Ахмад Кадыров заявил о начале масштабного наступления на Донбасс-фронте

20:35 04.09.2022

4 сентября 2022,

Текст: Дмитрий Зубарев

Бойцы спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах ДНР, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.



"В Донецкой народной республике спецназ "Ахмат" и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах. Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска", – передает ТАСС сообщение Кадырова.



Глава Чечни отметил, что пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. "Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно. Теперь спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага", – добавил он.