 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Белые христиане в США подвергаются дискриминации в угоду геям и меньшинствам , - Джошуа Гольсон
14:41 03.09.2022

Американский писатель: Белые христиане в США подвергаются дискриминации в угоду геям и меньшинствам

Вадим Москаленко

Сторонники традиционных христианских ценностей, белые граждане США подвергаются дискриминации в Америке в угоду сексуальным и национальным меньшинствам.

Об этом в эфире телеканала "Первый областной" заявил перебравшийся в Россию американский писатель-фантаст Джошуа Стивен Гольсон, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



На вопрос ведущей, есть ли в американских ВУЗах коррупция, Гольсон ответил, что в американской системе образования есть "идеология", что в разы хуже коррупции.

"Для меня левацкая идеология разрушает образование в Америке и все ценности и принципы, которые христианский мир построил.

В университетах у нас продвигается левацкая идеология в плане того, что, например, я должен поклоняться "социальной справедливости" (имеется в виду нездоровый перевес внимания в сторону разного рода "меньшинств" – ред.) Но я не согласен с этой идеологией.

К тому же это приносит много проблем для меня. Например, я не могу как простой, белый американский парень найти публициста, чтобы опубликовать свои книги просто. Также половое воспитание в школах очень активно преподается вместо христианских ценностей", – сказал он.

"Почему это плохо, разве это не признак "свободы"?" – задала вопрос ведущая

"Мы не можем просто выкинуть какие-то моральные принципы во имя "свободы". Есть все равно какие-то непостижимые принципы, которым мы должны следовать, чтобы оставаться нормальным обществом", – объяснил писатель.

Источник - politnavigator.net
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