Запад предупредили о расплате за введение потолка цен на российскую нефть

00:14 04.09.2022

Эксперт Альхаджи: Запад дорого заплатит за потолок цен на российскую нефть



Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны "большой семерки" (G7) о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть. Об этом он написал в субботу, 3 сентября, в Twitter.



Постучали сверху: как введение потолка цен на нефть из РФ разгонит их

И почему министры стран G7 так и не определились с параметрами инициативы



Эксперт заметил, что расплачиваться за такое решение будут налогоплательщики в ЕС и Соединенных Штатах. По его мнению, их расходы многократно вырастут в том числе из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей.



Кроме того, добавил Альхаджи, для полной реализации соглашения "большой семерке" придется нанять более 80 тыс. инспекторов, которые будут следить, чтобы все выполнялось правильно.



Накануне, 2 сентября, Белый дом заявил о планах США и их союзников определить потолок цен на нефть из РФ в ближайшие недели. Уточнялось, что в Вашингтоне считает, что введение ограничений цен на российскую нефть поможет сократить доходы Москвы, а также снизить мировые цены на энергоносители.



Ранее в этот же день министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Для его определения будет создана специальная коалиция, которая будет согласовывать все шаги. Предельная стоимость российской нефти будет определяться рядом технических параметров.



В Кремле, в свою очередь, заявляли, что в таком случае РФ перенаправит нефть на другие рынки. В Москве подчеркнули, что принятие подобного решения приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков.



Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.