Пожары в Костанайской области: Уничтожено 108 строений, но ситуация в целом улучшилась

13:41 04.09.2022

04.09.2022 09:25 Новости 110

Костанай. 4 сентября. КазТАГ – Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказало о том, как проходит борьба с сильным лесным пожаром в Костанайской области.



"Продолжается работа по тушению лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. В тушении пожара задействованы силы и средства – 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов, 600 человек личного состава: МЧС – 40 единиц техники, 261 человек личного состава, два вертолета с водосливными устройствами (ДЧС Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, В/Ч 52859 (Караганда)); МВД – 33 человека личного состава; НГ МВД (В/Ч 6697) – 150 человек, 14 единиц техники; минобороны – 20 человек личного состава; лесхоз – 32 единицы техники, 83 человек лесной охраны; РГКП "КазАвиаЛесохрана" – 12 человек, две единицы техники, одно воздушное судно; МИО – три единицы техники, 20 человек личного состава; АО "КТЖ" – пять пожарных поездов (21 человек)", - говорится в сообщении в воскресенье.



Забор воды вертолетами для водосливных устройств велся из естественного водоема на расстоянии 25 км от места. Проведен 21 сброс на тушение.



"Пожары на территории нефтебазы селе Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен. Пожары в жилых домах селе Аманкарагай и селе Озерное локализованы, проводится тушение отдельных очагов", - добавили в МЧС.



Отмечается, что случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано.



"Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек (пять человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС), из которых четверо находятся в Центральной районной больнице, шестеро после осмотра и оказания помощи отправлены домой", - уточнили в ведомстве.



По данным служб ЧС, в связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге (поезда №82, 43, 51, 37, 622 всего – 908 пассажиров).



По данным РГП "Казгидромет" 4 сентября на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до +28, скорость ветра до 9 метров в секунду.



"3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха +36, штормовыми порывами ветра до 23 метров в секунду, площадь пожара превысила 9400 га. Общая площадь лесного массива в Аулиекольском районе 40 000 га. Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное. Проведена эвакуация 1841 человека из сел Озерное (250 человек) и северной части села Аманкарагай (1000 человек), села Калинино (228 человек), села Лесное (363 человека)", - проинформировали в министерстве по ЧС.



Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.



Открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.



Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.



Начиная с 16.00 3 сентября зарегистрирован переход пожара на жилые строения с. Озерное (восемь жилых домов, одно административное здание), село Лесное (один жилой дом), село Аманкарагай (98 жилых домов и хозяйственных построек), территорию Аманкарагайской нефтебазы. В настоящее время огнем уничтожено и повреждено 108 строений.



"Сегодня в Костанайскую область прибывает дополнительная группировка 15 автоцистерн, две вахтовки, один служебный автомобиль и 98 человек личного состава с ДЧС Нур-Султана, также два вертолета МЧС с водосливными устройствами из Алматы. В настоящее время проводится воздушная разведка для оценки обстановки. Силы и средства по итогам воздушной разведки будут направлены на тушение очагов пожаров в лесном массиве и защиту населенных пунктов", - заключили в МЧС.



Напомним, на тушение лесного пожара площадью 2 тыс. га 3 сентября помимо министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина в Костанайскую области выехали и службы сразу трех других регионов. Отмечалось, что из-за сложившейся ситуации в регионе ограничили автомобильное движение. Пожар перекинулся на поселок озерный – по данным минэкологии, горит около 50 домов. Ближе к вечеру 3 сентября стало известно, что площадь пожара выросла до 3 тыс. га и в регионе эвакуируют целые населенные пункты, а позднее, что площадь выросла уже до 9,4 тыс. га. Вечером 3 сентября в "КазАвтоЖоле" сообщили, что закрытую дорогу открыли из-за улучшения ситуации.



На фоне происходящего пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев не намерен отказывать от поездки в Костанайскую область из-за лесного пожара, а позднее и вовсе стало известно, что президент планирует посетить оперативный штаб в регионе. Еще позже в Акорде сообщили, что юбилейные мероприятия в честь 150-летия казахского политика Ахмета Байтурсынулы перенесены, но президент Токаев все равно поедет в Костанайскую область – из-за пожаров.



Для населения, нуждающегося в помощи в связи с природным пожаром в Костанайской области, открыты телефоны горячей линии.



Токаев поручил правительству выделить деньги на ликвидацию последствий пожаров.