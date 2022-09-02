 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Красные линии Зеленского, - Боян Билбия
00:15 05.09.2022

Печат
Сербия

Красные линии Зеленского

Если не считать жалкой пиар-кампании и обращений к мировой общественности по три раза на дню, при всевозможной помощи Запада эффективность Зеленского и его режима на поле боя равна практически нулю. Становится понятно, что при нем переговоров с Москвой уже не будет, пишет "Печат".

Боян Билбия (Бојан Билбија)

Дмитрий Медведев ясно дал понять, что Москва продолжит специальную военную операцию до победного конца или до тех пор, пока офицеры в Киеве не придут к власти и не начнут действовать в интересах собственной армии и граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суд над украинскими военнослужащими, взятыми в плен в Мариуполе, станет линией, после пересечения которой переговоры между Киевом и Россией будут невозможны. Он, конечно, забыл сказать, что никто из Москвы и не призывает его к переговорам, если только не говорить о капитуляции остатков его армии и пересмотре будущего конституционного, территориального, политического и всякого другого порядка на Украине. Учитывая, что на нечто подобное у Зеленского пока все еще нет мандата от его западных покровителей, которые реально принимают решения за Киев и управляют его политикой, экономкой и обороной, слова украинского президента - лишь оправдание, прежде всего, перед европейской и украинской общественностью. Европейцы с удивлением задаются вопросом, что их ждет, и из-за поддержки "украинской свободы и демократии" со страхом ожидают прихода зимы и первого снега, которые, как доменная печь, растопят их зарплаты и сбережения. В свою очередь, украинская общественность вопросов больше даже не задает. Ей уже все давно ясно. Дилеммы не видят и в Кремле, где президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый указ, которым расширил численность Вооруженных сил на 137 тысяч человек.

Так Владимир Зеленский оказался между двух огней. С одной стороны Вашингтон требует от него проявлять решительность и воинственность, отправлять как можно больше мобилизованных на фронт, даже неподготовленными. С другой стороны европейцы все больше хотят мира, понимая, что продолжение конфликта и санкций против России разрушает из прежде относительно стабильную экономику, крайне зависимую от российских энергоносителей и другого сырья. Поэтому Владимир Зеленский посылает двусмысленные сигналы, выигрывает время, отдаляя тот момент, когда и те и другие спросят его: что же он творит? Ведь он так и не предпринял месяцами анонсированного контрнаступления, несмотря на все миллиарды, которые выделяются на его борьбу в ущерб налогоплательщикам стран НАТО. Также Владимир Зеленский не в состоянии достигнуть с Путиным договор, который разогнал бы сизые тучи, которые сгущаются над Европой. Иными словами, если не считать жалкой пиар-кампании и обращений к мировой общественности по три раза на дню, при всевозможной помощи Запада эффективность Зеленского и его режима на поле боя равна практически нулю. Отдельные диверсии и террористические нападения тоже не в счет. Вместо украинского Генерального штаба о воображаемых победах киевских сил чаще всего объявляют медиа-штабы Зеленского, добавляя каждый раз: "Продержитесь еще немного. Контрнаступление вот-вот начнется!"

Поэтому Владимир Зеленский вынужден более или менее убедительно объяснять изо дня в день обеспокоенной европейской общественности, что ее жертвы не напрасны, и что сам он готов побеседовать о мире, но Путин опять перешел "красную линию", и поэтому президент Украины просто не может с ним разговаривать. Более того, Владимир Зеленский пользуется психологической тактикой перекладывания вины на самих европейцев, поскольку они якобы отправляют мало денег, оружия и всего остального, а иначе ВСУ уже дошли бы до Москвы. Российский лидер, несмотря на то, что сначала он "не отвергал" переговоры с Владимиром Зеленским, своим поведением более чем ясно дал понять, что не намерен встречаться с киевским наместником, и что Москва продолжит свою специальную операцию шаг за шагом до полной победы. Или, как красноречиво недавно выразился заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, пока офицеры в Киеве не возьмут власть в свои руки и не начнут действовать в интересах собственной армии и граждан. Именно украинские военнослужащие на фронте лучше всех знают, через какой ад им приходится проходить ради амбиций Зеленского и Запада.

