"Хватит европейничать!". С Европой не по пути, - Игорь Веремеев

09:50 03.09.2022 "Хватит европейничать!"

Русские философы и писатели давно предупреждали, что России с Европой не по пути

Игорь Веремеев

02.09.2022



Еще полтора века назад великий русский философ Николай Данилевский, которому в этом году исполняется 200 лет со дня рождения, указал необходимость для России самостоятельного пути и решительного отказа от политики подражания Западу. Об этом Данилевский заявил в своей знаменитой книге "Россия и Европа", которая может быть и сегодня для современных политиков в нашей стране настольной.



В этой книге философ решительно потребовал обособления от Европы, разрыва с ее политическими интересами, отхода от поддержания геополитического европейского равновесия, прекращения культурного "европейничания" в России. Он был уверен в высоком культурно-историческом будущем русского типа цивилизации. Как отмечают исследователи, четкость выводов и последовательность взглядов в книге Данилевского "удивляют и завораживают".



По поводу взаимоотношений России со странами Европы, Данилевский отмечал, что Российское государство пережило нашествие с востока, отражало разбойничьи нападения с юга, но основная опасность, как он считал, угрожала России, прежде всего, с запада.



Лозунг Drang nach Osten еще задолго до Гитлера был общим для всей Европы. Он начал осуществляться еще германскими племенами, вытеснившими славян из Померании, Пруссии, долин Одера, Эльбы и Дуная. Затем на Русь шли ливонцы, шведы, литовцы, поляки, немцы, французы. В 1854-1855 гг. Россия подверглась агрессии со стороны коалиции европейских государств – Англия, Франция, Неаполитанское королевство поддержали Турцию в Крымской войне. Затем последовал захват русских земель в Первую мировую войну, интервенция Антанты, и в 1941-м нападение на нашу страну объединенной Европы во главе с гитлеровской Германией.



Европа враждебна России



"Европа враждебна России" – такой главный вывод сделал в своей книге Данилевский. Поэтому он прозорливо предостерегал от политической и культурной экспансии Запада и категорически возражал против системы так называемого политического равновесия как принципа межгосударственных отношений ведущих европейских стран, т.е. той самой системы отношений, которая была установлена после Второй мировой войны и рухнула после краха СССР.



Политическое равновесие, предупреждал Данилевский, выгодно европейским государствам, которые всегда договорятся между собой в действиях против России. В принятии политических решений в отношениях с ней они всегда руководствуются "двойным стандартом".



Гарантией безопасности России, по убеждению Данилевского, может быть только несогласованность, разобщенность целей Англии, Франции, Германии и других стран Европы. Это особенно ясно сегодня, когда страны Европы объединились в ЕС и все вместе ополчились на нашу страну.



США тогда еще не были фактором международной политики, но и их цели потом мало чем отличались от тех, которые всегда преследовали в отношении России англосаксы.



Только "гром и молнии"



"Восточный вопрос не принадлежит к числу тех, которые подлежат решению дипломатии, – писал 150 лет назад Данилевский. – Мелкую текущую дребедень событий предоставляет история канцелярскому производству дипломатии; но свои великие вселенские решения, которые становятся законом жизни народов на целые века, провозглашает она сама, без всяких посредников, окруженная громом и молниями, как Саваоф с вершины Синая".



Другими словами, он еще тогда предвидел, хотя об этом, конечно, не мог еще догадываться, что именно такие проблемы, как продвижение НАТО на восток, и превращение Украины Западом в анти-Россию нашей стране придется решать при помощи таких кардинальных мер, каковыми сегодня является Специальная военная операция.



Книга "Россия и Европа" оказалось в то время в России, когда ее правящая элита была насквозь прозападной, при дворе говорили на французском языке, а министром иностранных дел был немец Нессельроде. Она оказалась настольно необычной для того времени, что приобрела в России известность и стала распространяться лишь после смерти автора.



Но Федор Достоевский сразу назвал "Россию и Европу" "настольной книгой каждого русского". Сильное влияние оказал Данилевский на взгляды К. Леонтьева, признававшего его одним из своих учителей. Высоко ценил "Россию и Европу" Лев Гумилев.



