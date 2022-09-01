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Bloomberg: 60% фабрик Британии могут быть закрыты из-за цен за энергию
00:04 04.09.2022

Bloomberg
США

Шесть из десяти британских предприятий могут закрыться из-за роста счетов

Из-за роста цен на электроэнергию в Великобритании могут закрыться шесть из десяти заводов, пишет Bloomberg. По данным агентства, для почти половины производителей в стране счета за электричество выросли более чем на 100% за последний год.

Джулиан Харрис (Julian Harris)

Шесть из десяти предприятий в Великобритании могут закрыться из-за стремительно растущих цен на электроэнергию, о чем свидетельствуют результаты исследования, ясно продемонстрировавшего масштабы кризиса, с которым предстоит столкнуться следующему премьер-министру.

Группа Make UK, представляющая интересы британских производителей, сообщила, что за последний год почти для половины предприятий в стране счета за электричество подскочили более чем на 100%.

"Нынешний кризис ставит производителей перед суровым выбором между сокращением производства и его полной остановкой, если помощь не прибудет в ближайшее время", – говорится в исследовании.

Имя нового премьер-министра Великобритании будет объявлено в понедельник, и ожидается, что Лиз Трасс удастся обойти Риши Сунака (Rishi Sunak), ее главного соперника в гонке за место лидера Консервативной партии. В настоящее время давление на правительство растет, поскольку от него ждут более масштабного пакета помощи, который мог бы помочь потребителям и деловым предприятиям справиться с беспрецедентным ростом глобальных цен на электроэнергию.

Британская фабрично-заводская промышленность уже переживает спад, о чем свидетельствует индекс покупательной способности, опубликованный на этой неделе S&P Global. По данным группы MakeUK, 13% фабрик уже сократили часы работы или стараются не работать в часы пиковой нагрузки, а 7% приостанавливают производство на более длительные промежутки времени.

Исполнительный директор Make UK Стивен Фипсон (Stephen Phipson) подчеркнул: "Новое правительство должно срочно принять меры, так как мы уже отстаем от наших конкурентов в мире".

Источник - ИноСМИ
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