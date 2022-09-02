В Кыргызстане практикуют женское обрезание. Как выяснил экс-вице-през Феликс Кулов

08:09 04.09.2022

03 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане практикуют женское обрезание. Информация об этом появилась в социальных сетях. Ее прокомментировал на своей странице Феликс Кулов.



По его словам, в Facebook он прочитал пост о появлении каких-то течений, которые делают женские обрезания. Об этом автору сообщения рассказала студентка, которой против ее воли провели такую процедуру. Но несмотря на это, она с этим согласна, так как по их понятиям такая женщина непорочна, не изменит, ибо не испытывает удовольствия при зачатии ребенка.



Феликс Кулов отметил, что умышленно не называет автора поста, так как в комментариях к нему читатели требуют раскрыть имя девушки. "Кроме того, могут возникнуть обвинения в недоносительстве, так как, очевидно, что в данном факте содержатся признаки преступления", - отметил он.



Ситуация с женским обрезанием выносит проблему на серьезный государственный уровень, затрагивая, ни много ни мало, принципы, провозглашенные нашей Конституцией.



Феликс Кулов

По его словам, здесь идет речь о причинении менее тяжкого вреда здоровью (статья 131 УК КР) - наказание по нему установлено до трех лет лишения свободы и по совокупности незаконной врачебной деятельности (статья 152) - наказание до 2 лет лишения свободы и запрет на занятие врачебной деятельностью. "По этим преступлениям можно возбуждать уголовное дело без согласия потерпевшей и привлекать врача или иное лицо, сделавшее такую операцию, к уголовной ответственности, дабы всем остальным было неповадно подобным заниматься", - отметил он.



Политик считает, что Минздрав обязан отреагировать и провести разъяснительную работу. "Особо предупредить, что если врач и те, кто ему помогал добровольно, заявят, что делали операцию по женскому обрезанию, то это будет для них смягчающим обстоятельством при вынесении наказания", - добавил он.



Теперь о нарушении Конституции. Согласно статье 9, "религия и все религиозные культы отделены от государства". Нет никаких медицинских показаний, которые обязывали бы медиков проводить женское обрезание.



Феликс Кулов

"Женское обрезание имеет чисто религиозное обоснование, поэтому государство обязано принимать все самые жесткие меры, чтобы не дать распространяться такому мракобесию. В частности, комиссия по делам религии должна обязать ДУМК вынести фатву, запрещающую женское обрезание", - добавил он.



По его словам, в последнее время у нас начинают распространяться различные религиозные течения, которые прямо угрожают государственности, могут разобщить народ. О реальности угрозы разделения народа из-за бесконтрольной деятельности сект даже предупреждал в свое время покойный Чубак ажы.



Феликс Кулов отметил: его поразило то, что девушка, которой сделали обрезание, учится на медика. "Если будущий медик не считает подобные операции нарушением, то какого врача получит наше общество?" - написал он.