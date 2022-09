Time: Глобальное потепление приведет к миграции в Сибирь и на Аляску

Где мы в конечном счете будем жить, учитывая, что наша планета нагревается



Человечеству стоит приготовиться к серьезным волнам миграции, предупреждает автор статьи Time. Во многих регионах засуха и жара становятся столь экстремальными, что адаптироваться невозможно. Людям придется мигрировать, и одними из самых благоприятных мест станут Крайний Север, Аляска и Сибирь.



Гайя Винс



Пока страны пытаются объединиться, чтобы совместными усилиями сократить углеродные выбросы и адаптировать районы, оказавшиеся в зоне риска, к более жарким условиям, перед нами стоит очевидная проблема, которую мы, однако, изо всех сил стараемся не замечать: во многих регионах мира условия постепенно становятся слишком экстремальными, и адаптироваться к этому невозможно. Людям придется мигрировать, чтобы выжить.



В течение следующих 50 лет повышение средних температур в сочетании с ростом влажности сделают крупные участки планеты совершенно непригодными для жизни. Множеству людей, которые будут вынуждены покинуть тропические районы, побережья и прежде плодородные земли, необходимо будет искать себе новый дом. И вы либо окажетесь в числе этих людей, либо будете теми, кому придется принимать их у себя на родине. Эта миграция уже началась: мы наблюдаем, как множество людей покидают засушливые районы Латинской Америки, Африки и Азии, где вести сельское хозяйство и обеспечивать жизнь в сельских условиях стало попросту невозможно.



За последнее десятилетие число мигрантов во всем мире удвоилось, и вопрос о том, что делать с быстрорастущим числом "перемещенных лиц", будет становиться все более актуальным по мере того, как наша планета нагревается.



Мы можем и должны к этому подготовиться. Разработка планов по выживанию человечества в условиях гораздо более жаркого мира должна включать в себя строительство новых городов на дальнем севере, который станет более пригодным для жизни, и уход с обширных территорий тропической полосы, где условия станут совершенно невыносимыми. Человечеству также придется адаптировать продовольственные цепочки, энергетическую систему и инфраструктуру к изменениям окружающей среды и демографии, потому что миллиарды людей будут вынуждены подняться с насиженных мест и искать себе новый дом.



Сейчас главной надеждой как никогда прежде является тесное сотрудничество. Нам необходимо отделить политическую карту от географической. Как бы нереалистично это ни звучало, нужно по-новому взглянуть на мир и разработать планы на основании геологических, географических и экологических данных. Другими словами, необходимо определить, где находятся источники пресной воды, температуры пригодны для жизни, можно получать наибольшее количество энергии солнца и ветра, а затем на основании этих данных планировать расселение людей, а также производство продовольственных товаров и энергии. Хорошая новость заключается в том, что на планете Земля очень много места. Если мы заложим по 20 квадратных метров площади на человека – это примерно в два раза больше норматива минимальной площади жилого помещения, прописанного в Международном жилищном кодексе, – 11 миллиардам человек для жизни потребуется 220 тысяч квадратных километров земли. В одной стране хватило бы места для размещения всех жителей Земли – площадь одной только Канады составляет 9,9 миллиона квадратных километров. Конечно, я не собираюсь предлагать ничего абсурдного, но об этом все же стоит задумываться, когда говорят, что та или иная страна "слишком переполнена", чтобы принять еще больше людей.



Плохая новость заключается в том, что изменение климата затронет абсолютно все регионы планеты. Все они будут так или иначе трансформироваться – либо под непосредственным воздействием этих изменений, либо в результате наличия неразрывной связи с глобальной биофизической и социоэкономической системой. Экстремальные погодные явления уже возникают по всей планете и продолжат наносить удары по ее "безопасным" уголкам. Некоторые места смогут с большей легкостью адаптироваться к этим изменениям, тогда как другие достаточно быстро станут совершенно непригодными для жизни. Имейте в виду, что многие места станут неудобными или совершенно непригодными для жизни уже к 2050 году – то есть в течение срока действия большинства ипотечных кредитов, – и нам нужно начать планировать, где мы будем строить наши дома, уже сейчас. К 2100 году это будет другая планета, так что давайте сосредоточимся на тех вариантах, которые мы можем начать прорабатывать прямо сейчас.



Глобальное потепление смещает географическое положение температурной ниши нашего вида на север, и в дальнейшем люди двинутся именно туда. Согласно исследованию 2020 года, оптимальным климатом для продуктивной работы человека – лучшими условиями для производства как сельскохозяйственной, так и несельскохозяйственной продукции – является средняя температура в пределах от 11 до 15 градусов Цельсия. Именно в этой глобальной нише человечество концентрировалось на протяжении тысячелетий, в том числе в период существования человеческой цивилизации, поэтому неудивительно, что наше сельское хозяйство, животноводство и другие виды экономической деятельности идеально приспособлены к этим условиям. Исследования показывают, что в зависимости от сценариев роста населения и потепления "прогнозируется, что от одного до трех миллиардов человек могут оказаться вне тех климатических условий, которые хорошо служили человечеству в течение последних шесть тысяч лет". Согласно результатам исследований, "в отсутствие миграции одна треть населения мира окажется в регионах, где средние температуры будут такими, какие в настоящее время фиксируются в основном в Сахаре".



