Фантомы популизма. Африка и не только…, - Сергей Кожемякин

00:18 04.09.2022 Фантомы популизма. Африка и не только…



Углубление кризиса и протесты породили разговоры о возможной революции в Южно-Африканской Республике. Ее правящий класс лавирует между капиталом и трудящимися и играет на противоречиях мировых держав.



Удобная многовекторность



Иллюзия, что "народ обмануть нельзя", принесла миру немало бед. Не научись правящие круги манипулировать сознанием подданных, не было бы войн, фашизма, разрушения Советского Союза. Все эти трагедии стали возможными потому, что капитал сумел навязать трудящимся идеи, глубоко враждебные их интересам.



Место таким заблуждениям есть и в нынешнем противостоянии. Многие западные обыватели верят в "борьбу свободного мира с автократиями". По другую сторону "фронта" царит убеждение в конфликте между жестокой и бездушной системой во главе с США (что, в принципе, верно) и неким "полюсом добра и справедливости". К последнему относят страны БРИКС в составе России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.



Такой подход страдает упрощением. За исключением КНР режимы этих стран нельзя назвать ни народными, ни справедливыми. Например, Бразилией и Индией руководят ультраправые правительства, выступающие под флагами антикоммунизма и клерикально-националистических идей. То, что они не всегда следуют в фарватере Вашингтона, связано с желанием их буржуазий добиться частичной свободы действий и заработать на разногласиях мировых держав. А антиимпериалистической демагогией прикрываются провалы и создается образ "спасителей отчизны".



Даже если предположить, что однополярный мир в скором будущем уступит место многополярному, более справедливым такое устройство автоматически не станет. На место одному буржуазному гегемону придут несколько, а эксплуатация и неравенство останутся незыблемыми.



Противоречия новейшей истории видны на примере ЮАР. В ряде российских СМИ страну представляют как союзницу Москвы, не поддержавшую нападки Запада. Все не так однозначно. В заявлении МИД ЮАР, сделанном после начала специальной военной операции, содержался призыв к России "немедленно вывести войска в соответствии с Уставом ООН", подчеркивалось уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств. В дальнейшем позиция Претории стала мягче. Ее дипломаты воздержались при голосовании за осуждающую Москву резолюцию, президент Сирил Рамафоса неоднократно заявлял, что антироссийские санкции вредят Африке.



Однако отходить от многовекторной политики власти не торопятся, о чем свидетельствует визит госсекретаря США Энтони Блинкена. Дипломат не жалел лести. "Будущее мира, - заявил он, - будет определяться в Африке, без стран континента невозможно решение наиболее острых проблем современности". Здесь же Блинкен презентовал новую стратегию для стран Африки. Несмотря на уверения, что региональная политика США не направлена против внешних держав, в документе содержатся открытые выпады в адрес Китая и России. Пекин обвиняют в стремлении ухудшить отношения африканских стран с Западом. Москве ставят в укор деятельность частных военных компаний и разжигание нестабильности ради политической и финансовой выгоды. В остальном стратегия соответствует "старому доброму" неоколониализму, пусть и завернутому в привлекательный "фантик". США обещают помочь строительству открытых (читай: подконтрольных глобальному капиталу) обществ и сулят Африке экономическую поддержку.



Несмотря на лицемерие подобных формулировок, Блинкена ждал в ЮАР теплый прием. Единственное, в чем его коллега Наледи Пандор попеняла гостю, стал законопроект американского конгресса "О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке". Он, заявила министр, может нанести урон и без того тяжелой социально-экономической ситуации на континенте. Если не считать этого, по существу меркантильного, замечания, между дипломатами царила гармония. По словам Пандор, сотрудничество с США соответствует национальным интересам ЮАР. "Благодаря щедрой поддержке мы добились прогресса в решении многих проблем, присутствие американских компаний помогает создавать рабочие места", - заявила она.



