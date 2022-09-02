Никчемный экс-през США Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик". Не прикол))

21:36 04.09.2022

Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик"

Бывший президент США Барак Обама получил премию американской телеакадемии "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик" за участие в качестве повествователя в документальном сериале "Наши великие национальные парки" от Netflix, сообщает Zakon.kz.

44-й президент США победил в номинации "Выдающийся рассказчик", где его конкурентами были баскетболист Карим Абдул-Джаббар, актриса Лупита Нионго, комик Уолтер Камау Белл, телеведущий Дэвид Аттенборо, говорится на сайте академии.



Как отмечается в заявлении академии, экс-президент получил награду за повествование в первой серии под названием "Мир чудес" (A World of Wonder).



Наши великие национальные парки" – сериал Netflix, состоящий из пяти серий, снятых в Чили, Кении, США и Индонезии. Как отмечается на официальном сайте Netflix, "рассказанный бывшим президентом Бараком Обамой, этот потрясающий документальный сериал повествует о некоторых из самых потрясающих национальных парков планеты".

Вручение премий Обаме и номинантам из некоторых других категорий стало первым в серии награждений этого года.



Церемония вручения премий "Эмми" в основных номинациях пройдет 12 сентября. Награды вручат в том числе за лучший комедийный, драматический и мини-сериал, лучшие мужские и женские актерские работы первого и второго плана, а также за лучшую режиссуру и сценарии.



Конст. Вноровский