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Чэнду чудное: какие модели китайского автосалона ждать в России
12:58 04.09.2022

Самые интересные новинки автопрома КНР, которые могут появиться у нас

Евгений Багдасаров

На открывшемся в китайском Чэнду автосалоне представлено 1600 моделей 128 брендов. В большинстве своем они создавались под специфику внутреннего рынка. Однако есть среди них и новинки, которые могут иметь успех и в России. О самых интересных премьерах - в материале "Известий"

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Масштабное автошоу проходит на фоне восстановления китайского рынка после COVID-19. Правительство КНР стимулирует продажи автомобилей, снизив налоги на бензиновые машины с двигателем до 2 л и ценником до 300 тыс. юаней. Сохранены льготы и на "транспортные средства на новой энергии" (NEV), куда помимо электромобилей включены гибриды и машины на топливных элементах.

Почему в Китае полюбили гибриды

Из 2,42 млн проданных в июле в КНР автомобилей почти 600 тыс. пришлось на NEV, но активнее всего растет популярность подзаряжаемых гибридов. Это связано с подорожанием бензина и дефицитом электроэнергии, вызванным аномальной жарой и засухой. Гибрид не так сильно зависит от розетки и в то же время позволяет сэкономить на топливе.

По заверениям Great Wall Motors, флагманский гибридный внедорожник Tank 500 оказался в 2,5 раза экономичнее бензиновой машины - 4,4 л на 100 км по циклу WLTC. При этом он мощнее - совокупная отдача силовой установки 408 л.с. и 750 Нм, позволяет разгоняться до "сотни" за 6,6 с.

Корвет на батарейках

BYD, самый продаваемый китайский бренд июля, вообще отказался от выпуска автомобилей, оснащенных только двигателем внутреннего сгорания. Он делает либо гибриды, либо электромобили, причем одна модель может существовать в двух вариантах.

"Быстрая рыба ест медленную", - говорит президент BYD Вань Чуаньфу. Собственные модульные платформы и батареи позволяют компании запускать новые модели в очень короткие сроки

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От концепта X Dream до серийного кроссовера Corvette 07, показанного в Чэнду, прошел год с небольшим. Среднеразмерный паркетник оснащен полуторалитровым бензиновым турбомотором, дополненным одним или двумя электродвигателями. На электротяге он может проехать до 200 км, а разгон до "сотни" у самой мощной версии занимает менее пяти секунд.

BYD планирует организовать производство своих автомобилей в Узбекистане и сразу по полному циклу.

Занимательное собаководство

Оценят ли китайскую гибридность в России - большой вопрос, но некоторые из новинок Чэнду имеют все шансы снискать популярность на нашем рынке. Например, новый кроссовер Haval H-Dog, самая крупная модель "собачьего" семейства: 4705×1908×1780 мм.

Гармоничные пропорции, эффектные изломы на боковинах и серьезные внедорожные возможности. Силовая установка, естественно, гибридная - один турбомотор 1,5 и два электродвигателя развивают пиковые 326 л.с. и 530 Нм. Причем электромотор при небольших нагрузках только заряжает батарею, а на разгоне подключается к колесам.

В то же время многие модульные платформы, как L.E.M.O.N. от Great Wall Motors, позволяют создавать на их основе модели только с ДВС. Так что H-Dog может добраться до нашего рынка и без гибридного довеска. Но когда - большой вопрос. Тот же Dargo доехал до российского рынка через два года после премьеры. А внедорожники семейства Tank все еще "в планах", хотя могли бы стать альтернативой японским внедорожникам.

Танки грязи не боятся

А пока планы не прояснились, Great Wall успел сделать на базе флагманского Tank 500 еще и пикап Shanhai Poer. Мотор V6 (354 л.с. и 500 Нм), 9-ступенчатый "автомат" полный привод с двумя межколесными блокировками.

Плюс богатый для машин такого класса интерьер - большой мультимедийный планшет, сиденья с обивкой натуральной кожей и вентиляцией, панорамная крыша. У Shanhai Poer необычный борт-трансформер, который может и откидываться, и распахиваться.

Еще один конкурент китайских "танков" - рамный внедорожник Beijing BJ60. Брутальный рубленый кузов, решетка радиатора, напоминающая джиповскую, рама и три блокировки. Под капотом - двухлитровый турбодизель с 48-вольтовой гибридной добавкой и 8-ступенчатым "автоматом". Марка BAIC начинала с аналога российского УАЗа и числится одним из поставщиков комплектующих для Ульяновского завода, но на российский рынок со своими машинами так и не вышла.

