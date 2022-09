ЦентрАзия | Байден и вся его Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов", - The Washington Times

01:00 05.09.2022 The Washington Times

Бездумные высказывания Байдена о фашизме разжигают страх, но не имеют никакого отношения к реальности



Президент США Джо Байден и Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов", пишет обозреватель The Washington Times. Глава Белого дома обвиняют Республиканскую партию в том, что те являются фашистами. Ирония заключается в том, что именно действующая американская администрация демонстрирует "хрестоматийные фашистские тенденции".



Тим Константин (Tim Constantine)



Президент Джо Байден, который имеет самый низкий рейтинг одобрения среди всех американских президентов и который может потянуть собственную парию вниз на выборах в конгресс 2022 года, недавно выступил с речью, в которой он назвал республиканцев фашистами и полуфашистами.



Такое навешивание ярлыков никого не должно удивлять. Демократы Байдена и их политика положили начало эпохе рекордно высокой инфляции, самых высоких цен на топливо в истории и – если опираться на стандартное экономическое определение – полномасштабной рецессии. Национальные границы не защищаются, рынок жилья рушится, как рушатся рынок рабочей силы и экономическое процветание. Коротко говоря, демократы не могут одержать победу на выборах, опираясь на свои заслуги, поэтому они выбрали тактику запугивания.



Возглавляет эту кампанию сам президент, который менее двух лет назад обещал объединить американцев, даже тех, кто за него не голосовал. Но вместо того, чтобы выполнить свое обещание, Джо Байден взял ярлык "фашисты" и решительным движением наклеил его на республиканцев. В ходе своего недавнего выступления перед щедрыми спонсорами демократов в Мэриленде Байден заявил: "Дело не только в Трампе, это целая философия, которая лежит в основе, – я сейчас это произнесу – это полуфашизм".



Хотя большинство понимает, что быть фашистом – плохо, если задать прямой вопрос о том, что из себя представляет фашизм, многие не в состоянии дать более или менее четкое определение этому явлению. Поэтому, вполне возможно, свою статью мне стоит начать именно с этого. Что именно представляет из себя фашизм?



Толковые словари, в том числе словарь Уэбстера, в своих статьях подробно описывают множество элементов фашизма, включая особенности политического режима, тоталитарные устремления, контроль правительства над рынком, распространение дезинформации и пропаганды, а также жестокое подавление любой критики и оппозиции. Фашисты часто прибегают к насильственным методам подавления оппозиции и используют угрозы и силу, чтобы заставить людей подчиниться.



Каким бы ироничным это ни казалось, Байден и демократы обвиняют Республиканскую партию в фашизме. Но одного беглого взгляда на недавние события достаточно, чтобы увидеть, что американские демократы раз за разом демонстрируют хрестоматийные признаки фашизма.



Тоталитарные тенденции



В прошлом фашистские движения, в том числе движения Муссолини и Гитлера, часто начинали с узурпации полномочий законодательной ветви власти посредством жестких шагов со стороны исполнительной власти. Именно это Байден и сделал в августе, когда он заявил, что более 300 миллиардов долларов студенческих займов будут аннулированы, а точнее тем, кто их брал, не придется их выплачивать. Но Байден забыл упомянуть, что эти долги будут выплачивать налогоплательщики. Согласно Конституции, президент как глава исполнительной ветви власти не имеет права распоряжаться средствами налогоплательщиков без принятия соответствующих мер со стороны законодательного органа власти, однако Байден все же решил попытаться потратить огромное количество средств – просто потому что он так сказал.



Демократы, которым не нравятся решения, принимаемые конституционным образом назначенными судьями Верховного суда, предложили увеличить число судей и назначить всех новых судей самостоятельно. Звучит довольно тоталитарно. Вместо того чтобы играть по правилам, фашисты пытаются силой изменить правила игры, чтобы те соответствовали их требованиям.



Контроль правительства над рынком



Первым решением Байдена на должности президента стала отмена разрешений на строительство трубопровода Keystone. Президент также с радостью закрыл программу аренды федеральных земель для добычи ресурсов. Эти меры лишили Америку ее энергетической независимости и спровоцировали заоблачный скачок мировых цен на нефть. Эти меры оказали мощнейшее влияние на американскую рыночную экономику и негативно отразились на качестве жизни практических всех американцев.



Недавно демократы Калифорнии включили таймер обратного отсчета для двигателей внутреннего сгорания. Губернатор Калифорнии подписал указ, согласно которому в штате будет запрещено продавать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания начиная с 2035 года. Никакого инфраструктурного плана, который позволил бы поддержать владельцев электромобилей, нет, и, как бы иронично это ни звучало, спустя несколько дней после новостей о двигателях внутреннего сгорания власти Калифорнии попросили жителей не заряжать их электромобили, чтобы сэкономить электроэнергию. Пусть здравый смысл катится к черту. Демократы решили, что они сами будут определять, что лучше для рынка.



Администрация нынешнего президента-демократа настояла на продлении сроков обязательного ношения масок на борту самолетов, когда весь мир уже отказался от их использования, и она продолжала настаивать на обязательном ношении масок до тех пор, пока федеральный суд не заставил ее остановиться. Маски не нравились авиакомпаниям, маски не нравились людям, но демократы продолжали упорствовать: им виднее.



