|Взрыв разнес двери Кабульского посольства РФ - около 20 погибших, Жирнов посол - жив
10:54 05.09.2022
СМИ: около посольства России в Кабуле произошел взрыв
Взрыв произошел у диппредставительства, когда российский дипломат вышел, чтобы зачитать список ожидавших в очереди на визу. Взрыв террориста-смертника произошел у ворот посольства.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, взрыв произошел на улице в столице Афганистана, где расположено российское дипломатическое ведомство.
По словам местных жителей, на место происшествия направляется много машин скорой помощи.
"Взрыв произошел напротив российского посольства. Много машин скорой помощи направились в район, может быть большое число пострадавших", – рассказали они.
Как передает Sputnik, взрыв произошел у консульства, когда российский дипломат вышел, чтобы зачитать список ожидавших в очереди на визу. Взрыв террориста-смертника произошел у ворот российского посольства.
Данных о пострадавших среди сотрудников посольства пока нет. По словам источника, ситуация в городе осложнена.
Очевидцы сообщили, что число погибших при теракте может достигать 20 человек.