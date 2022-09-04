 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.09.2022
00:43  Турция и Россия, Босфор и Дарданеллы, - Дм.Нефедов
00:26  CША пытаются подорвать связи Индии с Россией, - Владимир Скосырев
00:20  Тувинские связисты Росармии ставят в тупик укров-бандеровцев
00:03  Дипломатия Китая в новую эпоху "Сражающихся царств", - Сергей Цыплаков
00:01  Россия и Германия приступили к полному газовому разводу, - НГ
Воскресенье, 04.09.2022
21:43  Одного из лучших баттл-рэперов Пэта Стея зарезали в Канаде
21:36  Никчемный экс-през США Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик". Не прикол))

20:35  Ахмад Кадыров заявил о начале масштабного наступления на Донбасс-фронте
14:05  У Туркменского "комсомола" новый руководитель - Язполат Кериев
14:03  Президент Узбекистана почтил память Ислама Каримова
13:57  Надпись Кутлык Каган - открытие века в области тюркологии
13:45  Скончался аким Сарканского района Жетысуйской области Казахстана Талгат Кайнарбеков
13:41  Пожары в Костанайской области: Уничтожено 108 строений, но ситуация в целом улучшилась
13:02  The Economist: Энергетический кризис в Европе стал экономическим
13:01  Сенсация, о которой помалкивает Москва: Члены ОДКБ подчинились НАТО
13:00  Нормальный дацан: чем Бурятия готова удивить туристов
12:58  Чэнду чудное: какие модели китайского автосалона ждать в России
12:17  Вскрыты причины краха Украины – "латиноамериканская" модель государства, - Олег Ясинский
12:10  В отличие от СССР, Россия превратилась в наемного работника Запада, - В.Катасонов
08:53  Кыргызстанец Виталий Кожухов стал президентом Федерации бодибилдинга и фитнеса Азии
08:09  В Кыргызстане практикуют женское обрезание. Как выяснил экс-вице-през Феликс Кулов
07:57  Несколько тысяч людских жизней - цена "голливудского наступления" Зеленского
07:51  Вышло в свет полное издание мемуаров курдского лидера Масуда Барзани
07:49  Миром правит коллективный Гитлер. Что будет после его разгрома? - Евг.Цоц
07:17  Самое бесчеловечное оружие ВСУ – это не HIMARS, а таблетки, - СП
07:13  Турция – курдский вопрос и грядущие выборы, - Михаил Магид
06:04  Денацифицировать Украину можно с помощью другой идеологии, - Сергей Козлов
00:52  Как Лиз Трасс проделала путь из бухгалтеров в премьеры Великобритании, - МК
00:18  Фантомы популизма. Африка и не только…, - Сергей Кожемякин
00:14  Запад предупредили о расплате за введение потолка цен на российскую нефть
00:09  Ушли на глубину: последствия наводнений в Пакистане
00:08  Новые данные об Экзопланетах. На WASP-39b есть углекислый газ!
00:04  Bloomberg: 60% фабрик Британии могут быть закрыты из-за цен за энергию
00:01  Тайна имущества Зеленских: президентская чета зарабатывает на бизнесменах из Лондона
Суббота, 03.09.2022
20:44  Вырвать Фиалу! Массовые антиправительственные митинги в Чехии
20:31  ЭлиткаРу продолжает торг с партнерами. "Северный поток" вновь заработал
15:08  "Золотой Георгий" ММКФ достался иранской драме про эмигрантов
14:56  Зачем России скупать валюту дружественных стран
14:54  Российские ученые, предположительно, нашли кратер от Тунгусского метеорита
14:41  Белые христиане в США подвергаются дискриминации в угоду геям и меньшинствам , - Джошуа Гольсон
09:50  "Хватит европейничать!". С Европой не по пути, - Игорь Веремеев
09:48  Польша требует от Германии более триллиона евро репараций
09:24  Россия и Африка смогли бы пустить Европу по миру, - С.Замлелова
08:23  Кто тоскует о Горбачеве, или Вспоминая рекламу Pizza Hut, - А.Кренгель
07:58  Чудаковатую экс-президентшу Киргизии Отунбаеву назначили главой в Миссию ООН по содействию Афганистану
00:34  Горбачевофобия Китая. КПК продолжает изучать причины распада СССР, - Владимир Овчинский
00:13  Русофобия как идеология, - Валерий Коровин
00:11  "Большая семерка" намерена поддержать потолок цен на российскую нефть
Пятница, 02.09.2022
22:38  Золотой "Кыргызалтын" возглавил Эльдияр Калдарбеков
22:27  Группа депутатов Мажилиса Казахстана предложила вернуть столице республики прежнее название
22:23  Северный поток-1 не возобновит работу. Труба протек
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция и Россия, Босфор и Дарданеллы, - Дм.Нефедов
00:43 05.09.2022

ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ | 04.09.2022 |

Российско-турецкие отношения беспрестанно испытываются на прочность

С 7 октября 2022 года власти Турции планируют заметно увеличить стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы в обоих направлениях, сообщила в конце августа газета Sabah со ссылкой на источник в турецком транспортном ведомстве. Плата увеличивается в пять раз, новая пошлина устанавливается в размере 4 долларов за тонну. Возрастают и сопутствующие сборы, что поднимет доход Турции с нынешних 40 миллионов до 200 миллионов долларов. До сих пор взимаемый Турцией сбор за проход судов через проливы определялся установленной в 1983 году устаревшей системой французского франка (0,8 долл. по скидке в 75%).

На Босфор и Дарданеллы традиционно приходится до трети объема ежегодных внешнеторговых перевозок России, в том числе 15-20% объема экспорта нефти, не менее 20% экспорта зерна и примерно столько же ежегодного евро-азиатского грузового транзита через российскую территорию. Если же учесть западные санкции и общее удорожание с весны 2022 г. международных транспортно-логистических цепочек, то, по некоторым оценкам, повышение платы способно повысить конечные цены на импортируемые в Россию или экспортируемые из нее товары минимум на 20-25%.

Подобного рода сценарий видится еще более неблагоприятным в связи с переориентацией на Турцию (главным образом путем реэкспорта) торгово-экономических связей России с государствами Евросоюза (за исключением трубопроводных поставок нефти) и с прочими марионетками Вашингтона и Лондона, формально следующими в фарватере антироссийских санкций. С целью их максимального обхода многие зарубежные компании перерегистрируют свои прежние российские филиалы как турецкие и таким образом продолжают свой бизнес в России.

Решение Анкары резко взвинтить плату за прохождение судов через проливы принято на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине, начатой Россией 24 февраля. Соответственно, повысилась зависимость многих государств, особенно причерноморских, от изгибов турецкой транзитной политики.

В начале августа МИД РФ предостерег коллективный Запад от саботажа в вопросе выполнения второй части июльской "зерновой" сделки, предусматривающей свободный доступ на международный рынок российского продовольствия и удобрений сроком на три года. Однако "удорожание прохода судов через Босфор с 7 октября, безусловно, создает дополнительный негативный фон для экспорта российского зерна. Сперва сделка по "зерновому коридору" выпустила на мировой рынок украинское зерно с существенным дисконтом, что способствовало снижению экспортных цен на российское зерно. Теперь же удорожание приведет к росту ставок фрахта и себестоимости экспорта российского зерна", рассказал Интерфаксу глава правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Будучи основным бенефициаром конвенции Монтре, "турецкая сторона еще с середины 1980-х годов вводит дополнительные рестрикции по проходу торговых судов через Босфор – Дарданеллы, успешно используя в качестве предлога экологическую проблематику", поясняет ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт в области морского права Павел Гудев. При этом любые изменения в правилах судоходства в проливах "должны согласовываться и подтверждаться всеми участниками Конвенции и вводиться через Международную морскую организацию".

Здесь можно вспомнить, что, например, в 2019 году очередное изменение Анкарой правил судоходства в проливах, вынудившее большее количество судов использовать буксиры, привело к образованию очередей из танкеров с российской и отчасти с казахстанской и азербайджанской нефтью.

Нелишне и напоминание о том, что Турция – член НАТО и, согласно Конвенции Монтре, в случае участия в военных действиях имеет право на запрет проход через Дарданеллы и Босфор военных судов любых стран. Кроме того, в ходе боевых действий, в которых Турция участия не принимает, она вправе запретить транзит через проливы и невоенных судов воюющих сторон.

