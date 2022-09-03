Юань бросят на ослабление курса рубля, - СП

07:04 05.09.2022

Новое бюджетное правило может включать покупку китайской валюты, что поможет повысить курс доллара до 80−90

Анна Седова



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Андрей Кочетков Сергей Дроздов



Российские финансовые власти собрались до конца года закупить валюты дружественных стран, прежде всего, юань, в эквиваленте 70 миллиардов долларов (около 4,4 трлн. руб.), написал 1 сентября Bloomberg со ссылкой на некий проект правительства. Это будет сделано для замедления роста курса рубля, который продолжает оставаться высоким на фоне валютных ограничений.



Как пишет агентство, план получил поддержку 30 августа на специальном совещании с участием высших должностных лиц правительства и Центрального банка. При этом в проекте говорится, что в новой ситуации накапливать ликвидные валютные резервы на случай будущих кризисов крайне сложно и нецелесообразно. Достаточно вспомнить, что около 300 миллиардов долларов из золотовалютных резервов были заморожены западными банками, и, "стали уязвимостью и символом упущенных возможностей".



При этом даже покупка валют "дружественных" государств будет проблематична. Продажа активов в юанях "требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса". Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены "высоким политическим рискам", поскольку правительства могут изменить свой политический курс. Турецкая лира, в свою очередь, подвержена серьезным рискам девальвации.



В документе также указано, что валютные резервы России в юанях в 2022 году могут достичь 180 миллиардов долларов. Российский Центробанк перестал публиковать детальную информацию о валютных резервах страны после введения санкций, однако, по данным от 1 января, на юань приходилось 17,1%, то есть чуть более 100 миллиардов долларов.



Вскоре после публикации в правительстве эти планы опровергли, правда, также неофициально. Источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства заявил, что "эта информация не соответствует действительности". Эксперты не исключают, что и та, и другая публикация могут быть специальными вбросами, призванными протестировать реакцию рынка.



Если планы по внедрению нового бюджетного правила все же будут реализованы в том или ином виде, курс рубля к концу года может резко пойти вниз. Весь август "россиянин" оставался на уровне 60 рублей к доллару и евро. Не изменилась картина и 2 сентября, когда показатели составили 60,35 и 60,22 соответственно. Но при больших объемах закупки юаней курс доллара к концу года может превысить 80 руб. Такое мнение высказал, например, экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин.



"Если купить юани и другую дружественную валюту на $70 млрд, можно получить и 80 руб. за доллар, и больше. Это большая сумма. К тому же если сделать это понятным процессом и если рынок поверит в эти планы, то, возможно, частные инвесторы закупят юаней не меньше, чем власти", - сказал он. Впрочем, эксперт допустил, что Bloomberg опубликовал не реальные планы, а вброс, который должен мотивировать частных инвесторов купить юани заранее, пока они стоят относительно дешево. Это позволило бы ЦБ не тратить госсредства на такие закупки, но все равно ослабить рубль и укрепить курс доллара.



Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков считает, что закупки юаней в таких объемах сейчас проблематичны, поэтому информация Bloomberg вряд ли соответствует действительности, хотя в каком-то виде новое бюджетное правило могут начать тестировать в середине осени.



- Объем торгов китайским юанем сейчас менее одного миллиарда долларов в сутки. Ежедневно на бирже оборот пары юань/рубль составляет от 40 до 55 миллиардов рублей, и то этот объем сформировался после 21 июля. До этого торги в юане были довольно скромными. Если речь идет о 70 миллиардах долларов в юане и других дружественных валютах, нужно учитывать, что до конца года остается менее 80 торговых сессий. Значит, ежедневно на рынке будет появляться спрос в районе миллиарда долларов и более. Подобные объемы сейчас очень сложно переварить, поскольку поступления валют из Китая и других дружественных стран гораздо меньше.



У нас идут очень существенные продажи евро за счет газовых контрактов, которые оплачиваются в рублях. Также в рублях оплачивается ряд других контрактов на продовольствие и даже на нефть. То есть предложение валюты превалирует. Наши компании только недавно начали переходить на оплату в юанях по поставкам на Дальний Восток, но поступлений этой валюты еще не так много. Предложение юаня начало увеличиваться с конца июля, но оно не дотягивает до тех объемов, которые Минфин мог бы купить. Биржевой шум меньше, чем цифры сделок, которые мы видим на биржевых терминалах.



