ЗаРусские акции протеста в германском Кельне. Что это было?

10:45 05.09.2022

Оксана

Переможенко

"Неужели просыпаются?" - Сеть об акции протеста в Кельне

4 сентября 2022 |

В социальных сетях обсудили новость о том, что 4 сентября в Кельне несколько сотен человек вышли на демонстрацию в поддержку Российской Федерации.

4сентября в Кельне несколько сотен человек вышли на демонстрацию в поддержку России. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает WDR.



Уточняется, что в акции протеста приняли участие примерно 400 человек, которые протестовали против поставок Германией оружия киевскому режиму. Также собравшиеся потребовали запустить "Северный поток - 2" и отменить санкции против России.



Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что, видимо, участники митинга вышли на акцию протеста из-за ухудшения жизни - это их больше волнует.



"Тяжело жить без газа, видно", - отреагировал Frut P.



"Давно пора. Давайте, немцы, не тупите. Лучше дружить с Россией, чем служить гегемону", - добавил один из участников обсуждения.



"Это только начало. Когда начнут мерзнуть - снесут свое правительство к чертям собачьим", - не выдержал еще один участник обсуждения.



"Политикам плевать на мнение их избирателей, говорил же кто-то", - напомнил pavel l. слова главы МИД ФРГ Бербок.



"Пока было лето и тепло, их поставки вооружений [киевскому режиму] не особо волновали. Давайте называть вещи своими именами: европейцы протестуют против резко дорожающей жизни, а не военных действий или [б. УССР]. Им плевать и на военные действия, и на [бывш. УССР], они просто хотят сытой и спокойной жизни, какая у них была…" - отметила Анна.



"Что-то поздновато стали просыпаться. Зима, видать, близко", - отреагировала Ольга.



"Это те, которые в начале года с [желто-голубыми] флагами бегали, они переобулись даже раньше, чем ожидалось", - с сарказмом пишет bellievekloppo.



"Все как один - "агенты Путина" и "жертвы российской дезинформации и пропаганды". Потому что только они хотят жить в тепле, иметь работу и вменяемые цены на энергоносители", - с сарказмом пишет Danil K.



"Не-не-не, так не работает. Вы же три месяца назад орали по-другому", - добавил Василий З.



"Пусть требуют отставку правительства", - призвала Наталья П.



"Неужели просыпаются?!" - спросила Татьяна Р.



"Это личный комфорт побеждает телевизор. А так им плевать на всю Восточную Европу", - ответил Татьяне Р. Gabriel.



"Нет. Они протестуют против своего ухудшения жизни. Зима скоро. Летом поставки оружия, которым убивали русских, их не волновали", - также ответила Татьяне Р. Алла.



"Очень вяло протестуют, еще хорошо, видимо, живут", - с сарказмом подытожила Ирина.



4 сентября 2022

Оксана Переможенко