Зачем России скупать валюту дружественных стран

14:56 03.09.2022 Свои люди - сочтемся: зачем России скупать валюту дружественных стран

Главная цель - ослабить чрезмерно укрепившийся рубль.



Софья Смирнова



Западные санкции спровоцировали чрезмерное укрепление рубля. Чтобы с этим бороться, в правительстве задумались о приобретении иностранной валюты на 4,4 трлн рублей, или $70 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По данным издания, Центробанк одобрил план на специальном совещании с участием правительства 30 августа. В причинах и последствиях такого шага разбирались "Известия".



Российские власти начинают переход в долгосрочные отношения, связанные прежде всего с китайским юанем. Однако покупка-продажа крупных партий валюты потребует отдельного соглашения о сотрудничестве с КНР, на что Пекин может не пойти.



Среди других рассматриваемых валют - дирхам ОАЭ и турецкая лира, но, как отмечается в представленном на совещании докладе, эти валюты подвержены серьезным рискам на фоне политической нестабильности.



Напомним, Россия переходит к созданию резервов в других валютах после блокировки $640 млрд в США. О том, какие это резервы и в каком объеме, Центробанк не сообщает.



Адаптация



За последние недели торговые обороты юанем на Московской бирже иногда превышали объем торгов евро, а иногда - и долларов, но это нормальное явление, поскольку Россия резко развернула свои торговые потоки с Запада на Восток, утверждает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.



- Из-за санкций и внутренних ограничений доллар и евро становятся менее популярны у простых россиян. Возможно, через какое-то время именно китайский юань станет основной торговой валютой на нашем внутреннем рынке. Но пока усилия властей по переводу торговли с долларов и евро имеют ограниченный прогресс, поскольку торговые партнеры России не в восторге от приема платежей в своей собственной валюте.



По оценке эксперта, дефицита ликвидности в юане сейчас нет.



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- Учитывая это, вполне вероятно, что Минфин РФ вскоре сможет использовать юань для перезапуска бюджетного правила. Согласно прогнозам, в новом бюджетном правиле цена отсечения нефти составит $60/барр., притом что объем добычи нефти в РФ будет не менее 9,5 млн барр./сутки (это почти на 12% ниже текущих уровней). Все, что будет свыше, пойдет на покупку валюты на рынке. Участники рынка оценили суммы покупки валюты в 300–350 млрд рублей в месяц. Для сравнения: объем покупки валюты по прежнему бюджетному правилу в ноябре 2021 года составлял 518,2 млрд рублей, а в октябре ЦБ РФ покупал на сумму 317,6 млрд рублей. То есть в целом это соизмеримые величины, - резюмирует Потавин.



Новые правила



Возможно, это первый шаг в направлении воссоздания аналога бюджетного правила с валютами дружественных стран вместо доллара и евро, полагает доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.



- Если это действительно так, то со временем нас ждет некоторое ослабление рубля. Для зарубежных экономических субъектов это событие нейтрально, так как объемы покупки по мировым масштабам малы. Многое будет зависеть от параметров бюджетного правила, в период 2006–2022 годах оно работало вполне эффективно. Сработает ли этот подход, станет понятно уже октябре-ноябре, - говорит он.



В ущерб качеству



Намерение монетарных властей России накапливать резервы в валютах дружественных стран, в частности Китая, является элементом политики девалютизации как отклика на замораживание части валютных резервов, заявляет доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая.



- В широком смысле, помимо снижения валютизации резервов, девалютизация означает оживление торговых расчетов в национальных валютах, а также дедолларизацию банковской системы как в пассивах, так и в активах банков.



Подводными камнями накопления значительных сумм в иных валютах, по мнению эксперта, являются некоторые трудности соглашений со странами - эмитентами валют, в частности с Китаем, который опасается вторичных санкций.



- Кроме того, валюты дружественных стран сами по себе являются волатильными (турецкая лира, валюты стран Ближнего Востока), что снизит качество российских международных резервов, - утверждает она.



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Мотивацией Центрального банка является борьба с укреплением рубля, которое замедляет экономический рост и создает проблемы для российского бюджета, объясняет аналитик:



- Для российской экономики это косвенно может обеспечить эффект ускорения роста, но этот эффект будет опосредованный и не мгновенный.



Совпадение интересов



Китай и другие страны-партнеры сейчас в фокусе внимания России. Следовательно, наращивание резервов в валютах этих стран выглядит логичным актом взаимного доверия, комментирует управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.



- Сложно представить себе недружественные действия со стороны того же Китая вроде заморозки российских активов. Да, власти КНР прежде всего преследуют собственные цели и выгоды. Но есть все основания надеяться, что наши потребности будут совпадать именно поэтому: большинство антироссийских санкций уже больно ударило по тем, кто их ввел. А Китай в ущерб собственной экономике и темпам развития не пойдет на вредные для себя действия, -считает она.



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Сомнительный выбор



Ситуация с заморозкой российских резервов на Западе и последующие действия министерств экономического блока и ЦБ еще раз высветили тот факт, что главной целью скупки валюты на внутреннем рынке было не формирование резервов, способных обеспечить стабильность государства, а облегчение наполнения бюджета и стимулирование экспорта за счет удержания заниженного курса рубля, рассуждает эксперт ИК "ИВА Партнерс" Артем Клюкин.



- При этом задача перехода в международной торговле к расчетам в национальных валютах отодвигается на второй план. Вряд ли найдется много желающих принимать в уплату и накапливать в резервах рубль, который будет методично ослабляться действиями российского Минфина. Одновременно покупка валют торговых партнеров будет делать экспорт в Россию все менее выгодным для них.



При этом эксперт не уверен, что Китай или Турция сильно обрадуются таким действиям со стороны России в свете того, что сами они периодически ослабляют свои валюты для стимулирования экспорта.



- Если у правительства избыток средств, лучше направить его сразу в экономику, в частности в инвестиции и поддержание внутреннего спроса. Это и рубль ослабит, и рост налоговых поступлений обеспечит, - считает эксперт. Источник - Известия

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