Как Лиз Трасс проделала путь из бухгалтеров в премьеры Великобритании, - МК

00:52 04.09.2022 "Трудоголик с маниакальной энергией"



Уже в ближайшие дни – а именно в понедельник, 5 сентября – станет известно имя нового премьер-министра Великобритании. Но по всем раскладам похоже, что на этом посту Бориса Джонсона сменит нынешняя министр иностранных дел Лиз Трасс. Судя по опросам среди британских консерваторов, она на целый корпус обходит своего соперника Риши Сунака. Самое время, чтобы вспомнить, какими принципами и правила руководствуется в жизни и политике будущая глава британского правительства.



"Трудоголик с маниакальной энергией"

Политическое непостоянство: от республиканки до монархистки



Если верить таблоиду Daily Mail, то отец Лиз Трасс, левый ученый, по-видимому, был "настолько опечален" ее крутой метаморфозой из сторонницы антимонархической либерально-демократической партии в завзятую тори, что, согласно сообщениям, ему трудно говорить об этом.



Бывший сосед профессора математики Джона Трасса утверждает, что он "иногда был в ярости" и "едва мог заставить себя говорить" о том, что его дочь стала кандидатом от консерваторов, когда она впервые баллотировалась в 2005 году.



По сообщениям The Times, его колледж, Университет Лидса, также запретил своим коллегам говорить о мисс Трасс.



Сама Лиз Трасс, которой сейчас 47 лет, не особо скрывает свое левое прошлое, рассказав, как она участвовала в маршах Кампании за ядерное разоружение (CND).



Женщина, которую рекламируют как третью женщину-премьер-министра Великобритании после других консервативных лидеров, Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй, вспоминает, что они с родителями скандировали призыв к премьеру Тэтчер "Мэгги, Мэгги, Мэгги, вон, вон, вон", когда участвовали в маршах перед базой атомных подводных лодок Фаслейн, в то время, когда она жила в Шотландии.



Лиз Трасс также недавно заявила, что сожалеет о своих прошлых комментариях по поводу отмены монархии в Великобритании.



Бывший сосед также сказал, что мать мисс Трасс, медсестра и учительница, Присцилла, с которой он разговаривал до того, как она была выбрана кандидатом от консерваторов в 2005 году, поддерживает свою дочь.



"Она сказала, что ей сильно досталось. Она мучительно думала, поддерживать ли ее, потому что она ее дочь, или не поддерживать ее, потому что она стала тори, - рассказал сосед The Times. – В конце концов она решила, что семейные узы должны победить".



В июле Daily Express также утверждала, что на отношения министра иностранных дел Великобритании с ее отцом повлиял ее "переход в крайне правую политику", и он действительно был "потрясен" этим, говорят его коллеги.



Еще один источник в университете сказал: "Джон обезумел из-за политики, которую отстаивает его дочь, стремясь стать премьер-министром".



Но Лиз Трасс неоднократно отрекалась от своих прежних левых взглядов и называла речь, которую она произнесла в защиту отмены монархии, "ошибкой".



Кандидат в лидеры от консерваторов заявила журналистам в Питерборо в июле, что стала сожалеть о выпадов, направленных против королевской семьи "почти сразу" после того, как она сделала их, когда ей было 19 лет.



Министр иностранных дел, которая раньше была лидером либерал-демократов в Оксфордском университете, недавно заявила, что теперь понимает, что королева и остальные члены королевской семьи являются "ключом" к успеху Великобритании.



Лиз Трасс стала консерватором в 1996 году, и умело шагая по карьерной лестнице, не только возглавила МИД, но и одержала верх над бывшим канцлером Казначейства Риши Сунаком в гонке за право стать новым лидером тори и премьер-министром после ухода Бориса Джонсона.



В клипе, опубликованном недавно программой Newsnight, Лиз Трасс сказала участникам конференции: "Мы, либерал-демократы, верим в возможности для всех. Ранее сегодня днем ​​я давалп интервью Newsnight, и мы засняли, как мы спрашивали представителей общественности, что они думают о монархии. Мы встретили группу из трех человек. Я бы сказала, что им было около 50-60 лет. Они выглядели как представители среднего класса, довольно умные и, если быть откровенным, довольно реакционные. Мы спросили их, что они думают о монархе, знаете, что они ответили? Они сказали: "Отмените их. С нас достаточно".



