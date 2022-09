Россия и Африка смогли бы пустить Европу по миру, - С.Замлелова

Каким станет мир в ближайшее время, зависит в первую очередь от тех, кто принимает решения в России



2 сентября в кулуарах встречи немецких законодателей-консерваторов в городе Мурнау глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам, что Европа должна ввести ограничения в цене на российский трубопроводный газ: все ради того, чтобы помешать попыткам президента России Владимира Путина манипулировать энергетическим рынком. 9 сентября министры энергетики ЕС встретятся, чтобы обсудить рост цен на энергоносители. А 14 сентября фон дер Ляйен изложит идеи Еврокомиссии насчет чрезвычайных мер по регулированию этих цен.



В РФ немедленно отреагировали. Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев сказал: ""Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", – заявила тетенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет". Примерно о том же сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "В случае введения рядом стран "потолка" цен на нефть Россия не будет с ними взаимодействовать на таких нерыночных принципах, энергоресурсы пойдут на другие направления". Между тем российские экономисты уже неоднократно говорили, что торговля с Евросоюзом должна быть ограничена или полностью переведена на рубли. Особенно, что касается энергоресурсов.



Заявление еврочиновников действительно выглядят странно. Это похоже не то на блеф, не то на стремление дестабилизировать и без того нестабильное положение стран ЕС. Вспоминаются Клаус Шваб и компания, не раз разглагольствовавшие о хаосе, который приведет к созданию мирового правительства. А что еще думать при виде такого абсурда? Европейские СМИ живописуют грядущий кризис, а европейские чиновники делают все для его обострения.



Вспомним, что 31 августа "Газпром" приостановил поставки газа по трубопроводу "Северный поток". Это, как разъясняют в компании, вынужденная мера, обусловленная необходимостью проведения профилактических работ. Работы планировалось завершить 2 сентября. Однако если будут выявлены серьезные неполадки, требующие ремонта, запуск системы придется отложить.



При этом в западной прессе не утихают разговоры насчет "гуманитарного кризиса" и "топливной бедности". Цены на газ в Европе начали расти с 2020 года. "С апреля 2020 по октябрь 2021 г. стоимость топлива выросла в 13 раз – с 7 евро до 90 евро за мегаватт/час" (в Европе учет ведется в евро за мегават в час (€/MWh)). Об этом говорилось в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии за 2021 год. Европейцы рассчитывали, что к весне 2022 г. цена упадет до 50 евро. Но получилось так, как получилось. Цены на газ продолжили рост и привели к повышению цены на электроэнергию. Рост цен сказался как на производстве, так и на уровне жизни граждан.



Еще до начала СВО агентство Reuters сообщало, например, о грядущей "топливной бедности" в Великобритании. Оказывается, еще в 2019 г. 13,4% британских домохозяйств существовали в условиях этой самой топливной бедности. А повышение цен на газ и электричество обрушит ту же беду еще на миллионы домохозяйств. Учитывая рост цен и налогов, изменения окажутся весьма чувствительными.



Газовые хранилища ЕС к настоящему времени вроде бы заполнены на 80%. Причем с опережением графика – Еврокомиссия рассчитывала, что этот показатель получится достичь к 1 ноября. Но эксперты уверяют, что заполненность хранилищ не означает стабильности зимой. Во-первых, топливо должно поступать бесперебойно и в определенных объемах. А в настоящее время, помимо остановки "Северного потока", остановлен трубопровод "Ямал – Европа" и сокращен транзит через Украину. Во-вторых, вопрос с турбиной, проходившей ремонт в Канаде, до сих пор не решен. Остальные турбины, кроме одной, отключены "Газпромом", поскольку срок их службы подошел к концу, а отправлять их на капитальный ремонт куда бы то ни было едва ли возможно. В таких условиях заполненные хранилища могут опустеть уже к середине отопительного сезона. И переломить эту ситуацию у ЕС не получится.



Между тем британские СМИ бьют тревогу. Целый раздел в The Guardian посвящен кризису и падению уровня жизни. Аналитический центр Resolution Foundation прогнозирует, что рост цен на электроэнергию приведет к бедности еще 3 миллиона британцев. Специалисты центра считают, что Великобритания столкнется с самым глубоким падением уровня жизни за столетие. В отчете, подготовленном профессором Майклом Мармотом, директором Института справедливости в отношении здоровья (IHE) UCL, есть предупреждение о том, что высокие цены на топливо и растущая бедность нанесут ущерб здоровью детей, а взросление в холодных домах будет иметь "опасные последствия" для многих детей.



В отчете аналитического центра In at the Deep End говорится о грядущей детской бедности в Великобритании, абсолютный показатель которой поднимется с 23% в 2021–2022 гг. до 31% в 2023–2024 гг.