В целом людям придется мигрировать дальше от экватора на север, а также дальше от береговых линий, с маленьких островов (которые уменьшаются в размерах) и от засушливых районов. Из-за риска пожаров людям также придется избегать тропических лесов и в целом лесных массивов. Люди устремятся вглубь континентов, ближе к озерам, на возвышенности и в северные широты.



Если посмотреть на карту, сразу же становится ясно, что основная масса суши находится на севере: в Южном полушарии расположено менее трети суши на планете Земля, и большая часть этой суши приходится на тропики и Антарктику. То есть возможности для переселения на юг у будущих климатических мигрантов крайне ограничены. Главный вариант – Патагония, хотя она уже страдает от засухи, но возможности для переселения туда и ведения сельского хозяйства все же будут сохраняться по мере роста глобальных температур. Тем не менее, основные территории для переселения мигрантов находятся на севере. Температуры в этих более безопасных регионах возрастут, и там они будут увеличиваться быстрее, чем у экватора, однако средние температуры там все окажутся намного ниже, чем в тропиках. Разумеется, дестабилизация климата несет с собой экстремальные погодные явления, и избежать этих все более распространенных погодных аномалий не удастся никому: в 2021 году температура в Канаде поднялась до 50 градусов Цельсия, в результате чего в Британской Колумбии оказалось жарче, чем в пустыне Сахара, а спустя несколько месяцев там произошла серия наводнений и оползней, из-за чего многие люди лишились домов. В сибирской тундре бушуют пожары, а тающая вечная мерзлота представляет собой крайне нестабильный грунт, на котором находится множество ключевых объектов инфраструктуры.



К счастью, в северных широтах сейчас располагаются более богатые страны, которые как правило имеют сильные институты, стабильные правительства и наибольший потенциал для формирования социальной и технологической устойчивости к вызовам этого века.



К сожалению, из-за миграции многие из них столкнулись с гораздо более выраженными политическими проблемами, чем многие более бедные страны (на бедные страны приходится гораздо больше прибывающих мигрантов), и с миграционным "кризисом", который по своим масштабам намного меньше, чем то великое климатическое переселение народов, с которым мы столкнемся в следующие 75 лет. Тем не менее, перестроить социально-политическую ментальность в течение нескольких лет намного проще, чем вновь сделать тропики пригодными для жизни. Вспомните о том, что большинство европейских стран используют труд десятков тысяч рабочих-мигрантов только для того, чтобы собрать урожай, который они выращивают сегодня. По мере улучшения сельскохозяйственных условий на севере потребность в рабочей силе будет только возрастать.



К примеру, выше 45-й параллели северной широты – которая проходит через Мичиган в Северной Америке, Францию, Хорватию, Монголию и Синьцзян в Китае, – в XXI веке сформируется самая благоприятная для развития зона: это всего 15% от площади планеты, однако там находится 29% свободной ото льда суши, и сейчас там живет очень небольшая (и стареющая) доля мирового населения. Эта зона уже входит в оптимальную климатическую нишу для эффективного производства – сейчас средние температуры там составляют около 13 градусов Цельсия.



Внутриконтинентальные озерные системы, такие как район Великих озер в Канаде и Соединенных Штатах, столкнутся с огромным притоком мигрантов – в прошлом люди, наоборот, старались уехать из таких районов, – поскольку обширные водоемы способны поддерживать умеренный климат в своем регионе. Дулут в штате Миннесота на озере Верхнем позиционирует себя как самый защищенный от изменений климата город в Соединенных Штатах, хотя он уже сталкивается с колебаниями уровня воды. Другие города Верхнего Среднего Запада, расположенные вокруг озер, в том числе Миннеаполис и Мэдисон, тоже, вероятно, станут привлекательными направлениями. Более южным городам Среднего Запада угрожает сильная жара. Исследователи Инициативы по глобальной адаптации (Global Adaptation Initiative) Университета Нотр-Дам пришли к выводу, что "восемь из десяти городов с самой высокой вероятностью экстремальной жары в 2040 году расположены на Среднем Западе", включая территории от Детройта до Гранд-Рапидс. Чем дальше на восток Северной Америки, тем риски будут выше, но Буффало в штате Нью-Йорк, а также Торонто и Оттава в Канаде кажутся более безопасными местами для мигрантов с побережья.



