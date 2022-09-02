 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тувинские связисты Росармии ставят в тупик укров-бандеровцев
00:20 05.09.2022

В Минобороны РФ заявили о проблемах ВСУ из-за "тувинского феномена"
Карина Свидригайлова

МО РФ: разведчики ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты на тувинском языке

К хитростям, которые используются сейчас в рамках спецоперации, прибегали еще прадеды тувинцев-связистов.

Разведка Украины столкнулись с "тувинским феноменом" в радиоперехватах. В Минобороны РФ рассказали о том, как военнослужащие из республики Тыва работают связистами в зоне проведения спецоперации.

По сообщению ведомства, украинские перехватчики не могут понять ни слова из коммуникации российских военных, потому что тувинские связисты говорят только на родном языке.

"Мы используем наш национальный язык, а именно - тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь", - рассказал инструктор отделения связи Николай Чамьян.

По его словам, к этой хитрости прибегали еще их прадеды во время Великой Отечественной войны. От профессионализма военных зависит боеспособность всей армии, так как без обмена информацией между частями и подразделениями невозможно передавать команды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подразделения связистов - самые защищенные и замаскированные отряды российской армии, участвующие в спецоперации на Украине. От их работы зависит не только наличие информации о войсках противника, но и контроль над собственными подразделениями. Отсюда - максимальная секретность, за которой скрывается круглосуточная работа солдат и офицеров. Корреспондент Александр Морозов приподнял завесу тайны.

Источник - 5-tv.ru
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