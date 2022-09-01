"Золотой Георгий" ММКФ достался иранской драме про эмигрантов

15:08 03.09.2022 Не сговариваясь: "Золотой Георгий" ММКФ достался иранской драме про эмигрантов

Лучшим российским фильмом стал "Здоровый человек" Петра Тодоровского



Дарья Ефремова

Сергей Сычев



Гран-при 44-го Московского международного кинофестиваля, завершившегося 2 сентября, получила иранская лента Бехруза Шоайби "Без предварительной договоренности" о чувствах эмигрантки, приехавшей домой к гробу отца. Ревизионистская драма о кратком визите в родные пенаты уехавшей в Германию Ясмин была отмечена в двух номинациях - помимо Гран-при она получила приз за лучшую женскую роль. Награды за лучшую режиссерскую работу удостоилась полнометражная лента "Усекновение" молодого сербского режиссера Синиши Цветича. Лучшим российским фильмом стал "Здоровый человек" Петра Тодоровского. Он получил "Серебряного святого Георгия" в конкурсе "Русские премьеры".



Исповедальные интонации



Председатель жюри основного конкурса, народный артист Евгений Миронов признался, что выбор оказался непростым, поскольку все участвующие в конкурсе картины были неоднозначными, яркими и безусловно сильными по своим профессиональным качествам.



- Все эти работы объединяло одно: авторы очень откровенно говорили о том, что они хорошо знают, - про свои родные и близкие места. Иногда это было светло, но чаще драматично и даже жестко. Но победили, как всегда, профессионализм и смелость, - подытожил Евгений Миронов.



Автор ленты "Без предварительной договоренности" Бехруз Шоайби назвал фильм своей самой главной работой на сегодняшний момент. Он рассказал, что с первого дня съемок понимал: этот душеразрывный сюжет о вынужденном возвращении на родину давно обосновавшейся в Германии Ясмин, за которую актриса Пега Ахангарани удостоилась приза за лучшую женскую роль, задумывался как история о любви.



Наградой за лучшую режиссерскую работу отметили драму "Усекновение" - полнометражный дебют молодого сербского режиссера Синиши Цветича. Лента представляет зрителям портрет одной семьи и особенно самого младшего ее члена по имени Йован, которого все считают изгоем. Действие картины происходит в один день и в одном месте, когда семья отмечает праздник Усекновение главы святого Иоанна Крестителя. Родители Йована скрывают от сына и своих гостей, что разводятся, а Йован скрывает, что подсел на наркотики.



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Лучшим актером ММКФ жюри признало Костела Кашкавала, сыгравшего в румынском фильме Киприана Меги "Глас вопиющего в пустыне".



На светлой стороне



Несмотря на анонсированную "новую волну" русского кино и обилие громких премьер, все основные призы достались иностранцам. "Серебряный Георгий" за лучший фильм конкурса получила неоднозначно оцененная критиками лента Петра Тодоровского "Здоровый человек", главный герой которой, преуспевающий спортивный комментатор в исполнении Никиты Ефремова, решает найти себе применение в волонтерской работе. Он разыскивает пропавших людей вместе с "Лиза Алерт", помогает родителям онкологических детишек в больницах, но, обретая новую жизнь, теряет старую. Специального упоминания жюри в конкурсе "Русские премьеры" заслужила драма "Кэт" режиссера Бориса Акопова - история экскортницы, вынужденной зарабатывать на ниве первой древнейшей после рождения ребенка.



Режиссер Петр Тодоровский назвал свою победу неожиданной.



- Это был очень сильный конкурс, и я хотел бы поблагодарить в первую очередь сыгравших у меня артистов. "Здоровый человек" - это актерский фильм, - подчеркнул режиссер.



Еще одним праздником на нашей улице стал конкурс документального кино - высшую оценку жюри снискала работа Сергея Дебижева "Святой архипелаг", лиричное повествование о жизни одного из главных духовных центров России - Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. Кинолента снималась на Соловках в течение двух лет, настоятель и насельники обители приняли в съемках активное участие, в ней есть даже редкие кадры пострига в монахи.



