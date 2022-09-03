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Самое бесчеловечное оружие ВСУ – это не HIMARS, а таблетки, - СП
07:17 04.09.2022

Самое бесчеловечное оружие ВСУ - это не HIMARS, а таблетки
Стало понятно, почему захисники незалежностi не боятся нашей арты и минных полей
Александр Ситников

Женские купальники больших размеров
Российские военкоры сообщают удивительные вещи о психических атаках ВСУ в ходе наступления на Херсон. В частности, на Снигиревском участке фронта во время очередной вылазки со стороны Киселевки в направлении Благодатного самостийные солдаты неоднократно поднимались в полный рост без прикрытия артиллерии, тупо бросались в атаку из лесопосадок по голой степи. Естественно, их встречали метким огнем, после чего уцелевшие захисники незалежностi откатывались назад.

"Именно так выглядит уже третьи сутки наступление на Херсон к востоку от Николаева… Прибывают подкрепления, техника скапливается и снова идет в самоубийственный рейд… с российской стороны никто не понимает смысла таких самоубийственных вылазок", - можно прочесть на российских телеграм-каналах.

Этот пост не получится списать на российскую пропаганду. В Сети появилось подтверждающее данное наблюдение видео, на котором зафиксирован меткий прилет российских РСЗО по атакующим солдатам 28-й отдельной мехбригады ВСУ. Несмотря на мощный взрыв, накрывший задние порядки, украинские военнослужащие явно ведут себя тормознуто и продолжают идти вперед. Они не бросаются сразу на землю, чтобы спастись от осколков, и не спешат рассредотачиваться.

Самостийные эксперты опасаются, что наша авиация не остановится, пока не уничтожит на Херсонщине последнего захисника незалежностi
Затем их накрывает второй прилет, от которого можно было бы спастись, просто если не тупить и нормально отреагировать на ситуацию. Как отмечают наши эксперты, "либо украинское командование вновь послало в бой совсем необученное и неподготовленное пополнение, либо речь действительно идет об использовании бойцами противника психотропных веществ". Причем второе более вероятно, бросается в глаза притупление инстинкта самосохранения в виде естественного рефлекса на взрыв.

С учетом того, что янки курируют ВСУ, невольно напрашивается вопрос, а не пичкают ли захисников незалежностi дурью лучшие друзья бандеровцев? Судя по всему, запросто! В статье "Наркотики, которые создали суперсолдата", опубликованной в одном из самых авторитетных журналов США The Atlantic, приводится американская история одурманивания военнослужащих во время боевых действий.

Оказывается, в звездно-полосатой армии еще с вьетнамской кампании, ставшей первой "фармацевтической" войной Соединенных Штатов, было принято стимулировать своих военнослужащих бодрящими таблетками на основе амфетамина. Как пишет Лукаш Каминский, автор The Atlantic, янки жрали их пачками, чтобы заглушить страх перед атакой. "Мы их ели как конфеты", - приводит журнал слова звездно-полосатого ветерана.

В 1971 году отчет Специального комитета Палаты представителей по борьбе с преступностью показал, что с 1966 по 1969 год вооруженные силы использовали 225 миллионов таблеток стимуляторов, в основном декседрина (декстроамфетамина), производного амфетамина, который почти в два раза сильнее бензедрина, использовавшегося во время Второй мировой войны. Ежегодное потребление декседрина на человека составляло 21,1 таблетки во флоте, 17,5 в ВВС и 13,8 в армии.

Применение стимуляторов американскими солдатами способствовало распространению наркомании среди них, что становилось причиной военных преступлений. У них появлялось желание "пострелять в детей на улицах", - подчеркивает The Atlantic.

Позднее медицинские эксперты признали, что применение психотропных препаратов военнослужащими является моральным эквивалентом введения солдату местного анестетика при огнестрельном ранении, а затем отправки его обратно в бой. Речь идет о типичном отношении к "пушечному мясу", что сейчас наблюдается среди захисников незалежностi.

Тем, кто скажет, что это было давно, есть смысл процитировать интервью конгрессмена Рона Пола, который, комментируя массовые убийства бывшими американскими вояками, прямо заявил, что в их неадекватном поведении виноваты психотропные вещества, которые те принимали на службе. Об этом законодатель, минуточку, рассказал в 2015 году. И, по его словам, бравые вояки, подсевшие на боевые наркотики, развлекались в Афгане и Ираке убийствами детей и женщин, которые теперь стали появляться в их кошмарах.

"По мнению некоторых экспертов, военная обстановка создает проблемы для регулирования использования отпускаемых по рецепту (психотропных) препаратов. При развертывании солдатам дают [психотропные] лекарства на 180 дней. Это позволяет им обмениваться таблетками или принимать горсти таблеток за раз", - отмечает медицинское издание Drug Free.

Сейчас в США полуофициально помимо амфетамина используют модафинил, который включен в "планы действий в чрезвычайных ситуациях". Эти наркотики снижают у солдат инстинкт самосохранения, что позволяет командованию бросать их даже на минные поля.

25 июня 2019 года на заокеанском телеканале Public Broadcasting Service (PBS) показали шокирующий документальный фильм Secrets of the Dead: World War Speed ("Секреты мертвых: скорость мировой войны"). В нем рассказывается о том, как далеко зашли англосаксы в поисках синтетических наркотиков для военных.

Кстати, с начала спецоперации на Украине PBS удалил этот материал без каких-либо объяснений. Тем не менее в Ютубе его можно посмотреть и провести параллели с ненормальным поведением захисников незалежностi.

Обращает внимание, что пичкать дурью своих солдат начали в Третьем Рейхе во время Второй Мировой войны. Солдаты вермахта, особенно во время русской кампании, как пишет Der Spiegel, подсели на метамфетамин, синтетический наркотик, который под маркой Pervitin к этому моменту начал производиться немецкой фармацевтической компанией Temmler. Этот препарат еще называли "Герман-Геринг-таблетки" (Hermann-Göring-Pillen) и считали самым страшным оружием фашистской Германии.

Появились первые интересные выводы из провального наступления захисников незалежностi на южном фронте
"Немецкие военные получили миллионы таблеток метамфетамина, - говорится в статье. - Наркотики были частью плана, чтобы помочь пилотам, морякам и пехотинцам стать способными к сверхчеловеческой работе. Военное руководство щедро раздавало такие стимуляторы, а также алкоголь и опиаты, считая, что одурманенные войска способны добиться победы".

Лондон и Вашингтон, посмотрев на Берлин, также стали пичкать своих солдат амфетамином, мощный стимулятор ЦНС и эйфоретик, для повышения выносливости своих военнослужащих. Генерал Дуайт Эйзенхауэр, который возглавил военную кампанию союзников, ставший позднее президентом Соединенных Штатов, заказал полмиллиона таблеток амфетамина, чтобы, по его словам, получить преимущество в войне. Стимулятор выпускала филадельфийская фирма Smith, Kline and French (SKF), которая поставляла в воюющую армию синтетический наркотик в виде таблеток по 5 мг.

Сейчас о факте массового применения синтетических наркотиков нацистами и англосаксами во Второй мировой войне на Западе предпочитают умалчивать, особенно на фоне "героїзму" захисников незалежності.

Der Spiegel назвал вермахт "одурманенными солдатами Гитлера", поскольку под воздействием метамфетамина немцы лучше усваивали нацистскую идеологию и были фанатичны в боях. Думается, это определение в полной мере относится и к ВСУ. Пожалуй, не HIMARS, а именно амфетамин и модафинил являются самым грозным оружием самостийных солдат.

3.09.22

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662265020


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