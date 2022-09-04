Россия и Германия приступили к полному газовому разводу, - НГ

00:01 05.09.2022 4.09.2022



Из-за энергокризиса Берлин объявил о плане помощи населению в 65 миллиардов евро

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Вице-премьер РФ Александр Новак прогнозирует новые ценовые всплески на европейском газовом рынке.

Начавшееся 50 лет назад газовое сотрудничество России и Германии сегодня фактически прекратилось. И в воскресенье можно было наблюдать уже финальные заявления "разводящихся" сторон. Российские чиновники показывали масляные пятна на пульте управления неработающей немецкой турбины, которая нуждается в ремонте. А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что уже не надеется на возобновление поставок газа, и пообещал немцам переход на угольное отопление и угольную генерацию. Российские чиновники, в свою очередь, пообещали европейцам углубление энергетического кризиса из-за нового подорожания природного газа.



В феврале 1970 года руководители СССР и ФРГ подписали долгосрочное соглашение о строительстве газопровода в Западную Европу и поставках российского (советского) газа. Это соглашение было названо "сделкой века", поскольку оно оказалось самым крупным за всю историю советско-германских и российско-европейских соглашений. Еще до подписания исторического контракта немцы отмечали мощное американское противодействие этой "сделке века" и даже панический страх американцев перед углубляющимся экономическим сотрудничеством Германии с восточным соседом. Теперь, судя по всему, американцы могут быть спокойны относительно российско-германского экономического сотрудничества.



В прошлое воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что больше не считает Россию надежным поставщиком энергоресурсов. "Мы с декабря прошлого года с министром экономики и консультантом офиса канцлера искали ответы на вопрос, что будет, если произойдет остановка поставок газа", – сообщил канцлер ФРГ.



В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Германия в настоящее время действует как враг России, вводя санкции против страны и ее граждан и поставляя украинской армии летальное оружие, при этом канцлер ФРГ удивляется тому, что у Берлина возникают экономические проблемы.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также возложил вину на европейских политиков за остановку газопровода "Северный поток – 1 (СП-1)". "Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит "Газпрому", но которое по контракту они должны обслуживать, – это не вина "Газпрома", это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях", – сказал Песков в интервью каналу "Россия 1". "А сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже", – добавил представитель Кремля.



Единственный рабочий двигатель СП-1 был остановлен 31 августа для регулярного технического обслуживания. В ходе инспекции обнаружилась утечка масла, и Ростехнадзор запретил дальнейшую эксплуатацию газопровода до устранения "выявленных грубейших нарушений".



"Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", – говорится в комментарии "Газпрома".



Газопровод "Северный поток" после техобслуживания не смог заработать. В двигателях Siemens выявлены утечки масла, эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Ремонт двигателей Siemens возможен только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома". "Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", – заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.



Ранее "Газпром" сообщил, что при проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) станции "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.



Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил в воскресенье, что компания Siemens должна исполнить контрактные условия обслуживания турбин СП-1, чтобы газопровод продолжил работать. Новак отверг трактовки, что российская сторона целенаправленно отказывается принимать турбину СП-1, чтобы ограничить поставки: "Это перекладывание с больной головы на здоровую". "Сейчас вся проблема лежит именно на той стороне. Потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования. Кроме того, введены были санкции как со стороны Канады, так и со стороны Евросоюза на соответствующее оборудование, поэтому их нужно привести в соответствие с контрактными условиями, для того чтобы это оборудование действительно продолжало работать", – заявил российский вице-премьер.



Зимний сезон в Северном полушарии с большим количеством неопределенных факторов может привести к новым всплескам цен на рынке, считает Александр Новак. По его словам, "мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы" из-за недальновидной энергетической политики ЕС. "И это еще не предел, потому что мы находимся еще пока в теплом времени года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", – предупредил он.



Однако власти Германии заверяют, что подготовили свою энергетическую отрасль страны к предстоящей зиме. "Мы сможем выдержать эту зиму", – заявил канцлер Шольц. По его словам, страна "переживает тяжелые времена", однако правительство приняло "своевременные решения", чтобы избежать перебоев со снабжением энергией в этом году. В частности, вновь будут запущены угольные электростанции.



При этом канцлер Шольц объявил о пакете помощи в 65 млрд евро для поддержки населения на фоне роста инфляции и повышения расходов на энергию. Новый план помощи предусматривает в том числе обеспечение населения дешевыми билетами на транспорт и налоговые льготы для компаний, потребляющих значительное количество энергии. Источник - НГ

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