Соответственно, если Минфин собирается поглотить такую сумму, немедленным последствием этого будет резкое немедленное укрепление китайского юаня, по кросс-курсам это будет также укрепление доллара и евро.



"СП": - То есть на сколько может упасть рубль?



- Говорить о конкретных цифрах ослабления курса рубля пока очень сложно, хотя, похоже, Минфин спит и видит, как бы ослабить рубль до 70−80 за доллар. Но в итоге можно нарушить функционирование валютного рынка. Столь огромный спрос на валюту сейчас невозможно удовлетворить поставками конкретных денежных единиц. Если бы это был спрос на доллары и евро, рынок спокойно бы это переварил. Но мы говорим о других валютах. На этом основании мы делаем вывод, что, скорее всего, информация Bloomberg не является действительной, хотя подготовка нового бюджетного правила ведется, его параметры нам пока не известны.



Более того, в Минфине и Центральном банке есть оппозиция по поводу бюджетного правила, так как они считают, что дополнительные доходы нужно сегодня направлять на развитие экономики, а не на формирование новой валютной подушки. Для справки, в 2021 году объем российского экспорта составлял 293,4 миллиарда долларов, а текущие резервы на сто процентов покрывают потребность в импорте. Наши компании все так же продолжают зарабатывать валюту за счет сильного торгового баланса и покрытие импорта по показателям 2021-го мы можем растянуть на полтора-два года. Таким образом, целесообразность дальнейшего накопления валютной подушки сейчас кажется не очевидной.



Более того, уже все валюты становятся для нас в той или иной степени токсичными. Малые страны подвержены различным политическим внешним влияниям со стороны наших оппонентов.



Какую-то долю резервов можно хранить в юанях и других валютах, но без фанатизма. Лучше разрабатывать новые платежные системы, которые будут учитывать национальные валюты, но при этом в качестве промежуточного актива будут использовать независимые активы, например, золото или нефть. Существует резервный нефтяной фонд, и какой бы валютой нам ни платили, она может конвертироваться через нефть в рубли, либо рубли будут конвертироваться через нефть в тот же юань. Для этого нужны определенные блокчейн-технологии в международных платежах, но этой сейчас возможно. В конце концов, даже наш рубль в последнее время сам стал резервной валютой. На него можно купить очень много важных товаров, и за счет этих покупок мы сами можем покрывать свой импорт. Другое дело, что нам не разрешают закупать товары и услуги в ряде стран, а в тех, в которых мы можем, пригодиться собственный рубль.



Финансовый аналитик Сергей Дроздов полагает, что курс рубля будет понижен, но позже, так как сейчас внутриполитическая ситуация этому не способствует.



- Мне кажется, понятно, что наши власти рубль уже "приговорили", остаются только технические, экономические и внутриполитические вопросы. Внутриполитические соображения состоят в том, что сейчас не нужно ослаблять рубль, напротив, нужно создавать позитивную внутреннюю повестку. Кроме того, сильный курс рубля помогает развитию параллельного импорта.



Тем не менее, в перспективе курс рубля ослабят как минимум до диапазона 70−73 к доллару. Это просто вопрос времени, хотя сложно сказать, будет ли это сделано до конца года или уже в следующем году.



Что касается покупки юаня, думаю, это вполне вероятно, наши финансовые власти могут попробовать так ослабить курс рубля. Но, в принципе, в нынешних условиях ослабить курс нацвалюты можно и директивно. Если крупные банки, которые будут иметь определенную информацию, увидят эти покупки или получат прямые указания, они присоединятся к этому движению. Обычно на финансовом рынке крупные игроки никогда не играют против регулятора. Если он скажет, что движение будет в направлении ослабления курса, так и будет.



"СП": - До какого уровня будет ослаблен рубль?



Судя по всему, программа-минимум финансовых властей - вернуть курс рубля к значениям 2021 года, а тогда среднее значение было в районе 71−73. Но резких движений делать не стоит, и все это понимают. Не случайно недавно Антон Силуанов встречался с Владимиром Путиным и обсуждал бюджетное правило. Не помню, чтобы такое случалось раньше. Но после этой встречи пока введение бюджетного правила откладывается, на мой взгляд, именно по причине того, что сейчас не нужны негативные новости, а снижение курса рубля будет восприниматься так. В долгосрочной перспективе курс рубля ослабят и до 80, и до 90 к доллару, но это будет не скоро, не в ближайшей перспективе.