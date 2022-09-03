Самый богатый узбек Казахстана Патох Шодиев вышел из Совета директоров АО "Евразийская финансовая компания"

07:17 05.09.2022

Изменен состав Совета директоров АО "Евразийская финансовая компания"

KASE, 02.09.22



АО "Евразийская финансовая компания" (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением общего собрания акционеров от 26 августа 2022 года внесены следующие изменения в состав Совета директоров:

- исключен Шодиев П. – член Совета директоров;

- избрана Шодиева М. – член Совета директоров.

С учетом внесенных изменений Совет директоров АО "Евразийская финансовая компания" состоит из пяти человек: Машкевич А., Шодиева М., Ибрагимов Ш.А., Жаксыбаев Р.О., Нурушев А.Ж.