Во время той же речи молодая Трасс также сказала, что согласна с бывшим лидером либерал-демократов Пэдди Эшдауном в отношении монархии. "Я согласна с Пэдди Эшдауном, когда он сказал: "У каждого в Британии должен быть шанс стать кем-то", - сказала она в Брайтоне. "Но только одна семья может обеспечить главу государства. Мы, либерал-демократы, верим в возможности для всех. Мы не верим, что люди рождены, чтобы править. Мы верим в референдумы по основным конституционным вопросам; мы не верим, что люди должны рождаться, чтобы править, или что они должны мириться и молчать о решениях, которые влияют на их повседневную жизнь".



Когда Лиз Трасс спросили, когда она поняла, что не хочет отказываться от монархии, она сказала репортерам в Питерборо в июле: "Почти сразу после того, как я произнесла эту речь. В то время я была тинейджером, и я действительно считаю, что люди, которые никогда не меняют своего мнения ни о чем и думают так же в 16 лет, как и в 46, ну, во-первых, они не нормальные люди, как я, и во-вторых, вы знаете, у меня есть способность учиться на ошибках, которые я сделала, на том, что я сделала неправильно, и двигаться дальше".



Подобная философия, похоже, помогает Лиз Трасс объяснять и прочие ее развороты. Например, сначала она выступала за то, чтобы Великобритания осталась в Евросоюзе, но потом, когда оказалась в правительстве, стала делать все, чтобы протолкнуть "Брекзит".



Дела семейные



Если отношения переметнувшейся в консервативный лагерь Лиз Трасс с ее левыми родителями складывались непросто, то как обстоят дела у нее на личном фронте? Оказывается, что с политической неверностью политик демонстрировала и любовное непостоянство – в свое время пресса уличила ее в супружеской неверности.



Лиз Трасс замужем за бухгалтером Хью О'Лири. Пара впервые встретилась в 1997 году на конференции партии тори, и Трасс вспоминала их первое свидание в интервью журналу You в 2019 году, рассказывая о своем будущем супруге: "Я пригласила его кататься на коньках, и он вывихнул лодыжку".



То, что мужем министра иностранных дел Великобритании оказался бухгалтер, к слову, никого не должно удивлять. Во-первых, любовь и все такое. А во-вторых, и это главное – у самой Лиз Трасс первой ступенью на карьерной лестнице было обучение в качестве дипломированного управленческого бухгалтера во время работы в Shell. Так что стоит ли удивляться тому, что глава Форин-офиса на голубом глазу заявляла о том, что никогда не признает суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями (может, британских профессиональных дипломатов географии и учат, но что требовать от непрофессионала, оказавшегося во главе внешнеполитического ведомства).



Пара поженилась в 2000 году. Выйдя замуж за О'Лири, Трасс перешла в телекоммуникационную фирму Cable and Wireless и стала там экономическим директором, прежде чем уйти в 2005 году, когда она решила всерьез пойти по политической стезе.



Но в 2006 году их семейный союз столкнулся с трудностями, после того как стало известно о ее романе с тогдашним женатым депутатом-консерватором Марком Филдом, которого ей назначили в качестве политического наставника. Однако брак Лиз Трасс устоял – и в том же интервью 2019 года она заявила, что "действительно счастлива в браке". Зато семья Марка Филда из-за скандала распалась.



Супруги никогда не комментировали интрижку Лиз после того, как в 2006 году Daily Mail опубликовала эту историю. Как бы то ни было, отношения на стороне могли стоить Трасс политической карьеры. После того, как ее избрали в парламент, некоторые деятели консервативной партии уверяли, что узнали о романе уже после того, как поддержали Трасс. Тогдашнему лидеру тори Дэвиду Кэмерону пришлось принести "унизительные" извинения партийным активистам, чтобы спасти Лиз Трасс, писало тогда издание Mirror.



У Трасс и О’Лири есть две дочери, 13-летняя Либерти и 16-летняя Фрэнсис. Обе дочери в основном держатся вне поля зрения общественности и в своих социальных сетях (хотя мать иногда публикует в соцсетях снимки их тортов ко дню рождения).



Однако ранее Лиз Трасс говорила о влиянии своей дочери Либерти, когда дело доходит до ее стиля. Также Трасс рассказывала несколько лет назад, что она запирает телефон своей дочери в коробку, чтобы та не использовала его слишком часто: "В нашем доме меня знают как телефонного тюремщика".



Тем не менее, совсем недавно Лиз Трасс заявила, что заручается помощью дочек в своей кампании за пост лидера Консервативной партии, а Фрэнсис помогает в социальных сетях. "Моя старшая дочь работает в цифровой команде, - сказала Лиз Трасс The Telegraph. – Она сдала выпускные экзамены по вычислительной технике, поэтому помогает в этом. И моя младшая дочь тоже участвовала, давая общие политические советы".



