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Нормальный дацан: чем Бурятия готова удивить туристов
13:00 04.09.2022

Сагудай из байкальского омуля, горячие источники и нетленное тело Хамбо-ламы

Мария Фролова

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что с января по июнь туристический поток в регион вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К декабрю республика, на территории которой расположено самое глубокое и чистое озеро на планете, планирует принять более полумиллиона путешественников. Что можно посмотреть и попробовать в Бурятии, выясняли "Известия".

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Авиаперелет из Москвы до Улан-Удэ занимает 5 часов 45 минут, аэропорт Байкал находится всего в 15 км от города. Центральную площадь столицы украшает самое крупное в мире изваяние головы вождя мирового пролетариата - в высоту скульптура достигает 7,7 м, ее ширина - 4,5 м, а вес - 42 т. Горожане утверждают, что в облике местного Ильича есть неуловимые бурятские черты.

Напротив Ленина, через дорогу - бар "Черчилль", один из самых посещаемых в городе. Еще одно популярное питейное заведение - панорамный бар "12", который находится на 12-м этаже Бурятского делового центра, оттуда открывается, пожалуй, самый красивый вид на Улан-Удэ.

Неподалеку от центральной площади располагается гостиница "Байкал Плаза" с рестораном "Тэнгис", претендентом на звание лучшего столичного ресторана. Там можно попробовать разнообразные национальные блюда, например, сагудай из знаменитого байкальского омуля, строганину из сига или шулэн - бурятский суп из баранины с домашней лапшой. Доминанты местной кухни - это молоко и мясо, главные продукты в рационе кочевников. Причем мясо самое разное, вплоть до жеребятины.

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Чем интересна духовная столица буддистов

Всего в 38 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан, центр российского буддизма. Дорога туда на машине занимает около 40 минут, по пути можно заглянуть еще в одно культовое место - так называемое плато Чингисхана. С него открывается прекрасный вид на всю Иволгинскую долину. По легенде, знаменитый завоеватель отсюда осматривал свое бесчисленное войско, а сегодня плато стало популярно у любителей фотосессий на природе. С именем Чингисхана в окрестностях Улан-Удэ связано еще одно популярное у туристов место - так называемая Меркитская крепость, состоящая из скал. По преданию, Чингисхан штурмовал ее, чтобы отбить у племени меркитов свою жену, которую они похитили.

Территория вокруг Иволгинского дацана плотно заставлена такси и автобусами - это место привлекает как туристов со всей страны, так и паломников.

Пандито Хамбо-ламы
Монгольский лама перед дворцом Пандито Хамбо-ламы Итигэлова в Иволгинском дацане

Главная святыня дацана - нетленное тело Пандито Хамбы-ламы Даши-Доржо Итигэлова. Пандито Хамба-лама - это титул главы организации, объединяющей большинство буддистов России. В начале XX века известный религиозный деятель Итигэлов внес огромный вклад в развитие буддизма в стране, а потом с ним стали происходить разные чудеса. В 1927 году он собрал своих учеников и наказал им проверять его могилу раз в 25 лет. Потом, согласно легенде, Итигэлов сел в позу лотоса и начал медитировать. Из этой медитации он уже не вернулся, ламу похоронили в специальном кедровом кубе.

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75 лет спустя - в 2002 году - куб извлекли из земли. По словам монахов, тело Итигэлова осталось нетленным: даже черные волосы сохранились на его голове. Тело Пандито Хамба-ламы поместили в дуган - специально построенный для него храм-дворец. Это место быстро стало культовым для паломников. Ламы пускают в дуган гостей небольшими группами, чтобы не создавать внутри столпотворения, но посетить Итигэлова может любой желающий.

Что такое байкальский экстрим

Главное место притяжения для туристов в Бурятии - Байкал, глубочайшее озеро на планете и крупнейшее в мире хранилище пресной воды. Большинство туристических маршрутов на бурятской части побережья Байкала лежит через территорию "Заповедного подлеморья". Добраться туда из Улан-Удэ за 2,5 часа можно на рейсовых автобусах, арендованных автомобилях или автостопом.

