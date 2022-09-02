Президент Узбекистана почтил память Ислама Каримова

14:03 04.09.2022

Шавкат Мирзиеев возложил цветы к подножию памятника первому президенту Исламу Каримову в Ташкенте. Глава государства отметил, что "необходимо всегда почитать и вспоминать добрым словом наставников, подавать этим пример для молодого поколения".



Президент Шавкат Мирзиеев 2 сентября посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил цветы к подножию памятника первому президенту, сообщила пресс-служба главы государства.







"31 год назад Ислам Каримов провозгласил национальную независимость нашей страны. Это восстановило нашу государственность, наши права и свободы, стало основой всех наших успехов и достижений. Поэтому почтение памяти первого президента является уважением к своей истории", - говорится в сообщении.



В ходе мероприятия говорилось о заслугах Ислама Каримова перед страной и народом. Прочитаны суры из Корана.



Шавкат Мирзиеев отметил, что необходимо всегда почитать и вспоминать добрым словом наставников, подавать этим пример для молодого поколения.



Цветы к памятнику первому президенту возложили также его супруга Татьяна Каримова, представители Олий Мажлиса, Администрации президента, Кабинета министров, министерств и ведомств, общественности столицы.



Церемонии прошли также в Самарканде и Карши.







"Газета.uz" сообщала об открытии 29 августа библиотеки имени Ислама Каримова в резиденции первого президента Оксарой.