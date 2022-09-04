 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.09.2022
12:14  Китай, Россия и Иран постепенно объединяются против США, - Хал Брэндс
12:13  В Казахстане задержали более 500 скотокрадов с начала 2022 года
11:58  Закат шукеевщины. По следам скандалов в Туркестанской области, - Turan Press
11:56  Кто способен побороться за пост президента Казахстана? - А.Чеботарев
11:23  Time: Глобальное потепление приведет к миграции в Сибирь и на Аляску
10:54  Взрыв разнес двери Кабульского посольства РФ - около 20 погибших, Жирнов посол - жив
10:45  ЗаРусские акции протеста в германском Кельне. Что это было?

10:43  Американцы и японцы безрассудно "дергают за хвост китайского дракона", - А.Кошкин
09:39  Мир может лишиться контроля над стратегическими вооружениями, - К.Богданов
08:56  В Казахстане введут "налог на роскошь"
08:33  Быстро бегает? В России объявили вознаграждение 1 лям за захват переданного Украине эстонского боевого робота THeMIS
07:37  УкроВойна. Уничтожить психику, - Тимур Шерзад
07:17  Самый богатый узбек Казахстана Патох Шодиев вышел из Совета директоров АО "Евразийская финансовая компания"
07:04  Юань бросят на ослабление курса рубля, - СП
06:24  Из-за действий США назрел вопрос переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
01:00  Байден и вся его Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов", - The Washington Times
00:43  Турция и Россия, Босфор и Дарданеллы, - Дм.Нефедов
00:26  CША пытаются подорвать связи Индии с Россией, - Владимир Скосырев
00:20  Тувинские связисты Росармии ставят в тупик укров-бандеровцев
00:15  Красные линии Зеленского, - Боян Билбия
00:03  Дипломатия Китая в новую эпоху "Сражающихся царств", - Сергей Цыплаков
00:01  Россия и Германия приступили к полному газовому разводу, - НГ
Воскресенье, 04.09.2022
21:43  Одного из лучших баттл-рэперов Пэта Стея зарезали в Канаде
21:36  Никчемный экс-през США Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик". Не прикол))
20:35  Ахмад Кадыров заявил о начале масштабного наступления на Донбасс-фронте
14:05  У Туркменского "комсомола" новый руководитель - Язполат Кериев
14:03  Президент Узбекистана почтил память Ислама Каримова
13:57  Надпись Кутлык Каган - открытие века в области тюркологии
13:45  Скончался аким Сарканского района Жетысуйской области Казахстана Талгат Кайнарбеков
13:41  Пожары в Костанайской области: Уничтожено 108 строений, но ситуация в целом улучшилась
13:02  The Economist: Энергетический кризис в Европе стал экономическим
13:01  Сенсация, о которой помалкивает Москва: Члены ОДКБ подчинились НАТО
13:00  Нормальный дацан: чем Бурятия готова удивить туристов
12:58  Чэнду чудное: какие модели китайского автосалона ждать в России
12:17  Вскрыты причины краха Украины – "латиноамериканская" модель государства, - Олег Ясинский
12:10  В отличие от СССР, Россия превратилась в наемного работника Запада, - В.Катасонов
08:53  Кыргызстанец Виталий Кожухов стал президентом Федерации бодибилдинга и фитнеса Азии
08:09  В Кыргызстане практикуют женское обрезание. Как выяснил экс-вице-през Феликс Кулов
07:57  Несколько тысяч людских жизней - цена "голливудского наступления" Зеленского
07:51  Вышло в свет полное издание мемуаров курдского лидера Масуда Барзани
07:49  Миром правит коллективный Гитлер. Что будет после его разгрома? - Евг.Цоц
07:17  Самое бесчеловечное оружие ВСУ – это не HIMARS, а таблетки, - СП
07:13  Турция – курдский вопрос и грядущие выборы, - Михаил Магид
06:04  Денацифицировать Украину можно с помощью другой идеологии, - Сергей Козлов
00:52  Как Лиз Трасс проделала путь из бухгалтеров в премьеры Великобритании, - МК
00:18  Фантомы популизма. Африка и не только…, - Сергей Кожемякин
00:14  Запад предупредили о расплате за введение потолка цен на российскую нефть
00:09  Ушли на глубину: последствия наводнений в Пакистане
00:08  Новые данные об Экзопланетах. На WASP-39b есть углекислый газ!
00:04  Bloomberg: 60% фабрик Британии могут быть закрыты из-за цен за энергию
00:01  Тайна имущества Зеленских: президентская чета зарабатывает на бизнесменах из Лондона
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ЗаРусские акции протеста в германском Кельне. Что это было?
10:45 05.09.2022