Что касается России и Украины, то, сообщила глава МИД, "мы потрясены войной, мы ненавидим войну, потому что она приносит невыразимые страдания". Народ Украины, продолжила Пандор, "заслуживает своей территории и свободы" - так же, как представители других угнетенных народов, например, Палестины. Что это не просто проявление дипломатического этикета, подтвердил визит в Киев спикера парламента, члена правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК) Носививе Маписы-Нкакулы.



Наконец, хозяйка встречи назвала "необоснованным страхом", что ее страна находится под влиянием Москвы. Сославшись на размеры товарооборота, она охарактеризовала Россию как "не столь существенного партнера, чтобы говорить о зависимости". Сравнение с Вашингтоном, надо признать, и вправду не в пользу Москвы. Взаимная торговля ЮАР и США по итогам прошлого года составила 21 млрд долл., в то время как с Россией - 1 млрд. В стране работают около 600 американских компаний, включая такие крупные, как "Дженерал электрик" и "Форд".



Впрочем, преувеличивать значение товарооборотов не следует. Так, Китай уже тринадцатый год является главным партнером Претории. В январе - июле этого года страны наторговали на 32 млрд долл., между ними заключено соглашение всестороннего стратегического партнерства. Это не мешает властям ЮАР делать недружественные шаги вроде приглашения главы тибетского правительства в изгнании Лобсанга Сангая. Такова суть буржуазии - лавировать между центрами силы, выторговывая выгодные условия.



Вот почему южноафриканские силы обороны провели в июле совместные с американскими войсками учения "Общее согласие". Маневры включали высадку воздушного десанта, обучение взрывному делу, реагирование на химические, биологические и ядерные атаки. При поддержке Африканского командования (АФРИКОМ) и инженерного командования вооруженных сил США в стране строятся школы и больницы, обсуждается перенос в ЮАР штаб-квартиры АФРИКОМ.



Виртуозы демагогии



Подобные увертки характерны и для внутренней политики. В период борьбы с апартеидом АНК подчеркивал свой антиимпериалистический и левый характер, что обусловило союз с Южно-Африканской компартией (ЮАКП). Однако смена режима не привела к отказу от капитализма. Если политическая власть перешла к черному большинству, экономическое господство сохранилось в руках прежних хозяев. Например, 70 процентов сельхозземель принадлежит белым латифундистам и не может быть распределено без согласия собственников. Единственной заметной переменой стало появление прослойки черной буржуазии. Тот же Рамафоса был главой инвестиционного холдинга Shanduka Group, к моменту прихода к власти обладая состоянием в 500 млн долл.



Это, разумеется, не мешает зарабатывать очки на популизме. Выступая на политической конференции АНК, Рамафоса обещал провести национализацию находящегося в частном владении акционеров центробанка, заявил о возможном введении безусловного базового дохода для малоимущих и распределении земли. Подобные декларации граждане слышат много лет, но в жизнь претворяются другие решения. Следуя рекомендациям МВФ и Всемирного банка, долг перед которыми за последние два года вырос на 100 млрд рандов (350 млрд руб.), правительство сокращает расходы. Так, фонд зарплаты в госсекторе будет уменьшен на 303 млрд рандов (1,1 трлн руб.).



Одобрены проекты строительства частных электростанций. Это сделали возможным поправки в законодательство, увеличившие потолок генерирующих мощностей в частной собственности с 1 до 100 МВт. Все громче разговоры о приватизации государственной компании "Эском", которую обвиняют в энерго-кризисе. Сами власти пока молчат о продаже стратегического предприятия, но допускают создание второй госкомпании "для создания конкурентной среды". Не исключено, что для разгосударствления будет использована модель, опробованная на железнодорожной сети. Бизнес туда проникает поэтапно. В этом году правительство объявило тендеры на управление участками грузовых магистралей. Дан старт приватизации госдоли оператора мобильной связи "Телком".