Как рассказал на вручении режиссер, своим успехом он обязан тематике.



"У нас на ММКФ представлено около 70 стран и более 230 картин"

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- Наверное, бичевать пороки общества важно, но все-таки у настоящего искусства должны быть и немного другие задачи, и сформулировал их еще Аристотель, полагавший, что истинная цель искусства - катарсис, - поделился Сергей Дебижев.



Он добавил, что отечественным кинематографистам пора прекратить пугать зрителя и щекотать ему нервы.



- Мне кажется, человек достоин того, чтобы на него обратили внимание и направили его к светлой стороне жизни. Искусство должно обращаться еще и к душе, - напомнил автор "Святого архипелага".



Придержали козыри



Московский международный кинофестиваль - один из многих смотров в мире, у которого есть одна практически нерешаемая проблема. Его конкурс слабее параллельных программ, потому что для него необходима премьерность, а все главные фильмы расходятся по нескольким основным площадкам: Канны, Венеция, Берлин, "Сандэнс", Торонто, Сан-Себастьян, Роттердам, Локарно плюс-минус еще два-три. Остальным международным смотрам остается только охотиться за прогремевшими на других фестивалях хитами, и их в итоге видит не только основной зритель, но и пресса, предоставляя упертым синефилам смотреть конкурс. У такого подхода есть и закономерные индустриальные следствия: трудно вспомнить хотя бы одного победителя ММКФ за последние 20 лет, который бы вышел в российских кинотеатрах хотя бы ограниченным прокатом.



К счастью, у ММКФ есть козырь, который фестиваль не раз умело выкладывал. Это российское кино. В конкурс ММКФ обычно попадают две-три картины, и это фильмы, которые обязательно собирают полные залы, становятся хитами проката и культурными событиями. А иногда и побеждают на ММКФ, что вполне естественно: их художественный уровень часто выше соперников. Достаточно вспомнить "Космос как предчувствие", "Прогулку", "Шапито-шоу", "Милый Ханс, дорогой Петр" - все они были в конкурсе ММКФ.



В этом году фестиваль решил сделать российское кино не просто козырем, а основным локомотивом форума. Поэтому отечественные картины были рассыпаны по конкурсным программам, среди которых была и совсем новая, "Русские премьеры", целиком, как понятно из названия, состоящая из российских картин. И тут трудно судить, программа ли оказалась такой сильной - или программерам ММКФ не удалось в текущей политической ситуации добиться достаточного количества заметных зарубежных тайтлов. Скорее всего, верны оба предположения. Но факт очевиден: если на некоторых зарубежных картинах фестиваля в этот раз порой не набиралось пяти человек, то на отечественных залы ломились битком. И даже на премьерные показы пилотов российских сериалов, которыми сегодня никого не удивишь, все равно набирался аншлаг.



К этому нужно добавить, что время для фестиваля было выбрано не самое удобное: конец августа - начало сентября, время, когда не очень-то до кино. Посещаемость среднего сеанса в кинотеатрах в уикенд накануне открытия ММКФ не превышала 10 человек. Билеты на фестивальные показы стоят дорого, 350–400 рублей, не считая трат в кинобаре. И все же люди пошли смотреть российское кино, отдавая ему предпочтение.



Конечно, были программы, которые тоже имели зрительский успех. Это прежде всего "Дикие ночи" Егора Москвитина, состоящая преимущественно из независимых американских хитов, родом из "Сандэнса". Это документальные картины конкурса и "Свободной мысли", которые за полтора десятилетия своего существования на ММКФ сформировали серьезную лояльную аудиторию. Это анимация, которая всегда востребована на любом смотре. Но все же главной приманкой для зрителя в этот раз были отечественные фильмы, и тут было непринципиально, в конкурсе они или нет, потому что и имена авторов, и названия были в топе зрительских ожиданий. Источник - Известия

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