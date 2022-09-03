В Казахстане введут "налог на роскошь"

08:56 05.09.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что важно рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь", сообщает Zakon.kz.

Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь".

Касым-Жомарт Токаев



Как отметил глава государства, "налог на роскошь" будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.



Динара Халдарова