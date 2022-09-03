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Вышло в свет полное издание мемуаров курдского лидера Масуда Барзани
07:51 04.09.2022

Почему Масуд Барзани вызывает "дух Озала"?
3 сентября 2022 |
Бывший президент Турции Тургут Озал, этнический курд, позиционировал себя в роли крупнейшего регионального геополитического реформатора. Но, как пишет американский исследователь Эрик Эверби, "излишняя самостоятельность стоила ему головы".
СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 3 сентября 2022, 22:12 - REGNUM Курдский информационный портал RiaTaza сообщил о выходе в свет последнего издания мемуаров лидера иракских курдов Масуда Барзани - "Барзани и борьба курдов за свободу: восстание, возможности и препятствия".

Он фигура историческая, принимавшая в последние десятилетия личное участие во многих событиях на Ближнем Востоке. Со своими соратниками вел многолетнюю борьбу с режимом Саддама Хусейна, завершившуюся свержением последнего в 2003 году. 12 июня 2005 года Барзани был провозглашен первым президентом Иракского Курдистана. Поэтому его воспоминания читаются с большим интересом и не только специалистами, ведь он неоднократно выступал посредником в переговорах между блоками иракских партий арабов-шиитов и суннитов, часто успешно преодолевал традиционные многомесячные правительственные кризисы в стране. Эпохальным событием в жизни всего курдского сообщества стал инициированный Барзани референдум о независимости Иракского Курдистана 25 сентября 2017 года. Правда, потом под давлением определенных внешних сил он говорил, что референдум был всего лишь "прикидкой", проверкой реакции внутреннего и международного сообщества на идею независимости.

Но как бы то ни было вскоре последовала его отставка и он принялся за мемуары, стремясь передать потомкам накопленный жизненный и политический опыт. В то же время появление сейчас его издания мемуаров не выглядит обычной акцией. Первое: в Ираке появились реальные признаки гражданской войны. В провинции Басра начались вооруженные столкновения между сторонниками имама Муктады ас-Садра и представителями военизированного шиитского ополчения "Асаиб Ахль аль-Хакк". В этой связи эксперты многих стран заявляют о реальных предпосылках распада страны и возможности провозглашения независимости Иракского Курдистана. Второе: в контекст конкретных событий вписываются впервые введенные мемуарные размышления Барзани о том, как президент Турции Тургут Озал после войны в Персидском заливе 1991 года предлагал решить проблему Иракского Курдистана. Он пишет, что в 1992 году Турция предложила создать конфедерацию с Иракским Курдистаном, и что в июле 1992 года, когда направлялся в Вашингтон, он остановился в Стамбуле и встретился с Озалом. "Он (Озал - С. Т.) затронул важный вопрос и заявил, что во время нашего визита в США мы спрашиваем американцев об их мнении относительно заключения соглашения с Анкарой о федерализме или конфедерализме между Турцией и Иракским Курдистаном, - пишет Барзани. - Анкара считала, что с ними обошлись несправедливо, когда вилайят Мосул был отрезан от Турции".

При этом Барзани указывает, что это предложение было "неожиданным, когда оно было откровенно выдвинуто президентом Турции". Но в Вашингтоне и ответили, что "этот вопрос нуждается в детальном изучении, поскольку это большое дело", но от дальнейших комментариев воздержались. Дело в том, что Озал, этнический курд, позиционировал себя в роли крупнейшего регионального геополитического реформатора. Как выразился в этой связи турецкий эксперт Дженгиз Кандар, "Озал мечтал провести самые монументальные геополитические изменения на Ближнем Востоке со времен Первой мировой войны" и проводил консультации в загородной резиденции президента США Джорджа Буша в Кэмп-Дэвиде. Помимо курдского он продвигал и решение армянского вопроса, вел секретные переговоры с Ереваном, представителями армянской диаспоры. Турецкие эксперты полагают, что Озал намеревался реализовать проект "Ван", согласно которому армяне, потомки спасшихся от геноцида 1915 года в Османской империи, могли бы получить шансы вернуться на историческую родину и создать там культурную автономию. Экс-министр образования и госминистр в правительстве Озала Вехби Динчерлер говорил, что "Озал через американцев наводил справки об устремлениях армянской диаспоры, и поручил своим помощникам изучить вопрос о том, какую экономическую и политическую цену может заплатить Турция, если пойдет на уступки в этой проблеме".

Говоря иначе, Озал вынашивал и пытался продвигать проект создания новой неоосманской Турции, но без опоры на тюркизм. И за это, видимо, поплатился. Так, американский исследователь Эрик Эверби приводил тогда высказывание одного турецкого дипломата, который заявлял, что "Озал является верховным главой государства, но излишняя самостоятельность может стоить ему головы". В 1993 году он неожиданно скончался. По официальной версии Озал умер от сердечной недостаточности. Позже по настоянию его семьи было проведено расследование обстоятельств его смерти и Совет судебной медицины Турции (ATK) заявил, что в тканях Озала были обнаружены ядовитые вещества. Появились версии, согласно которым в Турции среди части политического класса и военных было недовольство "политикой заигрывания" Озала с курдами и армянами. Во всяком случае, сын покойного президента Ахмет Озал и его брат Коркут Озал утверждают, что восьмой президент Турции стал жертвой заговора военных.

Представляется, что, реанимируя сейчас "дух Озала", Барзани по-своему актуализирует внимание и интерес к озаловскому идейному и политическому, и геополитическому наследию в отношении будущего обустройства Турции и Ирака в целом, и в отношении решения армянского вопросов в частности. Действительно, среди турецких и некоторых иранских экспертов началась острая политическая дискуссия относительно "грядущих перемен на Ближнем Востоке". Да и повышенный интерес турок к личности Озала вполне объясним. Его считают вторым по значению после Кемаля Ататюрка государственным деятелем в истории республиканской Турции, "архитектором турецкого экономического чуда", автором новой концепции внешней политики, ориентированной на вывод Турции на лидирующие позиции на Ближнем Востоке. Будем ждать, что будет дальше.

3 сентября 2022
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662267060


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