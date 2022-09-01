 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российские ученые, предположительно, нашли кратер от Тунгусского метеорита
14:54 03.09.2022

Специалисты Мининского университета вернулись из 13-дневной экспедиции по Великой котловине в Восточной Сибири

Кратер Тунгусского метеорита, по всей видимости, нашли ученые Мининского университета из Нижнего Новгорода. Об этом они сообщили корреспонденту "МК", находясь еще на территории Тунгусского заповедника.

Специалисты Мининского университета вернулись из 13-дневной экспедиции по Великой котловине в Восточной Сибири

Экспедиция по исследованию предположительного места падения метеорита проходила с 17 по 30 августа.

По словам старшего преподавателя кафедры физики, математики и физико-математического образования Мининского университета Алексея Киселева, возглавляемая им научная группа обследовала обнаруженный по снимкам из космоса объект – болото, имеющее кольцевую структуру (оно находится восточней известной сусловской воронки, которую изначально принимали за кратер от Тунгусского метеорита). В донных отложениях ученые и обнаружили то, что, по их мнению, может стать доказательством падения метеорита в 1908 году.

Напомним, что одна из самых распространенных версий по поводу происхождения "Тунгусского чуда" гласила, что "лесоповал" на территории более 60 километров "устроила" комета, которая полностью разрушилась в результате воздушного взрыва на расстоянии 5-10 километров над Землей.

Однако в 2020 году в английском журнале "Ежемесячные заметки Королевского астрономического общества" исследователи из Сибирского федерального университета, МФТИ и Физического института им. Лебедева РАН опубликовали статью, в которой выдвинули гипотезу, что тунгусский метеорит был на самом деле железным астероидом диаметром около 200 метров, который пролетел на расстоянии около трех тысяч километров над Землей, но не упал. По версии ученых, он промчался по касательной мимо Земли и полетел дальше. Поэтому после данного события ученые так и не смогли найти в районе Подкаменной Тунгуски его осколки.

Тем не менее, как выяснилось, есть еще в России ученые, которые верят, что, невзирая на то, что осколков так и не нашли, "Тунгусское чудо" было все-таки метеоритом, то есть, упавшим на Землю небесным телом.

Надо отметить, что первым исследователем, который искал в сибирской тайге именно метеорит, был руководитель первой метеоритной экспедиции 1921-22 годов минералог Леонид Кулик. Однако найденная им Сусловская воронка, которую он считал кратером тунгусского метеорита, позже была признана термокарстовой воронкой, то есть воронкой, появившейся в грунте в результате таяния вечной мерзлоты.

По словам Алексея Киселева из Мининского университета, в настоящее время определить новое возможное местонахождение метеоритного кратера ученым удалось при помощи космических снимков. Они отметили на карте центрально-симметричные, кольцевые структуры и начали их планомерно изучать.

– Мы исследовали множество кольцевых структур, заполненных водой, – говорит Киселев. – Потом методом исключения из списка всех термокарстовых озер, мы определили самое необычное образование – круглое болото диаметром 250 метров, которое находилось к востоку от Сусловской воронки Кулика.

Что вас навело на мысль о кратере?

Это относительно молодое болото (природные имеют более солидный возраст, – от 200 лет и больше), покрытое так называемой сплавиной (древесиной, закрывающей всю поверхность болота). Но главное, что позволяет нам предполагать метеоритное происхождение водоема, – это остров в самом его центре. Мы взяли пробы, – он состоит из пород, которые могли бы быть выброшены в момент взрыва, нашли мы там и шарики расплавленной породы.

– А частицы метеорита не нашли?

– Может, среди них есть и частицы метеорита. Нам еще предстоит более детально изучить каждый образец. Но в принципе, мы не исключаем и такого варианта, что на месте падения и взрыва метеорита могло не остаться ни одного его фрагмента, – все могло сгореть. Ведь космическая скорость, с которой метеорит врезался в Землю, могла привести к взрыву, по типу напоминающему ядерный.

Наталья Веденеева

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662206040


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