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Миром правит коллективный Гитлер. Что будет после его разгрома? - Евг.Цоц
07:49 04.09.2022

Почему итогов российской спецоперации ждет вся планета.
ЕВГЕНИЙ ЦОЦ, 3 сентября 2022,

77 лет назад завершился самый страшный период ХХ века - Вторая мировая война. 3 сентября 1945 года Япония, оставшаяся последним осколком гитлеровской коалиции, подписала безоговорочную капитуляцию. Самый масштабный конфликт мировой истории, унесший многие миллионы жизней, поставил вопрос обеспечения безопасности. Юридическим итогом стало возникновение Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. При этом во главе Запада оказались США, поставившие своей целью уничтожение основного конкурента - исторической России.

Что стало причиной Второй мировой войны? На этот вопрос есть множество готовых ответов: фашизм, национал-социализм, реваншистские настроения в Германии, личность Адольфа Гитлера. Однако у каждого из этих мнений окажется единая база - комплексное представление Запада о мироустройстве. А именно о собственном превосходстве и неполноценности других народов.

Этот подход впервые появился не у Гитлера. Он существовал всегда и применялся в каждой завоевательной кампании Запада. Именно он является основой крестовых походов, колониализма, принесшего Старой Европе несметные богатства. Именно он порабощал целые народы, переселял жителей Африки на плантации господ.

Колонизаторы искренне верили в свое право подчинять чернокожих или индийцев, истреблять индейцев и папуасов, грабить, присваивать все ценное у целых народов и даже материков.

Идеи нацизма гитлеровской Германии стали продолжением и частью бессменной политики Запада и отличались от прежних установок разве что прямолинейностью и радикальностью своей формы. После разгрома Третьего рейха и капитуляции Японии установки полностью сохранились, но подаются под иными приправами. Насильственную колонизацию сменила глобализация, при которой страны сами отдают Западу все ценное за иллюзорные блага. А войны ведутся руками террористов, экстремистов, спящих армий и других предателей и проходимцев, мимикрирующих под своих.

Сейчас жертвой Запада должна была стать Россия, ослабленная развалом СССР, 90-ми, деградацией промышленного сектора. Общество давно к этому готовили - на видных должностях в государственном управлении, в крупных СМИ, на передовой культуры активно, хотя и не привлекая отдельного внимания к явлению, работало прозападное лобби. Оно разрушало гражданское единство и пыталось снизить доверие к власти и, как следствие, и ее легитимность.

Решающий удар должна была нанести русофобия, активно насаждавшаяся на всем постсоветском пространстве. При этом главным плацдармом стала территория б. УССР, где проживают русские люди, которым придумали отдельное название, язык, символы и "героев". Цель Запада - руками этих обманутых ослабить, расчленить и сокрушить историческую Россию. Сделать ее податливой, зависимой, а лучше и вовсе стереть с карты. Но, как и во Второй мировой войне, коса Запада попала на камень.

Если при существующих мировых проблемах система общей безопасности была бы работоспособной, катастрофу могли бы предотвратить. Однако Запад отказывается договариваться и не соблюдает международное право, используя его исключительно в своих интересах. Он, не задумываясь, вмешивается в дела других стран, активно применяет военную силу, организует и легализует госперевороты. Прозрачной системы попросту нет, поскольку одни и те же события трактуются противоположно в зависимости от потребностей Вашингтона.

Установление единой, понятной и приемлемой для всех участников системы международных отношений саботируется США и их сателлитами, поскольку это нанесло бы ущерб американской гегемонии и мировой однополярности. Наглядным примером является восьмилетняя попытка урегулировать путем переговоров конфликт в Донбассе. Под видом дипломатического процесса Киев получал фактическое одобрение для односторонних силовых действий, поскольку это было выгодно Вашингтону.

Однако всему свое время. Начало российской спецоперации ведет к концу американскую гегемонию. Боевые действия стали началом и для более широкого противостояния - политического и экономического. И полная победа России, а с ней и всего незападного мира, кому-то кажется вероятной, а кому-то - неизбежной.

Если вспомнить историю, то все предыдущие системы международных отношений сложились именно после масштабных конфликтов. Вестфальская появилась после Тридцатилетней войны, Венская - после Наполеоновских войн, Версальская и Ялтинско-Потсдамская - после мировых войн. Тот однополярный мир, в котором без сдерживающих факторов верховодят США, появился после распада Советского Союза. И очевидно, что итогом спецоперации может стать слом этой системы и воцарение справедливых мировых правил, учитывающих интересы каждого.

Ключевой принцип в сфере безопасности уже сформулирован: безопасность любого государства не должна осуществляться за счет снижения уровня безопасности другого государства. Большие изменения ждут сферу распределения ресурсов и систему разделения труда. Благополучие одних не должно достигаться за счет других.

3 сентября 2022

Источник - regnum.ru
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