Взрыв разнес двери Кабульского посольства РФ - около 20 погибших, Жирнов посол - жив

10:54 05.09.2022

СМИ: около посольства России в Кабуле произошел взрыв

Взрыв произошел у диппредставительства, когда российский дипломат вышел, чтобы зачитать список ожидавших в очереди на визу. Взрыв террориста-смертника произошел у ворот посольства.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, взрыв произошел на улице в столице Афганистана, где расположено российское дипломатическое ведомство.



По словам местных жителей, на место происшествия направляется много машин скорой помощи.



"Взрыв произошел напротив российского посольства. Много машин скорой помощи направились в район, может быть большое число пострадавших", – рассказали они.



Как передает Sputnik, взрыв произошел у консульства, когда российский дипломат вышел, чтобы зачитать список ожидавших в очереди на визу. Взрыв террориста-смертника произошел у ворот российского посольства.



Данных о пострадавших среди сотрудников посольства пока нет. По словам источника, ситуация в городе осложнена.



Очевидцы сообщили, что число погибших при теракте может достигать 20 человек.