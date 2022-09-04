CША пытаются подорвать связи Индии с Россией, - Владимир Скосырев

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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00:26 05.09.2022

04.09.2022

Вашингтон пугает Дели сближением Москвы и Пекина
Владимир Скосырев

Авианосец Vikrant усилит индийские ВМС в Индийском океане.
Америка направила в Индию группу высокопоставленных чиновников. Они проведут с индийцами переговоры о стратегическом партнерстве, а также будут участвовать во встрече в формате Quad (США, Индия, Япония, Австралия). Этот "десант" должен подкрепить требования Соединенных Штатов и их союзников о том, что Дели не следует закупать российские нефть и вооружения в свете событий в Украине. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поддается нажиму, рассчитывая на успехи своего ВПК. Это продемонстрировал спуск на воду первого авианосца, построенного в стране.

Официально цель встреч – обсудить поддержку "свободы и открытости регионов Индийского и Тихого океанов". В переговорах с американской стороны будут участвовать помощник государственного секретаря Дональд Лу, заместитель помощника госсекретаря Камил Доусон. Затем для дискуссий в формате Quad прилетит помощник главы Пентагона Илай Ратнер.

Как видно из сообщения газеты Times of India, на данный момент на первом плане у американцев стоит задача – убедить Индию согласиться на установление "потолка" на цену российской нефти. Ведь по объему ее закупок Индия обогнала даже Китай. Ранее необходимость такого шага индийцам втолковывали замминистра финансов США и прибывшая с ним команда. Однако индийцы опасаются, что из-за ограничения торговли цена еще больше подскочит. Поэтому будут ждать, пока все покупатели придут к консенсусу по этому вопросу.

Главным козырем американцев на предстоящих переговорах станет карта китайской угрозы. В этой связи Indian Express и другие органы индийской прессы напоминают, что Китай претендует на контроль над всем Южно-Китайским морем, создал там искусственные острова. А в Индийском океане КНР расширяет свое присутствие, используя займы и кредиты, а также опираясь на своего фактического союзника – Пакистан. Ответом Индии на вызов со стороны Пекина стал спуск на воду второго авианосца, который сможет иметь на своей палубе 30 истребителей.

Выступая на церемонии спуска, глава правительства Индии Нарендра Моди заявил: "Сегодня Индия вошла в число тех стран мира, которые могут производить такие громадные авианосцы, опираясь на собственную технологию, собственные ресурсы, собственное умение". Как передает Reuters, авианосец Vikrant ("Храбрый") будет использовать истребители МиГ-29К, которые располагаются на другом авианосце (бывший "Адмирал Горшков"), купленном у России. Как следует из выступления Моди, расчет состоит в том, что российские самолеты будут заменены на самолеты индийского производства. Но претендуют на будущий заказ также американский Boeing и французский концерн Dassault. Вопрос о поставках истребителей обострился после того, как Россия подверглась санкциям.

В беседе с "НГ" Руслан Пухов, директор центра "Анализ стратегий и технологий", отметил: "Индия хотела бы заменить МиГ на другие самолеты. Но быстро это сделать не удастся. У индийцев нет опыта использования иностранных боевых самолетов на авианосцах, кроме российских. Возможно, они захотят адаптировать собственный самолет. Новую партию МиГ-29К индийцы закупать не собираются. Но свой самолет у индийцев не готов. Большинство индийских оборонных программ – это долгострой. Авианосцем российского происхождения индийцы удовлетворены. Правда, только время покажет, стоило ли его продавать. Думаю, второй авианосец России бы не помешал".

Сдача в строй авианосца Vikrant, по мнению западных комментаторов, увеличит силу индийских ВМС. Кроме того, у Индии есть 10 эсминцев, 12 фрегатов и 20 корветов. У Китая два действующих авианосца, идет работа над третьим. Но в целом китайские ВМС гораздо больше индийских. У Китая 335 кораблей, в том числе около 48 эсминцев, 43 фрегата и 61 корвет. Моди признал: "Долгое время проблемы безопасности Индо-Тихоокеанского региона и Индийского океана игнорировались. Теперь они стали для обороны нашей страны приоритетом".

Увы, не только моря стали средой столкновений интересов Индии и Китая. Еще более напряженная обстановка сложилась в Гималаях в районе спорной границы между двумя державами. Согласно данным South China Morning Post, Китай и Индия держат солидные воинские контингенты в районе, где между ними два года назад произошло столкновение. Переговоры не дали результатов, и Индия ведет большие работы по улучшению инфраструктуры и системы слежения за линией фактического контроля, заменяющей границу.

Еще одной каплей в резервуар разногласий с Пекином могут стать совместные военные учения индийцев с американцами на индийской территории в горах примерно на расстоянии 100 км от тех мест в Гималаях, где дислоцированы индийские и китайские подразделения. Впрочем, эти маневры вряд ли способны серьезно повлиять на положение в Гималаях. Во-первых, они проводятся регулярно. Во-вторых, Дели проигнорировал заявление Белого дома о том, что его беспокоят многонациональные учения "Восток-2022" в России, где наряду с китайскими военными участвуют и индийцы.

Желание Вашингтона понизить уровень индийско-российских отношений очевидно. Но Дели отступать от независимого курса не собирается.

Источник - НГ
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