Реформы углубляются, несмотря на губительные последствия. Ниже черты бедности, составляющей 1335 рандов (4,7 тыс. руб.) в месяц, проживает 56 процентов населения ЮАР. Четверть граждан - почти 14 млн - прозябают в нищете, располагая суммой не более 624 рандов (2,2 тыс. руб.). Уровень безработицы превысил 35 процентов, увеличившись за десятилетие на 11 пунктов. Если же включить туда людей, отказавшихся от поиска работы, показатель вырастет до 46 процентов. Безработными являются две трети молодых людей до 24 лет и почти половина жителей в возрасте 25-34 лет.



Зато по неравенству ЮАР удерживает мировую пальму первенства. 10 процентов наиболее обеспеченных жителей контролируют свыше 80 процентов национального богатства. Если бедняки ютятся в трущобах, то богачам по средствам хорошо охраняемые комплексы с собственными электростанциями и даже пожарными службами.



Слово рабочего класса



Рост цен расширяет пропасть. Стоимость продовольственный корзины выросла за год на 15 процентов, электроэнергия подорожала на 40, а бензин - почти на 60 процентов. Следствием стало растущее недовольство.



5 августа в Йоханнесбурге прошел Второй съезд рабочего класса, организованный Южно-Африканской федерацией профсоюзов. Итоговая декларация указывает, что капитализм несет с собой нищету, безработицу, моральное разложение. В то время как миллионы людей лишены средств к существованию, фондовые рынки и богатства миллиардеров растут невиданными темпами. "Съезд проходит во время разрушительных социальных потрясений, по существу - гражданской войны, которая не была объявлена, но ведется теми, кто находится в советах директоров и во главе государства", - отмечено в документе. Делегаты обвинили власть в искусственном создании энергокризиса для продажи "Эском" и потребовали вернуть в госсобственность стратегические активы. Съезд потребовал решения проблем безработицы, нехватки жилья, школ и больниц, выступил за введение базового дохода в размере 1500 рандов (5,3 тыс. руб.) и субсидий на продукты питания. Резолюция завершается призывом "Вперед к власти рабочего класса!".



Со все возрастающей критикой правительства выступают союзники АНК по "Трехстороннему альянсу" - ЮАКП и Конгресс южноафриканских профсоюзов (КОСАТУ). На прошедшем в июле XV съезде компартии отмечалось, что экономический курс привел к росту безработицы, бедности и отчаяния. Новое руководство во главе с генеральным секретарем ЮАКП Солли Мапаилой выступило за создание народного социалистического фронта - объединения сил, ставящих людей выше прибыли, а интернациональную солидарность - выше империалистического милитаризма. Среди конкретных требований партии - немедленное создание государственного банка. В свою очередь КОСАТУ выступила против приватизации. "Страна подчинена частным интересам, власть оторвалась от народа, люди теряют веру в изменения к лучшему", - заявляет генсек Беки Нтшалинтшали.



Социальное напряжение действительно нарастает. С марта по июнь бастовали 30 тыс. горняков в Северо-Западной провинции, в итоге добившиеся роста зарплат и отчислений за неблагоприятные условия труда. Успехом завершилась забастовка на четырех заводах металлургической компании "Арселор Миттал". Помимо этого, в ЮАР прошли протесты рабочих "Эском", учителей и врачей, водителей общественного транспорта, работников налоговой службы.



Не все выступления оканчиваются мирно. В поселке Тембиса недалеко от столицы прошли беспорядки, вызванные ростом цен и отключениями света, обычными для бедных районов. Недовольные подожгли здание муниципалитета, но были разогнаны полицией. Погибли четыре человека. В этих условиях экс-президент Табо Мбеки заявил, что общественное возмущение столь велико, что страна может получить собственное издание "арабской весны". Правительство, по его словам, не имеет плана борьбы с бедностью, безработицей и неравенством.



Тем важнее объединение на созидательной платформе. 24 августа в стране прошла общенациональная забастовка, организованная ведущими профсоюзами при поддержке ЮАКП. Сотни тысяч участников стачки потребовали срочных мер против падения уровня жизни и неолиберальных реформ. Все больше людей понимают, что социализм - единственный способ преодолеть несправедливость в национальном и глобальном масштабах.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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