В своей книге Данилевский развенчивает миф о якобы агрессивности России, который Запад злобно муссирует до сих пор. Прослеживая историю европейских войн, в которых наша страна принимала участие, он пишет: "Итак, состав Русского государства, войны, которое оно вело, цели, которые преследовало […] показывает, что Россия не честолюбивая, не завоевательная держава, что в новейший период своей истории она большею частью жертвовала своими очевиднейшими выгодами, самыми справедливыми и законными, европейским интересам".



Когда Наполеон напал на Россию и был разгромлен, Россия могла ограничиться изгнанием поверженного противника со своей территории, но, жертвуя своими интересами ради обеспечения мира в Европе, продолжила гнать врага вплоть до Парижа. А потом покинула Францию, не потребовав от нее никаких компенсаций.



Европа никогда не признает нас своими



Но почему же и тогда Европа была настроена к России враждебно, если та всеми способами пыталась угодить ее интересам и многие в нашей стране всегда смотрели на нее с восторгом?



"Дело в том, − объяснял Данилевский, − что Европа не признает нас своими. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки и т. д., − материалом, который можно бы формировать и обделывать по образу и подобию своему".



Европа, указывал Данилевский, хочет, чтобы Россия несла западную цивилизацию на Восток. Она уверена в превосходстве всего европейского и отсталости всего азиатского. И тут Данилевский, опровергая этот тезис, приводит в пример китайскую цивилизацию.



В Китае, указывал он, поразительная производительность труда, там невероятно развиты садоводство, фармация, литература, философия. А сегодня, добавим к тому, что писал Данилевский, именно Китай уже становится крупнейшей экономической державой мира и уже Европа начинает от него зависеть.



В своей книге Данилевский убедительно доказывает, что европейский культурно-исторический тип, как бы того ни хотелось "гордой Европе", вовсе не является господствующим в мире. Поэтому и России не стоит завистливо оглядываться на Запад, что в 90-е годы стало ведущим трендом в ее политике.



Сегодня книга "Россия и Европа" Николая Данилевского − признанная классика мировой историко-философской мысли. Она выдержала в России не менее 24 переизданий, в том числе и на разных языках. Только за последние годы вышло минимум восемь изданий. А высказанные им идеи начинают реализовываться и в политике нашего государства. Россия, которой Запад уже снова объявил открытую войну, начинает поворачиваться лицом на Восток.



Пророчество Григория Данилевского



Другое пророчество насчет Европы, на этот раз из области фантастики, сделал однофамилец Николая Данилевского, уже забытый сегодня писатель Григорий Данилевский. В 1868 году он написал рассказ "Жизнь через сто лет". Китайцы, расплодившись до 700 миллионов душ (ныне – полтора миллиарда) переняли у Европы все технические достижения и практические познания. Создав огромные армию и флот, они покрыли свою страну сетью железных дорог. Покорив изнеженную Японию и завоевав Соединенные Штаты (в чем им помогла новая гражданская война в Америке между Севером и Югом), китайцы переселили в Северную Америку часть своего избыточного народа. А потом захватили господство над Атлантикой, разгромили европейские флоты – и подчинили себе Европу. Упразднив в ней национальные государства, китайцы учредили Соединенные Штаты Европы.



В Париже открылось множество китайских ресторанов. Благодаря успехам телефонии (Данилевский предсказывает появление интернета и телевидения) можно было обедать в ресторации "Столица мира – Пекин" и, "кушая, в то же время следить за любой парижской и даже более отдаленной сценой…".

При этом расцветает самая вульгарная массовая культура – чем не нынешняя поп-культура? Изобретенная "сыворотка правды" (вернее, специальный газ, подавляющий волю) заставляет подозреваемых рассказывать все о своих поступках и даже мыслях. Вспомните об американских биолабораториях, обнаруженных на Украине. Вся выборная демократия захвачена хозяевами денег и кредитов. Предсказал Григорий Данилевский и нынешний союз России с Китаем. В его рассказе русские в союзе с китайцами, в конце концов, поделили мир… Источник - stoletie.ru

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