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Свой вариант брутального и рамного внедорожника готовит Chery. Машина выйдет под отдельным брендом Jetour, который ранее выпускал молодежные и недорогие машины, а в прошлом году стал продвигать культуру путешествий на автомобиле. Внедорожник T-1, здорово напоминающий Land Rover Defender, - как раз для тех, кто ищет приключения или альтернативу покинувшим российский рынок моделям. Пока автомобиль показали в качестве концепта, но в продаже на местном рынке он появится уже в следующем году с хорошо известными моторами Acteco. Есть у марки Jetour планы и на российский рынок, хотя в российском представительстве Chery об этих заявлениях говорят уклончиво и пока делают ставку на другие модели.

Вместо Camry и Mercedes

В первую очередь на седан Arrizo 8, планы начать продажи которого в России ранее озвучил российский офис. Автомобиль на 10 см короче Toyota Camry (длина китайского седана 4780 мм) и, по идее, может стать более дешевой альтернативой японскому бестселлеру.

В Китае машина стоит 106–129 тыс. юаней, примерно 1–1,15 млн рублей по актуальному курсу. Под капотом - турбомотор 1,5 (156 л.с.) с вариатором или 1,6 (197 л.с.) с "роботом".

Оснащение богатое - уже в базе 10 подушек безопасности, а управление сиденьями вынесено на двери, как на "Мерседесах". Chery подсмотрела у немецкой марки и оформление решетки радиатора для рестайлингового Tiggo 7 Pro. У кроссовера она теперь выполнена из тонких вертикальных прутьев. Возможно, этот дизайн доберется и до российского рынка, но не сразу. Полноприводная "семерка" приедет к нам в дорестайлинговом варианте.

Показанный в Чэнду Tiggo 7 Plus DP-i только переднеприводный. Зато пиковая отдача системы - 326 л.с. и 510 Нм.

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Планирует Chery продавать в России новую модель своего премиум-бренда Exeed, которая расположится между TXL и VX. В Чэнду показали только изображение кроссовера, ставшего развитием концепта AtlantiX. Причем машина, названная для Китая Yaoguang, почти готова - продажи планируют начать в сентябре. Это типичный представитель нового поколения китайских кроссоверов - узкие фары, решетка радиатора в цвет кузова, купеобразный силуэт и выдвижные ручки дверей.

Импортозамещение по-китайски

Громких иностранных премьер в Чэнду немного, хотя некоторые известные бренды, как Lotus и smart, принадлежат китайцам. Автопроизводители из КНР начинают играть все более важную роль как в местных автосалонах, так и в местных продажах. Позиции немцев все еще сильны, особенно VW, который благодаря двум своим совместным предприятиям бомбардирует рынок все новыми кроссоверами.

Относительно неплохо чувствуют себя японцы. Доля американских брендов снижается, а Jeep и вовсе вынужден был закрыть свой завод в Китае со скандалом.

Китайским брендам пока сложно заменить импортные премиальные машины, но в создании "убийц Tesla" они поднаторели. Это неудивительно, учитывая, что в создании платформы для только что дебютировавшей в Чэнду марки Yuanhang участвовали Bosch и Huawei. У каждого "убийцы" своя "суперспособность".

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Yuanhang и Nio проезжают 1000 км на одной зарядке. Zeekr 001 установил рекорды Книги Гиннесса по самому быстрому дрифту и слалому. Трехмоторный Lucid Air Sapphire развивает более 1200 л.с.

Китайские электромобили xPeng, Lucid и Nio уже ввозят в Россию серые дилеры наряду с "Теслами". Но куда понятнее для нашего рынка то, что предлагает DongFeng, - большой электрический внедорожник.

Компания выпускала армейский аналог Hummer под именем Mengshi, а теперь снова берет пример с американцев, возродивших марку "Хаммер" для электровнедорожников. Представленные под новым брендом Mengshi, прототипы одновременно напоминают и GMC Hummer, и люксовые внедорожники Dartz.

Четыре электромотора установки Mega Power развивают 1088 л.с., а запас хода - 500 км. Шасси у Mengshi полноуправляемая, а пневмоподвеска позволяет менять дорожный просвет в пределах 105 мм. Серийное производство на отдельном заводе начнется к концу следующего года.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662285480


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