Байкал
Туристы, путешествующие по острову Ольхон, во время отдыха у пролива Малое Море озера Байкал

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Экскурсии по озеру стартуют из поселка Монахово. Одно из самых популярных направлений - Ушканьи острова, где можно увидеть лежбища знаменитых байкальских нерп. Путь до островов из Монахово занимает три часа: за это время катер преодолевает расстояние в 80 км. Правда, увидеть животных можно лишь в хорошую погоду - если на Байкале волны и пасмурно, они предпочитают спрятаться.

Еще одна точка притяжения туристов - бухта Змеевая, до нее от Монахово всего 30 км - около часа пути. Это место кишит змеями, среди которых есть как безобидные для человека ужи, так и щитомордники, ядовитые родственники гадюк. Поэтому по всему берегу проложены специальные деревянные настилы, с которых категорически запрещено сворачивать и заходить в высокую траву.

Туристы приезжают сюда за красивыми видами со смотровых площадок и купанием в горячих сероводородных источниках. Погрузиться в деревянные срубы, наполненные лечебной водой, можно прямо на берегу Байкала. После горячей ванны так и хочется окунуться в ледяную воду озера, но не все выдержат такой экстрим. "Плюс 16 для воды Байкала - уже парное молоко", - говорят местные.

К слову, в Бурятии Байкал называют морем. Да и суда по нему ходят исключительно класса "М" - то есть морские, рассчитанные на мощные волны высотой в 3–4 метра.

Какие варианты размещения есть на Байкале

Байкал ежегодно посещают сотни тысяч туристов, однако размещаться им приходится либо в палатках на берегу, либо в гостевых домах частного сектора. Все дело - в крайне суровом природоохранном законодательстве, запрещающем любое серьезное строительство в прибрежной полосе. Местным жителям сложно узаконить даже свое уже существующее жилье или расширить кладбища, которым десятки лет.

"Байкальская гавань"
Особая экономическая зона туристского типа "Байкальская гавань"

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В 2007 году правительство России создало в Прибайкальском районе Бурятии турзону "Байкальская гавань". Она находится в 110 км от Улан-Удэ и занимает более 3,5 га на левом побережье озера. Власти официально дали разрешение на строительство в этой зоне туристических объектов. Сейчас там возводятся сразу два гостиничных комплекса, "Байкал Эрмитаж" и "Green Flow Байкал".

Площадь комплекса "Байкал Эрмитаж" составит 300 тыс. кв. м. Он будет включать центр для экспозиций Эрмитажа, яхт-клуб, ресторан с панорамным видом на озеро, а также площадь "Евразия" с тематическими дворами европейских стран и соответствующей кухней.

Площадь комплекса "Green Flow Байкал" составит 22,8 тыс. кв. м. Его центральной частью станет оздоровительный комплекс площадью 4,5 тыс. кв. м. В отеле можно будет посетить хилинг-центр, термальную и спа-зоны, открытые и закрытые бассейны, банный комплекс. А вокруг разместится парковая зона площадью 7 га, которая будет включать этнопарк, теплицу, детский центр и площадку для йоги.

Акцент в оздоровительном комплексе будут делать на традиционную для Бурятии восточную медицину - зачастую именно за ней туристы едут в регион. По словам министра туризма Бурятии Алдара Доржиева, сегодня обсуждается вопрос о запуске так называемых постполетных программ реабилитации туристов с применением техник восточной медицины. Они позволят гостям региона начать знакомство с Бурятией с приятной расслабляющей ноты.

Сколько можно сэкономить на поездке в Бурятию

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Сегодня на поездке в Бурятию, как и в другие российские регионы, можно сэкономить. С 25 августа по 10 сентября открылось новое окно продаж программы "Туристический кешбэк", которая осуществляется в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Для туристов, желающих приехать в Бурятию, действуют новые условия: повышенный кешбэк при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе. Максимальная сумма возврата теперь составляет 40 тыс. рублей. Доля возврата по-прежнему остается 20%. Важно, чтобы путешествие могло уместиться в даты с 1 октября по 25 декабря и длилось не менее трех ночей", - напомнил министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев.

Остальные условия программы остаются прежними. В ней участвуют все регионы страны без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на карту автоматически в течение пяти дней.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662285600


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