Из-за действий США назрел вопрос переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

06:24 05.09.2022

Американские власти ставят визовые препоны делегатам из России



Перенести штаб-квартиру ООН из США в нейтральную страну - такая идея все чаще звучит в связи с действиями американских властей, всячески препятствующих в получении виз для российских дипломатов и участников Генеральной Ассамблеи.



Американские власти ставят визовые препоны делегатам из России



По состоянию на начало сентября никто из российской делегации, планирующей принять участие в неделе высокого уровня ГА ООН (20-26 сентября), не получил визы США. Да и ранее в последние несколько месяцев американские власти неоднократно отказывали в выдаче въездных виз ряду представителей России, которые собирались принять участие в официальных мероприятиях ООН.



Неудивительно, что такое поведение американских властей заставляет задуматься о целесообразности переноса штаб-квартиры ООН в другое место.



"Это вопрос не праздный, – заявил об обсуждении вопроса о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в интервью журналу "Международная жизнь" директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин. – Он действительно обсуждается. В свое время, когда все согласились на то, чтобы именно в Нью-Йорке располагалась штаб-квартира ООН, Соединенные Штаты приняли на себя обязательство принимающей стороны и заключили соответствующее соглашение с Секретариатом ООН".



"А сейчас, – продолжает российский дипломат, – мы видим довольно много примеров того, как принимающая сторона – Соединенные Штаты - не выполняют положения этого соглашения. В частности, мы имеем проблемы с получение виз для членов российских делегаций, отправляющихся участвовать в мероприятиях ООН в Нью-Йорк. Соединенные Штаты обязались выдавать эти визы без каких-либо проволочек и без увязки с какими-то иными вопросами. Это не реализуется".



"Есть и другие проблемы, которые сейчас являются предметом нашего диалога с Секретариатом ООН., – отметил Алексей Дробинин. – Эти вопросы ставятся, и я могу подтвердить, что это не праздный вопрос - перенос "столицы" ООН. Это ведь касается не только России, но и других стран, которые по тем или иным причинам стали неугодными США. А сейчас количество этих стран увеличивается, и будет увеличиваться. Поэтому, нашим американским коллегам надо будет как-то определяться, что для них важнее".



Действительно, вопрос переноса из Нью-Йорка штаб-квартиры Организации Объединенных Наций возник не сегодня и не вчера. Причем, подписали его не только дипломаты ряда стран, которые сталкивались с проблемами получения американских виз, но и местные жители. Нью-йоркцы, в частности, неоднократно жаловались на неудобства, возникающие при перекрытии дорог из-за прибытия высокопоставленных лиц, а также на высокие расходы для города.



Еще в 2001 году был проведен телефонный опрос среди жителей США, в результате которого выяснилось, что 67 процентов респондентов поддержали идею переноса штаб-квартиры ООН за пределы не только Нью-Йорка, но и Соединенных Штатов вообще.



Сенатор Джабаров предложил переместить штаб-квартиру ООН из США в "нейтральное" государство



Со своей точки зрения, подобные настроения царят и в ряде критически настроенных к США стран, которые недовольны нынешним местонахождением штаб-квартиры Объединенных Наций, поскольку американское правительство пользуется возможностью манипулировать работой Генеральной Ассамблеи ООН, имея преимущественный доступ к политика из других стран.



Высказывались идеи насчет переноса штаб-квартиры из Нью-Йорка и после разоблачений Эдвардом Сноуденом глобальной слежки, которую ведут американские спецслужбы.



В прошлом в качестве вариантов места для новой штаб-квартиры ООН назывались Вена, Женева, Иерусалим, Дубай, Монреаль, Найроби и Санкт-Петербург.



Впрочем, критики идеи переноса напирают на то, что дело это многотрудное и требующее немалых денег. К тому же, кое-кто считает, что в таком случае возникает риск выхода США из ООН, а это значит, что организация лишится большой части финансирования.



В нью-йоркской штаб-квартире расположены главные органы ООН, включая Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности (за исключением Международного Суда, который находится в Гааге). У ООН есть также три дополнительных вспомогательных региональных штаб-квартиры – в Женеве (Швейцария), Вене (Австрия) и Найроби (Кения).



Хотя физически штаб-квартира ООН расположен в Нью-Йорке, земля и площади зданий, которые она арендует, находятся под исключительным управлением Организации Объединенных Наций, а не правительства США. Однако в обмен на услуги местной полиции, пожарной охраны и т.д. Организация Объединенных Наций соглашается признать большинство местных, государственных и федеральных законов США.



Андрей Яшлавский

4.09.2022