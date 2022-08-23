Сенсация, о которой помалкивает Москва: Члены ОДКБ подчинились НАТО

13:01 04.09.2022 23.08.2022



Москва делает вид, что ничего не происходит и что даже "втайне" (если верить намекам некоторых провластных экспертов) на это согласна. Между тем с 10 по 20 августа в Душанбе проводятся организованные Центральным командованием ВС США учения Regional Cooperation – 2022. Согласно официальной версии, – с целью "укрепления региональной безопасности и стабильности, повышения возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма и наркотрафика". А что на самом деле?



В командно-штабной части учений, которые осудил соседний Афганистан, принимают участие военнослужащие из США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также Монголии и Пакистана в качестве наблюдателей. Помимо этого Таджикистан и США в течение пяти дней проведут "практическую отработку задач" в учебном центре "Фахрабад". Для этого в Таджикистан прибыли американские военные со своей техникой.



Выступивший 10 августа на открытии учений русскоговорящий посол США в Душанбе Джон Поммершайм выразил уверенность, что они "внесут важный вклад в поиск мирных решений региональных и глобальных проблем".



Региональное сотрудничество – 2022 – одно из крупнейших военных учений США с участием стран Центральной и Южной Азии. Оно предоставляет нам уникальную возможность укрепить связи с нашими партнерами в регионе, – утверждал американский посол.



Кто хоть немного разбирается в мировой политике и роли США в ней, прекрасно поймет, что настоящая цель этих учений – создание условий для погружения в хаос обширного региона между Россией и Китаем, чтобы ослабить, отвлечь внимание от других задач обоих противников США, заставив, прежде всего, русских проливать в Средней Азии свою кровь, спустив оттуда на Россию миллионы беженцев для дестабилизации ситуации внутри страны.



Просто жуть

Это не просто теоретические выкладки. Голый факт заключается в том, что три страны – члена ОДКБ – Таджикистан, Киргизия и Казахстан, которых не только создала, но уже и неоднократно спасала Москва – проводят военные учения в русской сфере влияния под командованием заправляющих в НАТО США, страны, считающей Россию одним из двух своих главных врагов. Это – предательство и позор! Так Таджикистан отблагодарил Москву за спасение от ужасов гражданской войны 1992–1997 годов, которая грозила превратить в пустыню эту страну. Про Казахстан, проделавший то же самое совсем недавно, даже не хочется говорить. Об обласканной Россией больше других Киргизии – тоже.



Реальность заключается в том, что только русская 201-я база в Таджикистане является гарантом безопасности этой страны. Денежные переводы таджикских гастарбайтеров из России и взаимодействие с Китаем в экономической сфере сохраняют Таджикистан на плаву. Тогда как "мир в регионе" Душанбе тренируется обеспечивать вместе с американцами, и к нему с удовольствием пристраиваются в этом другие региональные члены ОДКБ. Хотя именно России придется разгребать последствия геополитических интриг США в Средней Азии и политики "многовекторности" местных коррумпированных царьков. В проходящих сейчас в Таджикистане учениях Москва не участвует – ее, видимо, и не приглашали. Интересно, а Брюссель согласится, если троечка членов НАТО проведет военные учения под руководством России, с которой США и Североатлантический альянс ведут гибридную, а на Украине уже не только гибридную, а прокси-войну? Риторический вопрос. А вот мы фактически соглашаемся. Режим Эмомали Рахмона совершенно не боится реакции России, вроде как Москве ничем не обязан и может делать, что хочет.



В результате Россия получила от США оплеуху. Кроме того, Таджикистан поспособствовал ухудшению отношений между Москвой и Кабулом, который давно бы разделался с рахмоновским режимом за помощь фрондирующим перед новой властью соплеменникам в Панджшере, если бы не наша 201-я база в Таджикистане. Американцы 20 лет пили афганскую кровь, разорили страну, уничтожили там сотни тысяч людей и превратили Афганистан в наркопритон, с чем намерены бороться его новые власти. А теперь, повторим, хотят обеспечивать "мир" и в соседних странах.



Невозможно игнорировать тот факт, что дальнейшее бездействие по отношению к т. н. союзникам России чревато далекоидущими негативными последствиями. Именно на пересмотр текущих условий сотрудничества с государствами постсоветского пространства нужно делать во внешней политике основной акцент, чтобы избежать повторения ситуации с Украиной. Прежде чем запускать новых членов в ОДКБ, хорошо бы навести в ней порядок, иначе ничего кроме всевозможных – в том числе финансовых – издержек Россия от этого не получит. Разве что иллюзию безопасности.



