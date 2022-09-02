У Туркменского "комсомола" новый руководитель - Язполат Кериев

14:05 04.09.2022

Вопреки требованиям Минздрава президент Бердымухамедов и участники съезда Молодежной организации были без масок



1 сентября в ашхабадском Дворце "Mekan" состоялся VII съезд Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, в которой принял участие президент Сердар Бердымухамедов, сообщает госинформагентство ТДХ.



Судя по кадрам телерепортажа, требование минздрава об обязательном ношении медицинских масок в закрытых помещениях не соблюдалось. Как президент, так и все присутствовавшие в зале участники собрания были без масок, хотя вдоль лестницы, по которой Сердар Бердымухамедов прошел на сцену, по два кресла с каждой стороны были пустые.



В то же время школьников обязывают надевать маски в классах, хотя на линейке перед школой их разрешили снять.



Между тем на мероприятии выступили руководители отделений Молодежной организации, которые благодарили президента "за масштабные реформы, нацеленные на развитие государства и общества".



Во время рассмотрения оргвопросов Язмухаммет Овезбердиев был освобожден от должности председателя Центрального совета Молодежной организации. Вместо него на этот пост назначен Язполат Кериев.



Затем делегаты попросили выступить главу государства, отмечает ТДХ.



В своей речи Сердар Бердымухамедов рассказал, что государство "улучшает жилищно-социальное обеспечение молодых граждан или стимулирует их предпринимательские инициативы".



По его словам, в Туркменистане "расширяются социальные льготы для молодых семей, принимаются необходимые меры по оказанию им содействия, обеспечению современным жильем".



"Молодежи предоставляются полные права для выбора школы, языка, направления и вида обучения. Проводится необходимая работа по улучшению ее занятости, выбору профессии", – заверил президент.



После своего выступления глава государства подписал Закон Туркменистана "О государственной молодежной политике".



Напомним, что 14 июня председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание с участием молодежи на тему подготовки проекта Закона "О государственной молодежной политике".



При его разработке экс-президент поручил:



• установить порядок льготной выплаты молодыми специалистами, только что принятыми на работу после окончания учебного заведения, подоходного налога в первый год периода трудовой деятельности в размере 50%, во второй и третий годы – 25%;



• изучить вопрос временной отсрочки срока военной службы с условием предоставления окончившим среднюю школу ребятам разовой возможности для участия во вступительных экзаменах в высшие и средние профессиональные учебные заведения для достижения непрерывности обучения.