 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЭлиткаРу продолжает торг с партнерами. "Северный поток" вновь заработал
20:31 03.09.2022

Reuters: "Северный поток" возобновил работу после остановки
Антон Демидов

Газопровод "Северный поток" возобновил работу после остановки, передает Reuters, ссылаясь на данные сайта "Газпрома".

Как сообщает агентство, за последний час поток голубого топлива по трубе вырос до 184 кВт/ч.

В субботу в "Газпроме" заявили, что немецкая компания Siemens нашла поломки в "Северном потоке", но ремонтировать их негде.

В компании также указали, что Siemens участвует в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом.

2 сентября "Газпром" сообщил, что транспортировку газа по "Северному потоку" полностью остановили на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.

Дело в том, что в ходе ремонтных работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате КС "Портовая" выявили повреждения. Речь шла об утечке масла с примесью герметизирующего состава. В "Газпроме" при этом сказали, что работы выполняли вместе с представителями компании Siemens.

Источник - gazeta.ru
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