Пропаганда и дезинформация



Именно демократическая администрация Джо Байдена в 2022 году создала Совет по управлению дезинформацией в рамках Министерства внутренней безопасности. Задача совета – определять, какая информация правдива и точна, чтобы ее можно было сообщать американской общественности, а какая информация не соответствует действительности, чтобы ее заглушать. То есть правительство решило, что оно само будет определять, что вы можете слышать, а что – нет. Звучит как полная противоположность всем американским принципам.



На должность главы этого "Министерства правды", как его стали называть, Байден выбрал Нину Янкович (Nina Jankowicz). Не так давно Янкович написала в твиттере: "Свобода слова никогда не была и не будет гарантирована ни на одной частной платформе". Очевидно, она имела в виду такие соцсети, как Twitter и Facebook*.



Это вполне может объяснить, почему Twitter забанил истории о ноутбуке Хантера Байдена в ходе предвыборной гонки 2020 года и почему Facebook* затормозил распространение этой истории настолько, что о ней почти никто не узнал. Согласно результатам опроса, проведенного на прошлой неделе, почти 80% американцев считают, что Байден проиграл бы выборы 2020 года, если бы народ узнал подробности материалов с ноутбука Хантера во время предвыборной кампании. Но оппозицию активно подавляли.



Насилие и угрозы



Вероятно, вы помните протесты движения Black Lives Matter в 2020 году, а также протесты "Антифа", которые проходили примерно в то же время. По всей Америке эти люди поджигали офисы компаний, правительственные здания и автомобили на улицах городов. Члены движения "Антифа" атаковали здания федерального правительства в Портленде, штат Орегон, каждую ночь на протяжении почти трех месяцев. К людям приставали в ресторанах, не позволяя им продолжить трапезу до тех пор, пока они не произносили фразу "Жизни черных важны". Для продвижения идей этих движений применялись насилие и угрозы.



Согласно результатам исследования, проведенного учеными Принстона, сотни так называемых "протестов" перерастали в насильственные, разрушительные бунты. Согласно отчету главы Property Claims Services – компании, услугами которой уже несколько десятилетий пользуются страховщики, чтобы оценивать заявки на выплату страховых компенсаций в случаях с ущербом, нанесенным в ходе протестных действий, – ущерб от протестов 2020 года составил более 2 миллиардов долларов. Примерно такие же цифры опубликовал Институт информации в области страхования (Insurance Information Institute).



При Байдене ФБР назвало родителей, обеспокоенных особенностями программы, навязываемой советами по школьному образованию, потенциальными внутренними террористами. В документе ФБР, датированном августом 2022 года, который просочился в прессу, говорится, что сторонники Второй поправки и люди, поднимающие Гадсденовский флаг или флаг Бетси Росс, – это потенциальные террористы. С каких пор поддержка действующей и ратифицированной поправки к конституции и поднятие оригинального флага Соединенных Штатов считаются революционными действиями?



Единственная надежда Байдена на то, чтобы минимизировать потери его партии на выборах 2022 года, – внушить людям страх. В своей речи, которая послужила началом предвыборной кампании, он говорил в основном о Дональде Трампе и республиканцах MAGA. Разумеется, в этом году имени Трампа в бюллетенях не будет, однако он все равно остается красной тряпкой для всех демократов, и Байден надеется, что его антитрамповские гневные речи и комментарии о фашистах-республиканцах помогут перетянуть разочарованных умеренных избирателей на его сторону.



"Республиканцы MAGA сделали свой выбор. Они процветают в условиях хаоса. Они живут не в свете правды, а в тени лжи", – заявил Байден. Однако в своих комментариях Байден забыл упомянуть о том, как в ходе президентской кампании 2016 года Хиллари Клинтон и Демократическая партия использовали досье с материалами об отношениях Дональда Трампа с русскими – досье, которое, как выяснилось спустя три года и 30 миллионов долларов, оказалось всего лишь сборником лживых историй.



Директор ЦРУ Джон Бреннан регулярно выступал на телеканале CNN на протяжении всего расследования спецпрокурора Мюллера, намекая на то, что у него есть информация, дискредитирующая Трампа, хотя летом 2020 года Бреннан сообщил, что досье представляло собой всего лишь грязную уловку и что его придумали в предвыборном штабе Клинтон. Еще больше оттенков лжи со стороны демократов.



Другие союзники Байдена внутри разведывательного сообщества складывали костер из лжи на протяжении тех четырех лет, когда у руля был Трамп, и постоянно подливали туда масло. "Разоблачителем", который сообщил о телефонном разговоре Трампа с украинским президентом, послужившем поводом для первого дела об импичменте, оказался некий офицер разведки, который работал в этой структуре еще со времен Обамы. В действительности этот челочек лично не слышал разговор лидеров и узнал о его содержании от двух других офицеров разведки, оба из которых затем сразу же перешли под начало члена Палаты представителей Адама Шиффа (Adam Schiff), возглавившего кампанию по импичменту Трампа в палате. Вся эта история была нацелена на то, чтобы спровоцировать хаос, без учета реального положения вещей.



Так кто здесь на самом деле фашисты?



Все мы в детстве слышали на школьном дворе и детских площадках, как один ребенок обзывает другого. Часто ответом на обидные слова было: "Кто обзывается, тот сам так называется". Этот же принцип вполне может быть применим и к президенту Байдену, который продолжает награждать всех подряд ярлыком "фашиста". Постоянно делая акцент на этом термине, Байден рискует привлечь внимание к тому, что он и его политическая партия продолжают демонстрировать классические черты фашизма.



* входит в состав запрещенной в России экстремистской платформы, чья деятельность запрещена в России. Источник - ИноСМИ