Доктор Саймон Лэнгтон-Хьюэр предсказывает избыточную детскую смертность в Великобритании, связанную с холодом в домах. По прогнозам, к январю 2023 г. 2/3 домохозяйств в Великобритании, или 45 миллионов человек, окажутся за чертой топливной бедности, что в итоге приведет к проблемам в развитии детей. В обзоре Майкла Мармота и профессора Яна Синха, специалиста по респираторным заболеваниям, консультанта детской больницы Alder Hey в Ливерпуле, говорится, что заболевания дыхательных путей, обусловленные холодом и сыростью, окажут влияние на развитие мозга у подрастающего поколения. А профессор общественного здравоохранения в Университете Ньюкасла Клэр Бамбра считает, что кризис стоимости жизни может стать кризисом общественного здравоохранения, "потенциально превосходящим пандемию".



В других странах Европы ситуация ненамного лучше. В статье, опубликованной в августе в Forbes, состояние экономик европейских стран сравнивается с экономиками государств третьего мира.



И, кстати, о третьем мире. В конце августа The Times рассказала, что представители этнических общин Кении подали иск против Великобритании в Европейский суд по правам человека за урон, нанесенный во время колониального правления Британской империи. Кенийцы потребовали компенсации в размере 168 миллиардов фунтов стерлингов. Адвокат истцов Джоэль Кимутай Босек рассказал, что "правительство Великобритании уклонялось от ответственности и, к сожалению, избегало любого возможного пути возмещения ущерба. У нас нет выбора, кроме как обратиться в суд ради наших клиентов, чтобы исправить ошибки истории". Кенийцы намеревались встретиться с главой МИД Лиз Трасс, писали письма членам королевской семьи, но безрезультатно.



В свое время кенийцев выселяли с обжитых земель, а недовольных убивали. После получения страной независимости кто-то из потомков изгнанных сумел вернуться на исторические земли, но восстановить права не удалось, поскольку землей распоряжались британские чайные компании. Терять доходы от продажи чая Великобритания не захочет, а значит, кенийцы могут проживать только вблизи от чайных плантаций.



Однако сейчас не XIX век, и кто, как не Великобритания любит поговорить о свободе и демократии. Однако и свобода, и демократия должны основываться на справедливости. Так не пришла ли пора восстановить попранную когда-то справедливость? Тем более что благополучие таких стран, как Великобритания основано, мягко говоря, на незаконно присвоенном.



Если взглянуть на карту Африки XIX-XX вв., мы увидим, что все страны так или иначе контролировались европейскими державами. В частности, Великобритания чувствовала себя хозяйкой на территории современных Египта и Ливии, Судана и Сомали, Уганды и Кении, Ботсваны и Зимбабве, Замбии и Лесото, Свазиленда и Малави. И так далее. Что если пример Кении окажется заразительным? И вслед за Найроби иски к Великобритании предъявят Каир и Триполи, Кампала и Бужумбура, Хараре и Лусака? А почему бы Конго не потребовать компенсаций у Бельгии? За вывоз каучука и слоновой кости, за отрубленные руки, за геноцид конголезцев…



Мир облетели кадры визитов Э. Макрона в Африку. Вот Бенин, куда французский президент ездил пугать Россией. После прикосновения Макрона министр иностранных дел Орельен Агбенонси демонстративно отряхивается. А вот Алжир, где лидер Франции пытается найти замену российскому газу. Толпа местных жителей буквально атакует французского президента. Завоевание Магриба Францией тоже было связано с жестокостью и опустошением. Но ведь и Порто-Ново, и Алжир вправе потребовать, если уж не вернуть, похищенное когда-то, то хотя бы частично компенсировать.



Прецедент есть – Кения положила начало восстановлению справедливости. Даже если подтянется всего лишь остальная Африка (Индия, Китай, Россия, ограбленная в период интервенции западных держав, – это отдельный разговор), Европа в своем нынешнем положении едва ли выдержит последствия этих вполне законных и закономерных претензий.



Сегодня Европа недовольна. То ценами на газ, то ответными санкциями, то проведением спецоперации на Украине. Но именно Европа сыграла решающую роль на майдане. Это Европа, выступив поручителем, допустила государственный переворот в 2014 г. в Киеве. Это Европа науськивает Украину сегодняшнюю и ратует за усиление санкционного давления на Россию. А потому холод и плесень в домах граждан европейских стран – лишь следствие политики их правительств. Точно так же, как и возможная лавина исков от африканцев. Европейским чиновникам следовало бы подумать не об ограничении цен на чужой газ, а о возвращении неправедно нажитого, о возврате долгов.



Не пришла ли пора собирать камни? Другими словами, отвечать за содеянное. Мы видим, что мир меняется, и надеемся, что он действительно изменится к лучшему. Например, будет восстановлена справедливость, украденное вернется законным владельцам, виновные в обманах, грабежах и убийствах понесут наконец ответственность. Этот меняющийся мир многие хотели бы видеть не концлагерем Клауса Шваба и Юваля Харари, а содружеством независимых государств. В самом прямом, а не в номинальном смысле. А каким станет мир в ближайшее время, зависит в первую очередь от тех, кто принимает решения в России. Источник - фонд стратегической культуры

