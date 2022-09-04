 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Афганистан   | 
Взрыв разнес двери Кабульского посольства РФ - около 20 погибших, Жирнов посол - жив
10:54 05.09.2022

СМИ: около посольства России в Кабуле произошел взрыв
Взрыв произошел у диппредставительства, когда российский дипломат вышел, чтобы зачитать список ожидавших в очереди на визу. Взрыв террориста-смертника произошел у ворот посольства.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, взрыв произошел на улице в столице Афганистана, где расположено российское дипломатическое ведомство.

По словам местных жителей, на место происшествия направляется много машин скорой помощи.

"Взрыв произошел напротив российского посольства. Много машин скорой помощи направились в район, может быть большое число пострадавших", – рассказали они.

Как передает Sputnik, взрыв произошел у консульства, когда российский дипломат вышел, чтобы зачитать список ожидавших в очереди на визу. Взрыв террориста-смертника произошел у ворот российского посольства.

Данных о пострадавших среди сотрудников посольства пока нет. По словам источника, ситуация в городе осложнена.

Очевидцы сообщили, что число погибших при теракте может достигать 20 человек.

Источник - kun.uz
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