего России холодную (санкционную) войну, реагируют на кончину Горбачева схожим образом: стоит стон о почившем партнере, который принес западному миру невиданную прибыль... Поминая дела Горбачева, ругают Россию, ее народ, культуру, правительство… Их возмущает "непонимание" русскими того, сколь велик был человек, разваливший их страну.



Род Дреер в статье "Михаил Горбачев, который помог спасти мир" (The American Conservative) пишет: "Я понимаю, почему русские сегодня ненавидят его... Они связывают его с распадом Советского Союза от мировой державы до всемирно-исторической катастрофы. Однако это должно было случиться: система, построенная на лжи и терроре, не могла существовать вечно. Если не при Горбачеве, то при ком-нибудь".



А раз так должно было случиться, за бывшим президентом СССР - "историческая правота": "До Горбачева США не с кем было вести переговоры. Но с Горбачевым, как сказала Маргарет Тэтчер, у Запада был человек, "с которым мы можем вести дела"". Вы же, русские, просто не способны понять, что он принес вам свободу.



Le Figaro ностальгически вспоминает о рекламе Pizza Hut бывшим генеральным секретарем ЦК КПСС. Русские в рекламе Горбачева предстают забитыми аборигенами: "…элегантная дама определенного возраста протягивает свой кусок пиццы, как стакан водки, со словами "Благодаря ему у нас есть Pizza Hut"… Как можно не видеть в нем провидца, того, кто открыл Россию миру?"



Запад тоскует по такому человеку во главе евразийской державы, образ которого Горбачеву был предложен и который он искусно поддерживал: образ общительного, простодушного, но смелого новатора, открытого головокружительным перспективам вхождения СССР в "мировую цивилизацию"...



Запад лелеет миф о великом политике, который облагодетельствовал свой народ. The Times в статье "Лидер, помирившийся с Западом и заплативший за это" пишет: "После смерти Михаила Горбачева, последнего советского лидера, на Западе приветствуют как человека, который ускорил крах советского коммунизма и положил конец холодной войне. Тем не менее дома его поносят как человека, ответственного за то, что Владимир Путин назвал "величайшей геополитической катастрофой века", за распад Советской империи, источник позора для России".



The Atlantic о Горбачеве: "Он не прибегал к насилию, чтобы самому остаться у власти. Бездействие Горбачева принесло миру 30 лет облегчения после ядерного противостояния времен холодной войны, 30 лет времени для проведения некоторых подлинных реформ в некоторых частях его бывшей империи. Хотя ни одна из сил, которые он случайно привел в движение, не помешала России снова превратиться в тиранию".



Никто не знает, почему они превозносят Горбачева за бездействие?



Итальянская La Stampa с фальшивой лирически-скорбной интонацией обвиняет "путинскую Россию" в предательстве "мечты": "Горбачев, его мечта о мире, преданная путинской Россией... Его конец в тот момент, когда русская история совершила поворот на 180 градусов, и все (или почти все), что она завоевала или построила, было разрушено и отвергнуто…"



The Washington Post приводит слова самого непопулярного президента Соединенных Штатов Америки: "Президент США Джо Байден назвал Горбачева "человеком с замечательным видением" и "редким лидером", у которого "хватило воображения увидеть, что возможно другое будущее, и смелости рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. "Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей"". Тут и комментариев не надо.



Восхваляет, как умеет, Горбачева польский публицист Анджей Ломановский. В своей статье "Империя, которая не хочет умирать" он вытаскивает на свет еще одну горбачевскую ложь - о его радении за "социализм с человеческим лицом": "В России… большинство жителей возмущались, что он "разрушил такую прекрасную страну", потому что слишком мало применял насилия… Но он этого сделать не мог, потому что считал, что социализм может иметь "человеческое лицо", а не только "военные сапоги". За что до смерти его ненавидели в России и любили на Западе". Это же Россия, объясняет поляк полякам, сами понимаете…



Историк Евгений Спицын заметил: "То, что о нем [Горбачеве] комплиментарно выразились все лидеры современного Запада, - это говорит о многом. Люди, которые спровоцировали и ведут войну против России, считают ее врагом, вдруг неожиданно говорят такие комплиментарные вещи в адрес Горбачева".



А вот здесь Спицын глубоко заблуждается. Все очень ожидаемо. Ничего неожиданного! Сказала же Тэтчер: с этим человеком "мы можем вести дела". И дела, как мы знаем, велись…



3 сентября 2022 года Горбачева похоронят.