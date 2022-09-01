Ушли на глубину: последствия наводнений в Пакистане

00:09 04.09.2022

Треть территории страны оказалась под водой



Разрушительные наводнения обрушились на Пакистан. Причиной катастрофы стали сильнейшие ливни в муссонный сезон. Подробности - в фотогалерее "Известий"



В результате наводнений погибли более 1200 человек, около трети погибших дети



От наводнений пострадали более 33 млн пакистанцев, это каждый седьмой житель страны



По оценкам властей, водой оказалась покрыта треть территории Пакистана, разрушено или затоплено около миллиона домов



Власти Пакистана организуют временные лагеря для пострадавших от стихии, но средств на это катастрофически не хватает



Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал ситуацию с наводнениями беспрецедентной



Медики отмечают вспышки кожных и кишечных инфекционных заболеваний среди пострадавших жителей страны



Большинство пострадавших жили в сельских районах Пакистана. Для них последствия наводнения означают потерю практически всего имущества



МВФ предупредил, что последствия наводнений, наложившись на экономический кризис в Пакистане, могут привести к опасным социальным протестам и беспорядкам



Инфляция в Пакистане в августе составила 27,3% впервые с 1975 года



Ученые связывают необычайно сильные дожди с глобальным изменением климата



В спасательных операциях принимают активное участие пакистанские военные, включая авиацию и тяжелую инженерную технику