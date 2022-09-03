 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Несколько тысяч людских жизней - цена "голливудского наступления" Зеленского
07:57 04.09.2022

03.09.2022
Буквально на днях всплыла информация о том, что провальное контрнаступление на юге Украины готовили военные специалисты США и Великобритании.

Янки разработали под ССО Украины план операции, провели обучение бойцов, а также на протяжении нескольких месяцев наращивали поставки для ударной группировки ВСУ необходимого вооружения.

Как подчеркнули в госдепе, содержимое передаваемых Украине пакетов военной помощи было общеизвестно, однако никто не знал, что основная часть передаваемого Киеву вооружения предназначалась именно для проведения наступательных действий на херсонском направлении.

Спланированная до мелочей военная операция сулила крупный успех ВСУ и должна была показать всему миру высокую боевую готовность украинских солдат.

Любой малограмотный командир увидел бы, что его подразделение просто отправляют на убой. Но только не в офисе Зеленского. Там выполняют приказы из-за океана. Как оказывается, ценой тысяч необученных людей.

По личным указаниям Зеленского, ради виртуальных побед, украинцы "пачками" гибнут на всех участках линии фронта. С начала проведения специальной военной операции ВСУ, по разным оценкам, потеряли около 120–150 тыс. человек.

Очередное "голливудское контрнаступление", как и прежде, потерпело крах. Закрепиться и удержаться у укровояк на основных направлениях к Херсону не удалось. Практически везде ВСУ откатились на ранее занимаемые позиции.

Только по официальной информации, в ходе контрнаступления ВСУ потеряли более 60 танков, около 120 БМП и ББМ и более двух тысяч украинских военнослужащих.

Подчеркнем, что с момента начала проведения специальной военной операции это одни из самых больших потерь для Украины.

Возникает обоснованный вопрос о целесообразности проведения контрнаступления и реальной подготовленности украинских подразделений, принявших в нем участие.

Некоторые эксперты предположили, что ВСУ решили провести разведку боем, однако получилось не в самом лучшем ее исполнении. ВСУ шли в бой без армейской авиации и прикрытия своих подразделений войсковой ПВО. По сути, при планировании американцы понимали, что без средств поддержки украинские подразделения практически не имеют шанса на успех. И все же "состряпали" план "наступа".

Можно предположить, что последнее контрнаступление было просто необходимо и самой "Зе-команде" в преддверии очередной встречи "Контактной группы по обороне Украины", которая состоится 8 сентября в Германии. В первую очередь, чтобы выпросить новую военную помощь, в том числе ту, которую Пентагон еще не предоставил.

Ведь уже не раз офис Зеленского заявлял, что хочет получить дальнобойные ракеты ATACMS, которые позволят наносить удары до 300 км в глубь территории РФ. Основная мишень - Крымский мост. Также ВСУ очередной раз будут просить самолеты, танки и системы ПВО, чтобы хоть как-то обеспечивать живучесть своих войск в ходе показных "контрнаступов".

Новая военная авантюра киевской хунты уже готовится на харьковском направлении и в районах населенных пунктов Изюм и Балаклея.

Всего здесь сосредоточено не менее пяти батальонных тактических групп (всего около 5 тыс. украинских солдат). Каждая из групп усиливается подразделениями территориальной обороны, которые не имеют элементарных навыков в обращении с оружием, не говоря уже о тактике действий в бою.

По сути, эти люди являются для "Зе-команды" "пушечным мясом", что неудивительно, в тылу группировки разместили остатки нацбатальона "Кракен". Националисты не дают территориалам отступать, безжалостно расстреливая выживших, которые пытаются спастись от российской артиллерии.

Таким образом, действия марионеточного руководства страны в очередной раз наглядно показали, что оно использует ВСУ и националистические формирования по сценарию "голливудского наступления". Поэтому не исключено, что в ближайшее время из-за провальных "контрнаступов" мы увидим очередной конфликт между Зеленским и Залужным, который зреет с самого начала спецоперации.

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Сергей Острына, для "Русской Весны"

Источник - rusvesna.su
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