Тайна имущества Зеленских: президентская чета зарабатывает на бизнесменах из Лондона

00:01 04.09.2022

"Им абсолютно все равно, как получать деньги"



Супружеская пара Зеленских пытается отбиться от скандала, разразившегося вокруг их итальянской виллы. Тосканская газета Il Tirren, напомним, опубликовала материал, где сообщается о сдаче в аренду виллы президентской четы русскоговорящим гражданам из Лондона. Итальянские журналисты предположили, что это были россияне, однако рад западных и украинских СМИ поспешили опровергать это информацию, утверждая, что украинский президент своим агентам по недвижимости якобы строго запретил сдавать жилье русским. Но все это теперь выглядит, как нелепая попытка оправдать Зеленского.



Вилла в Форте-дей-Марми была куплена Зеленскими в 2015 году за 3,1 миллиона евро. Итальянская недвижимость заняла первое место по стоимости в декларации собственности будущего украинского президента и , видимо, чтобы избежать неудобных вопросов, через некоторое время официально единственным владельцем виллы стала супруга Зеленского Елена.



Самим регулярно пользоваться роскошным особняком в Италии после 2019 года Зеленским по понятным причинам стало невозможно, вот и решили, чтобы зря налоги не платить, превратить виллу в источник пассивного дохода.



В 2021 году Зеленские даже пытались продать тосканскую виллу за 4,5 миллиона евро. Но почему-то сделка не состоялась. Двухэтажный коттедж имеет площадь в 480 квадратных метров. На первом этаже расположена гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу и кухня. А также одна спальня с отдельной ванной комнатой, один дополнительный санузел и прачечная.



На втором этаже - четыре спальни. Есть цокольный этаж со СПА-зоной с сауной и джакузи, а также тренажерный зал, ванная и комнаты для персонала.



Летом этого года этот шикарный дом в 400 метрах от моря пытались арендовать корейские туристы за 50-70 тысяч евро в месяц. Но сделка сорвалась и особняк был сдан паре, которая, как сообщали в итальянском издании, разговаривала между собой по-русски. По последней версии, тщательно распространяемой украинской стороной, по-русски говорили даже не сами постояльцы, а их гости…Ранее Зеленский требовал не пускать в европейские страны российских туристов.



А вот в пентхаусе Зеленских в ЖК "Император" под Ялтой вскоре и в самом деле поселятся русские. Произойдет это после того, как принятое Госсоветом Крыма решение о национализации имущества украинских чиновников и олигархов на полуострове пройдет согласование в Москве. Забрать в госсобственность недвижимость украинской элиты было решено в ответ на указ Зеленского о национализации активов российских бизнесменов на Украине. В пентхаусе Зеленских предложили устроить комнаты для отдыха детей с Донбасса. Вплоть до 2022 года, напомним, пара Зеленских исправно платила квартплату и налоги за свои крымские апартаменты, по сути, перечисляя деньги в российский бюджет.



Политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с "МК" отметил, что для современных украинских руководителей нет никаких принципов, а есть только алчность. "Практика показывает, что им абсолютно все равно, как получать и зарабатывать деньги. Что Зеленский, что Порошенко, у которого долгое время были заводы в России. У Зеленского апартаменты у Ливадийского дворца. Он и так не брезговал получать отчисления за сериалы, снятые при его продюссировании и показываемые по российским каналам. Ничего личного, просто бизнес".



Дудчак отметил, что когда такие факты всплывают в информационном пространстве, их пытаются убрать из эфира, не стремясь ничего особо исправлять. "Они все прекрасно знают, где у них что и какие у них связи с Россией. Это типично для украинской элитки. У многих остаются где-то какие-то торговые центры и магазины до сих пор, просто об этом еще не знают".



Николай Максимов