Оксана
Переможенко
"Неужели просыпаются?" - Сеть об акции протеста в Кельне
4 сентября 2022 |
В социальных сетях обсудили новость о том, что 4 сентября в Кельне несколько сотен человек вышли на демонстрацию в поддержку Российской Федерации.
4сентября в Кельне несколько сотен человек вышли на демонстрацию в поддержку России. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает WDR.

Уточняется, что в акции протеста приняли участие примерно 400 человек, которые протестовали против поставок Германией оружия киевскому режиму. Также собравшиеся потребовали запустить "Северный поток - 2" и отменить санкции против России.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что, видимо, участники митинга вышли на акцию протеста из-за ухудшения жизни - это их больше волнует.

"Тяжело жить без газа, видно", - отреагировал Frut P.

"Давно пора. Давайте, немцы, не тупите. Лучше дружить с Россией, чем служить гегемону", - добавил один из участников обсуждения.

"Это только начало. Когда начнут мерзнуть - снесут свое правительство к чертям собачьим", - не выдержал еще один участник обсуждения.

"Политикам плевать на мнение их избирателей, говорил же кто-то", - напомнил pavel l. слова главы МИД ФРГ Бербок.

"Пока было лето и тепло, их поставки вооружений [киевскому режиму] не особо волновали. Давайте называть вещи своими именами: европейцы протестуют против резко дорожающей жизни, а не военных действий или [б. УССР]. Им плевать и на военные действия, и на [бывш. УССР], они просто хотят сытой и спокойной жизни, какая у них была…" - отметила Анна.

"Что-то поздновато стали просыпаться. Зима, видать, близко", - отреагировала Ольга.

"Это те, которые в начале года с [желто-голубыми] флагами бегали, они переобулись даже раньше, чем ожидалось", - с сарказмом пишет bellievekloppo.

"Все как один - "агенты Путина" и "жертвы российской дезинформации и пропаганды". Потому что только они хотят жить в тепле, иметь работу и вменяемые цены на энергоносители", - с сарказмом пишет Danil K.

"Не-не-не, так не работает. Вы же три месяца назад орали по-другому", - добавил Василий З.

"Пусть требуют отставку правительства", - призвала Наталья П.

"Неужели просыпаются?!" - спросила Татьяна Р.

"Это личный комфорт побеждает телевизор. А так им плевать на всю Восточную Европу", - ответил Татьяне Р. Gabriel.

"Нет. Они протестуют против своего ухудшения жизни. Зима скоро. Летом поставки оружия, которым убивали русских, их не волновали", - также ответила Татьяне Р. Алла.

"Очень вяло протестуют, еще хорошо, видимо, живут", - с сарказмом подытожила Ирина.

4 сентября 2022
Оксана Переможенко

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662363900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Конгрессмены США высоко оценили проводимые в Казахстане реформы
- Поручение по водоснабжению Атырауской и Мангистауской областей из подземного источника Кокжиде дал Алихан Смаилов
- Межпарламентский диалог – важная составляющая казахстанско-американского сотрудничества
- У Токаева сейчас нет конкурентов - эксперт о досрочных выборах президента
- Прогноз по суверенному кредитному рейтингу Республики Казахстан пересмотрен на "Негативный" в связи с более высокими внешними и финансовыми рисками; рейтинги подтверждены на уровне "BBB-/A-3"
- "Предстоит перезагрузить практически все основные сферы государства и общества": Алихан Смаилов о реализации Послания Президента
- Комментарии Азата Перуашева к посланию Главы государства от 1 сентября 2022 года
- Депутатская группа "Жаңа Қазақстан" предлагает вернуть прежнее название столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  