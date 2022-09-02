 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 04.09.2022
08:53  Кыргызстанец Виталий Кожухов стал президентом Федерации бодибилдинга и фитнеса Азии
08:09  В Кыргызстане практикуют женское обрезание. Как выяснил экс-вице-през Феликс Кулов
07:57  Несколько тысяч людских жизней - цена "голливудского наступления" Зеленского
07:51  Вышло в свет полное издание мемуаров курдского лидера Масуда Барзани
07:49  Миром правит коллективный Гитлер. Что будет после его разгрома? - Евг.Цоц
07:17  Самое бесчеловечное оружие ВСУ – это не HIMARS, а таблетки, - СП
07:13  Турция – курдский вопрос и грядущие выборы, - Михаил Магид

06:04  Денацифицировать Украину можно с помощью другой идеологии, - Сергей Козлов
00:52  Как Лиз Трасс проделала путь из бухгалтеров в премьеры Великобритании, - МК
00:18  Фантомы популизма. Африка и не только…, - Сергей Кожемякин
00:14  Запад предупредили о расплате за введение потолка цен на российскую нефть
00:09  Ушли на глубину: последствия наводнений в Пакистане
00:08  Новые данные об Экзопланетах. На WASP-39b есть углекислый газ!
00:04  Bloomberg: 60% фабрик Британии могут быть закрыты из-за цен за энергию
00:01  Тайна имущества Зеленских: президентская чета зарабатывает на бизнесменах из Лондона
Суббота, 03.09.2022
20:44  Вырвать Фиалу! Массовые антиправительственные митинги в Чехии
20:31  ЭлиткаРу продолжает торг с партнерами. "Северный поток" вновь заработал
15:08  "Золотой Георгий" ММКФ достался иранской драме про эмигрантов
14:56  Зачем России скупать валюту дружественных стран
14:54  Российские ученые, предположительно, нашли кратер от Тунгусского метеорита
14:41  Белые христиане в США подвергаются дискриминации в угоду геям и меньшинствам , - Джошуа Гольсон
09:50  "Хватит европейничать!". С Европой не по пути, - Игорь Веремеев
09:48  Польша требует от Германии более триллиона евро репараций
09:24  Россия и Африка смогли бы пустить Европу по миру, - С.Замлелова
08:23  Кто тоскует о Горбачеве, или Вспоминая рекламу Pizza Hut, - А.Кренгель
07:58  Чудаковатую экс-президентшу Киргизии Отунбаеву назначили главой в Миссию ООН по содействию Афганистану
00:34  Горбачевофобия Китая. КПК продолжает изучать причины распада СССР, - Владимир Овчинский
00:13  Русофобия как идеология, - Валерий Коровин
00:11  "Большая семерка" намерена поддержать потолок цен на российскую нефть
Пятница, 02.09.2022
22:38  Золотой "Кыргызалтын" возглавил Эльдияр Калдарбеков
22:27  Группа депутатов Мажилиса Казахстана предложила вернуть столице республики прежнее название
22:23  Северный поток-1 не возобновит работу. Труба протек
21:23  К Анатолию Чубайсу подбирается следствие. Арестован бывший инвестиционный директор "Роснано"
21:14  Русофоб Умаров теперь глава Службы центральных коммуникаций (СЦК) при Президенте Казахстана
16:33  Пентагон создает сверхчеловека. "Интернет тел" в будущем превратит землян в настоящих суперменов.
16:31  Замерзнут из принципа: эстонских импортеров российской нефти обвиняют в "предательстве"
16:29  Как Россия переживает угольное эмбарго
15:57  Дархан Кыдырали - новый министр информации Казахстана
15:42  Германия и Венгрия стали тратить запасы газа из подземных хранилищ
15:28  Обновление через обнуление. Зачем президент Казахстана идет на досрочные выборы, - Kъ]
14:20  Казахстанский фармзавод – год спустя воз и ныне там! - А.Темирева
13:30  Токаев опять всех перехитрил? - Данияр Ашимбаев
12:23  Автор книги "Путь Путина" пообещал деликатно рассказать о личной жизни президента
11:38  Bloomberg сообщил, что ввод предельных цен на газ не спасет Европу от "исторического энергокризиса"
11:37  Токаев складывает полномочия. Кто станет новым президентом Казахстана
11:24  Торговать с врагом, используя его валюту, означает играть в поддавки, - В.Катасонов
11:21  Сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб во время СВО на Украине
10:14  Россия готова поставить в Ирак "изотопную продукцию". Пусть шииты что-нибудь схиросимят?
10:00  Революционные трансформации в мире набирают силу, - Св.Князев
09:51  Индия как боевой топор в руках Вашингтона? "Пороховые бочки" Восточной и Южной Азии - Е.Пустовойтова
09:28  Эммет Суини: конфликт между Россией и Западом - религиозный
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Кыргызстане практикуют женское обрезание. Как выяснил экс-вице-през Феликс Кулов
08:09 04.09.2022