Поэтому понятно, почему Зеленский, который так любит фотографироваться в зеленоватых майках маскировочных цветов, боится, что однажды утром или ночью лишится возможности продемонстрировать очередную зеленую майку в Киеве. До своего последнего заявления Владимир Зеленский говорил, что откажется от переговоров с Российской Федерацией, "если будет проведен референдум на оккупированных территориях", то есть тех, которые россияне взяли под свой контроль и освободили от украинских националистов, и которые теперь, по примеру Крыма, хотят примкнуть к России. На подобные заявления Москва отвечает, что Зеленский лишь выполняет инструкции и поручения, которые ему дают западные покровители. Так Запад защищает самого себя: если что-то пойдет для него не так, он всегда может свалить всю вину за Владимира Зеленского и моментально отказаться от его услуг. Точно так же без малейших сожалений раньше Запад "списал" Петра Порошенко, который верно служил и выполнял все его задания. Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли "украинского лидера". Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант. Правда, неясно, повезет ли ему.

Марионетка не способная что-то решать

Член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент Украины - "марионетка в руках Запада", и что "он давно утратил возможность принимать какие бы то ни было самостоятельные решения". "Зеленскому же стоит хоть на мгновение задуматься, до какого состояния следует довести возглавляемую им страну, чтобы жители ее территорий не видели своего дальнейшего будущего в составе Украины", - сказал Дмитрий Белик, имя в виду массовое желание граждан Донбасса и других областей провести референдум и проголосовать за присоединение к России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что только население этих регионов имеет право на проведение референдума. "Референдум проводим не мы. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому господин Зеленский этим заявлением обращается - к гражданам Украины упомянутых районов или гражданам России. Если к гражданам или руководству России, то в данном случае мы - неверный адрес", - отметил Дмитрий Песков.

Еще в начале августа Кремль сообщил, что украинская переговорная делегация "пропала с радаров", и что предпосылок для встречи нет, особенно на высшем уровне. Постоянный представитель Российской Федерации при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что "нет практичной платформы" для встречи Путина и Зеленского. Сам Владимир Путин заявил, что Москва не отвергает переговоров с Украиной, но чем позже они начнутся, тем труднее придется Киеву. Так становится понятно, почему 21 августа Зеленский в поисках любого оправдания для себя сказал, что Украина откажется от переговоров с Россией, если состоится суд над украинскими военнослужащими, которые обстреливали Мариуполь. "Это линия, после пересечения которой любые переговоры станут невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Диалога больше не будет. Наше государство все сказало", - сказал Владимир Зеленский, следуя принципу "государство - это я". Ведь трудно поверить, что на Украине все без исключения разделяют его мнение и хотят, чтобы и дальше проливалась кровь, а они будут глядеть, как страна тонет.

Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета комитет Государственной Думы по международным делам, сказал в интервью RT, что президент Украины Владимир Зеленский говорит то, "что ему диктуют Запад, США и Великобритания". Они не заинтересованы в защите Украины, а хотят, чтобы война шла до "последнего украинца", как сказал Алексей Чепа. Как ранее сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, ведется активная подготовка к суду над украинскими военнослужащими. Также Денис Пушили подчеркнул, что он состоится до конца лета и процесс будет прозрачным.

Поведением Владимир Зеленский напоминает некоторых "политических деятелей" с Балкан и особенно этим не удивляет. Возможно, если бы граждане западных стран не жили в эру тотальной цензуры и информационных "фильтров", многие из них были бы шокированы тем, что речь идет о суде над главными членами экстремистско-националистического батальона "Азов" (экстремистская организация, запрещена на территории РФ - прим. ред.). Во время осады металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе они попали в плен, и на их руках - кровь огромной части тех 14 тысяч убитых мирных жителей Донбасса, которые погибли с марта 2014 года по начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года, и среди которых было много детей. Неужели европейцы, стоящие на позициях "защиты целостности и свободы", поддерживают детоубийц, или они просто не знают, что происходит (происходило) на Донбассе? Сейчас это больше риторический вопрос. Для них сейчас, безусловно важно, пережить грядущую (и будущую) зиму и знать, какими будут счета за газ и электроэнергию, если она вообще будет.

Рано или поздно Зеленскому придется дать более убедительные ответы, или это сделает кто-нибудь вместо него, а весь гнев обрушится на западных лидеров, которые годами его подстрекали и снабжали смертоносным товаром и чемоданами полными денег для его военных авантюр. Никто не может сказать, что сотни километров укреплений на Донбассе были выстроены за несколько дней после вторжения России. Нет, все было наоборот: это Киев долго и основательно готовился к войне, и не только оборонительной. Так, после трехсторонней встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришом 18 августа во Львове Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой возможны только "после вывода российских войск с территории, подконтрольной России". Поскольку Зеленский знает, что этого не произойдет, он тем самым фактически подтвердил, что при нем переговоров с Москвой не будет. Российская специальная военная операция продолжается.