Согласно ее веб-сайту, Лиз Трасс и ее семья живут в отдельном доме с тремя спальнями в Тетфорде в Норфолке. Они проживают там примерно с 2010 года, а расположение позволяет ей быть недалеко от ее избирательного округа на юго-западе Норфолка, где она работала депутатом последние 12 лет. Как сообщается, семья купила эту недвижимость всего за 180 тысяч фунтов стерлингов. В настоящее время считается, что этот дом стоит более 250 тысяч фунтов стерлингов после расширения первого этажа в 2017 году, сообщает The Express.



Трасс делит свое время между этим домом и недвижимостью в Лондоне, хотя в ее распоряжении оказался и предоставленный ей как министру иностранных дел загородный особняк Chevening House, расположенный между Биггин-Хилл и Севеноукс в графстве Кент.



"Ее амбиции значительно превышают ее способности"



В политике Лиз Трасс производит впечатление тяжелого танка, прущего напролом. Бывшая бухгалтер занимала шесть министерских постов при трех разных премьер-министрах, а в 2016 году стала первой женщиной-лордом-канцлером. А летом этого года она стала неожиданно для многих фаворитом гонки за лидерство в Консервативной партии (а стало быть и за премьерское кресло).



"Она настолько любит математику, что подходит к политическим решениям как к уравнению, которое нужно решить, – писало о будущем лидере консерваторов либеральное издание The Guardian. – Дочь профессора математики методично прорабатывает все возможные варианты, включая те, которые другие сочли бы за гранью; она любит проверять каждый аргумент, иногда до изнурительных подробностей. (Как шутил один из ее помощников: какая разница между ротвейлером и Лиз Трасс? Ротвейлер в конце концов отпускает.) Ее логичный, беспристрастный математический подход делает ее грозным переговорщиком и несентиментальным стратегом, быстро отказывающимся от позиций, которые больше не выгодны ей".



Не раз и не два говорилось о том, что Трасс в качестве ролевой модели избрала для себя Маргарет Тэтчер – этот образ проявляется во всем, "от ношения блузки с бантом до вождения танка и фотографирования в меховой шапке на Красной площади в Москве".



Ее критики - а в ее собственной партии их немало - говорят, что ей не хватает многих навыков Тэтчер, пишет The Guardian, Они говорят, что Лиз Трасс не может проявить интеллектуальную значимость, вместо этого полагаясь на дешевые лозунги, и изо всех сил пытается произносить убедительные речи.



Одни говорят, что Лиз Трасс будет "еще хуже" премьер-министром, чем Борис Джонсон.



А другие сомневаются, действительно ли Трасс верит во все, что она говорит, и полагается на интуицию, чтобы реализовать свои амбиции. "С ней было невероятно трудно работать, - вспоминал Нил Фосетт, ныне член совета либерал-демократов, который работал с Лиз Трасс в 90-х годах. – На личном уровне я никогда не мог понять, во что она на самом деле верила, потому что она всегда, казалось, играла на публику, а не выдвигала настоящую веру".



Третьи задаются вопросом, обладает ли она навыками, необходимыми для руководства Великобританией.



"Она была самым амбициозным человеком, с которым сталкивались многие люди. Я искренне верю, что ей дали работу - министерское продвижение - только для того, чтобы она заткнулась. Ее амбиции, несомненно, значительно превышают ее способности", - говорит Анна Субри, бывший член парламента, которая работала в правительстве вместе с Трасс.



Избыток энергии не в тех руках – страшная штука. И похоже, это относится к Лиз Трасс. Она, выражаясь словами одного из британских журналистов, "трудоголик-политик, чье правительство будет управляться ее маниакальной энергией" и в худшем случае она может нанести больше вреда, чем уходящий Борис Джонсон. Увы, есть все основания опасаться, что это окажется верным и для без того находящихся ниже плинтуса отношений Лондона с Россией.



Андрей Яшлавский Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662241920





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество

- Маулен Ашимбаев: Законодательное обеспечение Послания Главы государства – главная задача Сената

- Депутаты Мажилиса приступили к реализации Президентских инициатив

- Обновление через обнуление

- Президент Токаев играет на опережение

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2022 года №597

- Инфляция в Республике Казахстан

- Партия "AMANAT" вступила с заявлением в поддержку Послания Президента

- Кадровые перестановки