Казнить нельзя помиловать

Экспертное сообщество сложившуюся ситуацию хорошо понимает, блогосфера – гудит, комментариев – масса. И в основном они дельные. Нельзя лишь согласиться с периодически проскальзывающей мыслью, что осуждать за это, дескать, среднеазиатских партнеров России не надо – у них жизнь трудная, им приходится вертеться, и лишний карман, в который можно запустить руку, дескать, не помешает. Помимо того, что это неверно (с США как мировым провокатором заключать сделки все равно что с дьяволом), такая постановка вопроса отрицает за Россией право на национальные интересы. Тогда как именно они должны быть критерием при оценке любого события или явления, иначе мы неизбежно проиграем и вечно будем таскать каштаны из огня для других без всякой за то с их стороны благодарности и себе в убыток.



Примером абсолютно верного подхода к данной проблеме стал комментарий Андрея Медведева, журналиста и депутата Мосгордумы со среднеазиатскими корнями. Вот что он написал в своем телеграм-канале. Привожу этот пост полностью как образец государственного подхода, базирующегося на национальных интересах России:



Вообще, если Таджикистан решил вдруг тесно дружить с США, то Россия, конечно, должна пойти партнеру навстречу. Для начала проверить статус пребывания в России всех таджикских трудовых мигрантов. Затем запретить денежные переводы из России в Таджикистан. После этого надо проверить законность получения российского гражданства сотнями тысяч граждан Таджикистана. Ну и, наконец, Москве стоит провести прямые встречи с памирскими лидерами и политиками. Поинтересоваться, как вообще ситуация на Памире, нет ли фактов нарушения закона и геноцида памирских народов со стороны Душанбе. Когда-то Таджикистан сохранил свою государственность и не превратился в Сомали (или Афганистан) только и исключительно благодаря русской армии, русским пограничникам и позиции Москвы в вопросе внутреннего таджикского урегулирования. И не надо стесняться об этом регулярно напоминать соседям. И не надо стесняться напоминать жестко, что экономика страны, скажем так, несколько зависит от трудовых мигрантов. Возможно, их всех готовы принять в США, с которыми теперь чего-то решил дружить Таджикистан.



С кого-то же надо начинать учить союзничков, играющих в одни ворота, уму-разуму. Казахстан, например, подписал договор об обмене разведданными с Турцией, продает, по сообщениям, оружие Украине, обучается у армии США "военным процедурам принятия решений". Киргизия, еще один член ОДКБ, наладила неофициальное военно-техническое сотрудничество с Польшей – членом НАТО и главной русофобской страной в Европе… И они, увы, не одиноки на постсоветских просторах.



Зачем они это делают?

Пользуясь тем, что Москва в прошлом никогда не наказывала за такое, "союзники" России, всегда требующие от Москвы им помогать, но не готовые ничем жертвовать взамен, добиваются своим предательским поведением сразу нескольких целей. Во-первых, выслуживаются перед Западом, который терпит эти коррумпированные режимы лишь с прицелом их использования против России. Во-вторых, по финансовым мотивам: от взяток, особенно в Средней Азии, мало кто отказывается. В-третьих, флиртуя с врагами России и Китая, постсоветские правители посылают Москве и Пекину хитрый сигнал: давайте нам больше денег, продвигайте активнее наши интересы, иначе нас будут кормить ваши враги, а нам придется за это отрабатывать против вас.



Расчет здесь строится на то, что к каким бы ужасным последствиям такая политика ни привела, Россия будет вынуждена вмешаться и все равно всех спасет. После чего можно будет действовать как раньше. Некоторые эксперты полагают, что ситуация с вредоносным западным влиянием в Казахстане и Киргизии даже хуже, чем в Таджикистане. Американцы это сейчас, собственно, и пытаются "исправить", сыграв на страхе Душанбе перед новой афганской властью, фактически признанной Россией.



Что с того?

О том, что делать в этой ситуации Москве, хорошо высказался применительно к Таджикистану Андрей Медведев. Позволю себе только несколько углубить и продолжить высказанную им мысль, что такого рода "союзников" пришло время ставить на место. Для этого необходимо создать и держать в Москве "теневые правительства" среднеазиатских стран, где очень достойных и обиженных, проигравших в межклановой борьбе схватку за власть деятелей вполне достаточно. Их ближайшие родственники, зная среднеазиатские нравы, также будут нуждаться в защите. Так что если тамошние власти начнут пакостить России, пренебрегать ее законными интересами, они должны знать, что их сменят другие.



У России есть колоссальный рычаг давления через миллионы обосновавшихся у нас выходцев из Средней Азии – из их более-менее обрусевшей части и могла бы происходить новая элита этих стран, существование которых должно зависеть от доброй воли России. После завершения острой фазы борьбы за Украину Москве необходимо утроить усилия на среднеазиатском направлении, иначе оттуда придет беда. Американцы со своими вассалами, стремящиеся посеять хаос в Евразии, используя в том числе и религиозный фактор, для этого, собственно, и стараются. Источник - sminarod.ru

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