Увеличение численности войск исключительно по контракту и добровольно

Российский президент Владимир Путин подписал указ об увеличении численности военнослужащих Вооруженных сил до более чем 1,15 миллионов человек. Документ вступает в силу с первого января 2023 года, когда численность российских вооруженных сил увеличится на 137 тысяч человек. Аналитики объясняют это возросшими военными угрозами из-за агрессивной политики НАТО, из-за чего необходимо больше военнослужащих для выполнения задач в тылу, защиты государственных границ, обеспечения безопасности союзников по ОДКБ, а также службы в зоне специальной военной операции. "Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", - говорится в тексте указа Владимира Путина, который распорядился, чтобы российское правительство выделило дополнительные средства Министерству обороны. Предыдущий указ президент Российской Федерации подписал в ноябре 2017 года, когда численность Вооруженных Сил Российской Федерации устанавливалась в количестве 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих. Эти цифры говорят о том, что общая численность служащих Вооруженных сил без оружия осталась почти неизменной, а увеличилась только "боевая составляющая".

Депутат Государственной думы, герой России генерал-полковник Владимир Шаманов связал этот указ с ростом военных угроз, вызванных дестабилизацией международной обстановки в результате политики Соединенных Штатов Америки и их союзников. "Политика коллективного Запада становится все более изощренной и агрессивной по отношению к РФ и мирному населению Донбасса. Мы должны более активно этому противостоять", - сказал Владимир Шаманов и добавил, что в будущем целесообразно увеличить численность военнослужащих до полтора миллионов человек, учитывая, что западные страны активно увеличивают расходы на армию и штат своих вооруженных сил. Владимир Джабаров, первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам, полагает, что нужно увеличивать вооруженные силы ввиду серьезного ухудшения ситуации в мире и ради ротации участников специальной военной операции. Владимир Джабаров не исключил появление новых кризисных точек и отметил, что у России есть людские и материальные ресурсы для создания большей, более мобильной и хорошо обученной армии.

Как заявил Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, мобилизация будет проводиться только на контрактной основе по добровольному согласию. "Указ президента не нужно воспринимать как старт некой мобилизации. Для этого нужна иная правовая основа. Инициатива направлена на планомерное увеличение численности вооруженных сил за счет набора контрактников. Я думаю, это будут подготовленные и мотивированные кадры", - подчеркнул Подберезкин. Также в конце июня депутаты Государственной думы внесли поправки в закон "О военной обязанности и прохождении военной службы", сделав контрактную службу более доступной для призывников. Сейчас им можно предложить контракт по прошествии трех месяцев службы. Если изменения будут утверждены, призывник сможет подписать контракт с Министерством обороны немедленно, но отправлять его в зону вооруженного конфликта можно только через четыре месяца. Генерал Шаманов обращает внимание на то, что Россия не пойдет по пути Украины, которая отправляет на фронт необученных призывников, используя их как пушечное мясо, но у граждан, которые осознают важность прохождения военной службы должна быть возможность включиться в борьбу.

Напомню, что в конце мая Путин подписал закон об отмене верхней возрастной границы для службы по контракту. Раньше только россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы с 18 до 30 лет могли заключить договор с Министерством обороны. Этот закон - инициатива генерал-полковника Андрея Картаполова, председателя Комитет Государственной думы по обороне и члена Комиссии Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по рассмотрению расходов федерального бюджета, и депутата Андрея Красова, которые считают, что это позволит участвовать в специальной военной операции специалистам с опытом в применении высокоточного оружия, сделает возможной полную медицинскую поддержку, поможет инженерным подразделениям, логистике и связи.

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов уверен, что указ Владимира Путина расширит систему подготовки армейских кадров. Причем нести службу они будут не только в зоне специальной военной операции. "Верховный главнокомандующий мыслит намного шире. У России есть тыл, есть государственные границы, есть направления в Центральной Азии, в частности в рамках ОДКБ. Как показали январские события в Казахстане, России необходимо держать наготове контингенты для оперативных миротворческих миссий", - отметил Михайлов. Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков полагает, что количество военных угроз для России и ее партнеров значительно увеличилось. В то же время, как говорит эксперт, рост численности Вооруженных сил РФ не означает перевод общества и экономики на "военные рельсы". Россия располагает финансовым потенциалом, чтобы безболезненно обеспечить достойную зарплату и оснастить всем необходимым 137 тысяч человек. Естественно, здесь не обойтись без увеличения военных расходов, но я не вижу причин для того, чтобы это давило на экономику", - сказал Судаков и подчеркнул, что военная служба в горячих точках будет только по контракту.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662326100


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