Фото: @DrYAZICIOGLU

Последние недели турецкими СМИ обсуждается беспрецедентный нажим, оказываемый на Анкару Белым домом, с целью сворачивания турецко-российских контактов повсюду, где только возможно. Например, издание Yeni Şafak поведало о сотруднике ЦРУ, назойливо интересовавшемся сделками с приобретаемой россиянами недвижимости и о способах перевода денег. Не останавливаются американцы и перед прямыми угрозами предпринимателям и органам власти. Именно в таком духе выдержано письмо заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, адресованное Ассоциации турецких промышленников и предпринимателей и Турецко-Американскому деловому совету. Глава последнего, Мехмет Али Ялчиндаг, был вынужден пуститься в ведущем деловом издании страны в пространные объяснения, суть которых – присяга на верность курсу Вашингтона и Брюсселя в отношении Украины, с некоторой примесью робких оправданий за невозможность стереть столь выгодные для Турции "торговые и двусторонние отношения с Россией буквально за один день".

М. Ялчиндаг:

М. Ялчиндаг: "Наша политика выгодна Украине и всему миру"

Между тем, согласно публикуемым "Коммерсантом" данным Министерства торговли Турции, экспорт из этой страны в Россию с мая по июль 2022 года возрос до 2,04 млрд. долл., что на 642 млн. долл. больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле Турция поставила в Россию товаров на 730 млн. долл. (в июле 2021 года – на 417,3 млн. долл.). Российский экспорт в Турцию составил в этом же месяце 4,4 млрд. долл. (годом ранее 2,5 млрд. долл.) Российский газ закрывает до 45 % потребностей ближневосточной страны, а средний дневной импорт в Турцию российской нефти превысил в 2022 году 200 тыс. баррелей в сутки (в 2021 г. – 98 тыс.). Как пишет Politico, в списке крупнейших поставщиков в Турцию во втором квартале Россия обошла даже Китай. Возросший "за первые месяцы этого года до мая включительно" в два раза товарооборот между двумя странами отметил и президент России Владимир Путин на встрече с Эрдоганом 5 августа в Сочи.

Создается впечатление, что в контексте растущей российской зависимости от турецкого экспортного маршрута, как и от турецкой внешнеэкономической политики в целом, заблаговременное разглашение информации о грядущем повышении платы за черноморский транзит нацелено на получение от Москвы уступок. Можно предположить, что составляющие возможного внешнеполитического торга, столь излюбленного турецкой дипломатией, могут касаться не только Сирии, Южного Кавказа, Северной Африки или Балкан. К примеру, повышение экспортных цен на российские энергетические ресурсы едва ли устроило бы турецкие власти, пребывающие в постоянном поиске денег для затыкания текущего дефицита и решения иных внутренних проблем. Не следует забывать и об Организации тюркских государств, рассматриваемой многими наблюдателями как альтернатива евразийской интеграции (очередной ее саммит должен пройти в ноябре в Ташкенте). Сохраняя "железобетонную" позицию по Крыму, в минувшем августе Эрдоган обсуждал во Львове вопросы восстановления инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории, что вполне может быть использовано для втягивания Турции в прямой конфликт с Россией. Известны и проблемы при реализации проекта "Аккую", который обсуждался в ходе очередного телефонного разговора президентов России и Турции 3 сентября. Примечательно, что одновременно Эрдоган выразил готовность "сыграть роль посредника по вопросу о ЗАЭС [Запорожская АЭС, ежедневно обстреливаемая боевиками ВСУ, готовыми уничтожить кого угодно, даже инспекторов МАГАТЭ. – Прим. авт.], как она сделала это в случае с зерновым соглашением". Эта новость тотчас была подхвачена средствами западной и киевской пропаганды.

Соответственно, возможную внезапную отмену решения о повышении платы за проход проливов, о котором пока официально не объявлено, либо же его перенос на неопределенное время, можно будет рассматривать как часть куда более широкой палитры беспрестанно испытываемых на прочность российско-турецких отношений.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662327780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество
- Маулен Ашимбаев: Законодательное обеспечение Послания Главы государства – главная задача Сената
- Депутаты Мажилиса приступили к реализации Президентских инициатив
- Обновление через обнуление
- Президент Токаев играет на опережение
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2022 года №597
- Инфляция в Республике Казахстан
- Партия "AMANAT" вступила с заявлением в поддержку Послания Президента
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  