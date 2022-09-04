 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 03.09.2022
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Ахмад Кадыров заявил о начале масштабного наступления на Донбасс-фронте
20:35 04.09.2022

4 сентября 2022,
Текст: Дмитрий Зубарев
Бойцы спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах ДНР, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"В Донецкой народной республике спецназ "Ахмат" и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах. Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска", – передает ТАСС сообщение Кадырова.

Глава Чечни отметил, что пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. "Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно. Теперь спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага", – добавил он.

Источник - vz.ru
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