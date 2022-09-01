 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 04.09.2022
00:52  Как Лиз Трасс проделала путь из бухгалтеров в премьеры Великобритании, - МК
00:18  Фантомы популизма. Африка и не только…, - Сергей Кожемякин
00:14  Запад предупредили о расплате за введение потолка цен на российскую нефть
00:09  Ушли на глубину: последствия наводнений в Пакистане
00:04  Bloomberg: 60% фабрик Британии могут быть закрыты из-за цен за энергию
00:01  Тайна имущества Зеленских: президентская чета зарабатывает на бизнесменах из Лондона
Суббота, 03.09.2022
20:44  Вырвать Фиалу! Массовые антиправительственные митинги в Чехии

20:31  ЭлиткаРу продолжает торг с партнерами. "Северный поток" вновь заработал
15:08  "Золотой Георгий" ММКФ достался иранской драме про эмигрантов
14:56  Зачем России скупать валюту дружественных стран
14:54  Российские ученые, предположительно, нашли кратер от Тунгусского метеорита
14:41  Белые христиане в США подвергаются дискриминации в угоду геям и меньшинствам , - Джошуа Гольсон
09:50  "Хватит европейничать!". С Европой не по пути, - Игорь Веремеев
09:48  Польша требует от Германии более триллиона евро репараций
09:24  Россия и Африка смогли бы пустить Европу по миру, - С.Замлелова
08:23  Кто тоскует о Горбачеве, или Вспоминая рекламу Pizza Hut, - А.Кренгель
07:58  Чудаковатую экс-президентшу Киргизии Отунбаеву назначили главой в Миссию ООН по содействию Афганистану
00:34  Горбачевофобия Китая. КПК продолжает изучать причины распада СССР, - Владимир Овчинский
00:13  Русофобия как идеология, - Валерий Коровин
00:11  "Большая семерка" намерена поддержать потолок цен на российскую нефть
Пятница, 02.09.2022
22:38  Золотой "Кыргызалтын" возглавил Эльдияр Калдарбеков
22:27  Группа депутатов Мажилиса Казахстана предложила вернуть столице республики прежнее название
22:23  Северный поток-1 не возобновит работу. Труба протек
21:23  К Анатолию Чубайсу подбирается следствие. Арестован бывший инвестиционный директор "Роснано"
21:14  Русофоб Умаров теперь глава Службы центральных коммуникаций (СЦК) при Президенте Казахстана
16:33  Пентагон создает сверхчеловека. "Интернет тел" в будущем превратит землян в настоящих суперменов.
16:31  Замерзнут из принципа: эстонских импортеров российской нефти обвиняют в "предательстве"
16:29  Как Россия переживает угольное эмбарго
15:57  Дархан Кыдырали - новый министр информации Казахстана
15:42  Германия и Венгрия стали тратить запасы газа из подземных хранилищ
15:28  Обновление через обнуление. Зачем президент Казахстана идет на досрочные выборы, - Kъ]
14:20  Казахстанский фармзавод – год спустя воз и ныне там! - А.Темирева
13:30  Токаев опять всех перехитрил? - Данияр Ашимбаев
12:23  Автор книги "Путь Путина" пообещал деликатно рассказать о личной жизни президента
11:38  Bloomberg сообщил, что ввод предельных цен на газ не спасет Европу от "исторического энергокризиса"
11:37  Токаев складывает полномочия. Кто станет новым президентом Казахстана
11:24  Торговать с врагом, используя его валюту, означает играть в поддавки, - В.Катасонов
11:21  Сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб во время СВО на Украине
10:14  Россия готова поставить в Ирак "изотопную продукцию". Пусть шииты что-нибудь схиросимят?
10:00  Революционные трансформации в мире набирают силу, - Св.Князев
09:51  Индия как боевой топор в руках Вашингтона? "Пороховые бочки" Восточной и Южной Азии - Е.Пустовойтова
09:28  Эммет Суини: конфликт между Россией и Западом - религиозный
09:24  Кыргызстан ведет переговоры о смягчении законов РФ в отношении мигрантов
07:56  Токаев идет на досрочные выборы. На кой? - Виктория Панфилова
07:52  Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер пытались застрелить на улице
06:39  Токаев продолжает маневрировать Казахстаном, - А.Курманов
00:53  Китаю не нужны подсказки Вашингтона о том, с кем проводить военные учения
00:50  Иран планирует создать ключевой газовый узел в борьбе за господство на мировом рынке, - Саймон Уоткинс
00:39  Гастарбайтеры защищаются от интеграции. Адаптационные центры в РФ будут заполнены лишь после ужесточения миграционного закона
00:03  Путин и Рахмон открыли в Таджикистане 5 русскоязычных школ. В Донбассе было б актуальнее
Четверг, 01.09.2022
22:44  В России признали экстремистской литературой сборник хадисов Аль-Бухари
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ушли на глубину: последствия наводнений в ПакистанеУшли на глубину: последствия наводнений в Пакистане
00:09 04.09.2022

Треть территории страны оказалась под водой

Разрушительные наводнения обрушились на Пакистан. Причиной катастрофы стали сильнейшие ливни в муссонный сезон. Подробности - в фотогалерее "Известий"

В результате наводнений погибли более 1200 человек, около трети погибших дети

От наводнений пострадали более 33 млн пакистанцев, это каждый седьмой житель страны

По оценкам властей, водой оказалась покрыта треть территории Пакистана, разрушено или затоплено около миллиона домов

Власти Пакистана организуют временные лагеря для пострадавших от стихии, но средств на это катастрофически не хватает

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал ситуацию с наводнениями беспрецедентной

Медики отмечают вспышки кожных и кишечных инфекционных заболеваний среди пострадавших жителей страны

Большинство пострадавших жили в сельских районах Пакистана. Для них последствия наводнения означают потерю практически всего имущества

МВФ предупредил, что последствия наводнений, наложившись на экономический кризис в Пакистане, могут привести к опасным социальным протестам и беспорядкам

Инфляция в Пакистане в августе составила 27,3% впервые с 1975 года

Ученые связывают необычайно сильные дожди с глобальным изменением климата

В спасательных операциях принимают активное участие пакистанские военные, включая авиацию и тяжелую инженерную технику

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662239340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество
- Маулен Ашимбаев: Законодательное обеспечение Послания Главы государства – главная задача Сената
- Депутаты Мажилиса приступили к реализации Президентских инициатив
- Обновление через обнуление
- Президент Токаев играет на опережение
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2022 года №597
- Инфляция в Республике Казахстан
- Партия "AMANAT" вступила с заявлением в поддержку Послания Президента
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  