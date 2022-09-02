Польша требует от Германии более триллиона евро репараций

09:48 03.09.2022

02.09.2022

Польша требует от Германии более триллиона евро репараций

Польша огласила сумму, которую собирается потребовать от Германии в качестве репараций за Вторую мировую войну. Подсчет занял у поляков несколько лет, им занималась специальная парламентская комиссия. В итоге ущерб оценили более чем в 6 трлн злотых - это свыше 1,27 трлн евро.



Лидер правонационалистической партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский объявил претензию к Берлину на фоне выпуска долгожданного доклада об ущербе страны в годы немецко-фашистской оккупации.



"Мы не только подготовили отчет, но и приняли решение о дальнейших шагах", - сказал он во время представления документа.



"Мы обратимся к Германии, чтобы начать переговоры о репарациях", - пообещал политик, добавив, что это будет "долгий и нелегкий путь", но "однажды он принесет успех".



По словам Качиньского, "Германия еще не рассчиталась за свои преступления в отношении Польши". "Сумма полностью подъемна для Германии, серьезная часть в ней - это компенсация за смерть почти 5,2 млн польских граждан", – заявил он.



Качиньский выразил уверенность, что в интересах Берлина выплатить эти деньги как можно скорее, иначе пострадает ее репутация.



Между тем в Берлине многократно заявляли, что с Польшей давно расплатились сполна: после войны Варшаве, помимо репараций, досталась и часть немецких земель. Вот и сегодня представитель МИД ФРГ заявил: "Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ. Это существенная основа нынешнего порядка в Европе. Политически и морально Германия несет ответственность за Вторую мировую войну".



Между тем польские политики не унимаются и всерьез рассчитывают на компенсации, грозя обратиться в международный суд. К слову, добиться репараций они намереваются и от России.