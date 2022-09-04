Одного из лучших баттл-рэперов Пэта Стея зарезали в Канаде

21:43 04.09.2022

4 сентября 2022,

В Новой Шотландии в Канаде погиб в результате ножевого ранения один из лучших баттл-рэперов Пэт Стей. Об этом 4 сентября сообщил телеканал CBC.



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Инцидент произошел утром в воскресенье в центре Галифакса. Стея доставили в больницу, где он позже скончался от полученных ран.



Брат рэпера Пит Стей подтвердил его смерть.



Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.



Ранее, 30 августа, несколько инцидентов с применением холодного оружия произошло во время проведения карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Правоохранители отметили, что имели место "несколько насильственных инцидентов и серьезные нападения с применением ножа".