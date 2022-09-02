 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Надпись Кутлык Каган - открытие века в области тюркологииНадпись Кутлык Каган - открытие века в области тюркологии
13:57 04.09.2022

В Казахском национальном университете имени Аль-Фараби состоялся научно – теоретический круглый стол "Надпись Кутлык Каган - открытие века" с участием членов экспедиции – научного сотрудника Международной Тюркской академии Напила Базилхана и ведущего научного сотрудника Института исторической археологии Академии наук Монголии Алтангэрэлийн Энхтур, передает Деловой Казахстан.

В заседании также приняли участие известные ученые тюркологи страны, профессора и обучающаяся молодежь. Мероприятие было организовано факультетом филологии и истории КазНУ совместно с Международной Тюркской академией.

Открывая мероприятие, Председатель Правления – Ректор КазНУ им. Аль-Фараби Жансеит Туймебаев отметил важность научного открытия в тюркской истории.

"Комплекс и надпись Кутлыкского Елтерис-кагана, найденные в результате работ научной археологической экспедиции на равнине Номгон, Архангельской области Монголии – большаянаходка для тюркологии. Эта новость требует нового подхода к историческому пути тюркоязычных народов от истоков до наших дней"
Жансеит Туймебаев, Председатель Правления – Ректор КазНУ им. Аль-Фараби

На заседании выступил известный ученый-археолог Алтангэрэлийн Энхтур, который впервые выявил комплексы на равнине Номгон и ознакомил с некоторыми результатами археологических исследований, которые проводились совместно с Международной Тюркской академией. Ученый описал эту историческую местность:

"Архангайский регион Монголии, Хашаатский район, на равнине Номгон расположены 9 древнетюркских ритуальных комплексов.

На западном севере от этой равнины возвышается гора Их Номгон, на восточном юге-гора Бага Номгон. В северной части комплексов расположена высокая гора с острыми вершинами Хогно-Хан. Передняя часть этой горы описана как "чистые дюны, называемые песчаными осколками" на юге, они простираются на несколько километров с запада на восток".

По словам ученого, первые комплексы были каталогизированы в 2001 году, с тех пор их месторасположение сильно изменилось. Раскопки памятников тюркской эпохи в Монголии будут продолжены.

Участники круглого стола отметили, что древние реликвии, возвращенные из глубины веков, представляют большую ценность не только для тюркского народа, но и для всего цивилизованного человечества в целом. Ученые подчеркнули, что предстоит всесторонне изучить и систематизировать найденную древнюю реликвию.

В своих выступлениях специалисты отрасли затронули актуальные вопросы тюркологии, такие как изучение тюркских языков, перевод текстов орхонских, талсейских, таласских письменных памятников с оригинала, демонстрация преемственности тюркских языков. В целях преумножения и сохранения общего тюркского достояния необходимо совместное участие в научных исследованиях.

Источник - dknews.kz
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