03 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

В Кыргызстане практикуют женское обрезание. Информация об этом появилась в социальных сетях. Ее прокомментировал на своей странице Феликс Кулов.

По его словам, в Facebook он прочитал пост о появлении каких-то течений, которые делают женские обрезания. Об этом автору сообщения рассказала студентка, которой против ее воли провели такую процедуру. Но несмотря на это, она с этим согласна, так как по их понятиям такая женщина непорочна, не изменит, ибо не испытывает удовольствия при зачатии ребенка.

Феликс Кулов отметил, что умышленно не называет автора поста, так как в комментариях к нему читатели требуют раскрыть имя девушки. "Кроме того, могут возникнуть обвинения в недоносительстве, так как, очевидно, что в данном факте содержатся признаки преступления", - отметил он.

Ситуация с женским обрезанием выносит проблему на серьезный государственный уровень, затрагивая, ни много ни мало, принципы, провозглашенные нашей Конституцией.

Феликс Кулов
По его словам, здесь идет речь о причинении менее тяжкого вреда здоровью (статья 131 УК КР) - наказание по нему установлено до трех лет лишения свободы и по совокупности незаконной врачебной деятельности (статья 152) - наказание до 2 лет лишения свободы и запрет на занятие врачебной деятельностью. "По этим преступлениям можно возбуждать уголовное дело без согласия потерпевшей и привлекать врача или иное лицо, сделавшее такую операцию, к уголовной ответственности, дабы всем остальным было неповадно подобным заниматься", - отметил он.

Политик считает, что Минздрав обязан отреагировать и провести разъяснительную работу. "Особо предупредить, что если врач и те, кто ему помогал добровольно, заявят, что делали операцию по женскому обрезанию, то это будет для них смягчающим обстоятельством при вынесении наказания", - добавил он.

Теперь о нарушении Конституции. Согласно статье 9, "религия и все религиозные культы отделены от государства". Нет никаких медицинских показаний, которые обязывали бы медиков проводить женское обрезание.

Феликс Кулов
"Женское обрезание имеет чисто религиозное обоснование, поэтому государство обязано принимать все самые жесткие меры, чтобы не дать распространяться такому мракобесию. В частности, комиссия по делам религии должна обязать ДУМК вынести фатву, запрещающую женское обрезание", - добавил он.

По его словам, в последнее время у нас начинают распространяться различные религиозные течения, которые прямо угрожают государственности, могут разобщить народ. О реальности угрозы разделения народа из-за бесконтрольной деятельности сект даже предупреждал в свое время покойный Чубак ажы.

Феликс Кулов отметил: его поразило то, что девушка, которой сделали обрезание, учится на медика. "Если будущий медик не считает подобные операции нарушением, то какого врача получит наше общество?" - написал он.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662268140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество
- Маулен Ашимбаев: Законодательное обеспечение Послания Главы государства – главная задача Сената
- Депутаты Мажилиса приступили к реализации Президентских инициатив
- Обновление через обнуление
- Президент Токаев играет на опережение
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2022 года №597
- Инфляция в Республике Казахстан
- Партия "AMANAT" вступила с заявлением в поддержку Послания Президента
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  