Подготовительные работы и программы адаптации к меняющимся условиям позволят некоторым прибрежным городам выжить. К примеру, Бостон находится достаточно далеко на севере для того, чтобы экстремальная жара могла его затронуть в значительной мере, и планировщики уже разработали детальную стратегию, которая включает поднятие дорог, строительство прибрежных заграждений и использование низинных болот для поглощения паводковых вод. Нью-Йорк, над которым тоже нависли серьезные угрозы и который слишком важен, чтобы сдавать свои позиции, тоже планирует масштабные защитные меры, хотя пока неясно, насколько эффективными они окажутся. Запланированная "Большая U" – огромная стена в море, призванная защитить финансовый район Нижнего Манхэттена, – сделает любого, кто живет к северу от Западной 57-й улицы, незащищенным перед натиском волн. Нью-Йорк уже сталкивается с регулярными наводнениями: в 2021 году в таком наводнении погибли десятки человек, люди были вынуждены перемещаться вплавь на затопленных станциях метро, а из дренажных колодцев на улицах вырывались настоящие гейзеры. (Многие из тех, кто погиб, когда в 2021 году на Нью-Йорк обрушился ураган "Ида", принадлежали к более бедным слоям населения и жили в подвальных квартирах, больше всего пострадавших от наводнения.) Прибрежные города, которые находятся дальше на севере и у которых более высокие побережья, способные защитить от штормовых волн, несмотря на подъем уровня моря, станут намного более безопасными местами для жизни.



На большей части оставшихся территорий Соединенных Штатов будут возникать проблемы – по тем или иным причинам. Центральный коридор столкнется с усиливающимися торнадо. Ниже 42-й параллели будут постоянно возникать аномальная жара, лесные пожары и засухи. На побережьях проблемами станут наводнения, размывание почв и загрязнение пресных вод. Те места, которые сегодня являются наиболее привлекательными, – Флорида, Калифорния и Гавайи – будут постепенно пустеть, поскольку люди начнут уезжать в более благоприятный климат городов бывшего индустриального пояса, где начнется эпоха возрождения благодаря прибытию разношерстного сообщества новых иммигрантов.



Самым благоприятным местом для жизни в Соединенных Штатах станет Аляска, и там придется строить новые города, чтобы расселить миллионы мигрантов, которые двинутся в Арктику Антропоцена. В 2017 году Агентство по охране окружающей среды США опубликовало цифры Индекса устойчивости к изменению климата, согласно которым остров Кадьяк на Аляске – это место с наименьшим риском экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, во всей стране. Согласно данным анализа климатических моделей, к 2047 году среднемесячные температуры на Аляске могут быть такими же, как сегодня во Флориде. Однако, как и везде, ключевым моментом является точное местоположение: жители Ньютока на Аляске вынуждены переезжать, потому что таяние вечной мерзлоты и усиливающаяся эрозия почв привели к тому, что часть их городка просто смыло водой. Отступление ледяных покровов и таяние тундр уже создают огромные проблемы для коренного населения этих мест, чей образ жизни безвозвратно меняется. Их ужасные убытки и потери, с которыми столкнулась местная дикая природа, – не говоря уже о других опасностях, таких как неизвестные патогены, скрывающиеся в настоящее время в замерзшей тундре в ожидании своего часа, – будут компенсированы огромными возможностями для развития на Новом Севере. Именно здесь многие мигранты из тропических регионов создадут себе новый дом в условиях неспокойного XXI века, пока человечество будет бороться за восстановление планеты. Еще неясно, обрадуются ли общины коренных народов этому притоку мигрантов с юга или отвергнут очередную волну чужаков в долгой истории зачастую насильственных вторжений. Однако люди будут двигаться на север, и их нужно будет где-то размещать.



Новый Север



По мере того, как будут развиваться сельское хозяйство и новый северный морской маршрут поставок, будет меняться и облик Дальнего Севера. Таяние ледников Гренландии – самых крупных на планете Земля после Антарктиды, – откроет новые земли, на которых люди смогут жить, заниматься сельским хозяйством и добывать минералы. Под арктическими льдами в Гренландии, России, Соединенных Штатах и Канаде находятся сельскохозяйственные земли, а также земли, на которых можно построить населенные пункты, создав целую сеть арктических городов.



Нуук – один из тех городов, которые будут быстро расти в ближайшие десятилетия. Столица Гренландии (автономная территория Дании) находится чуть ниже Полярного круга, где последствия изменения климата уже очевидны –жители уже говорят о временах, "когда еще было холодно". Рыболовство здесь переживает подъем: уменьшение количества льда означает, что с лодок можно ловить рыбу близко к берегу круглый год, а повышение температуры океана влечет новые виды рыб дальше на север, в воды Гренландии. Некоторые виды палтуса и трески даже увеличились в размерах, что повысило коммерческую ценность уловов. Земля, открывающаяся из-за отступления льда, дает новые возможности для ведения сельского хозяйства, поскольку урожайный сезон удлиняется и почвы получают много воды. Сейчас фермеры Нуука выращивают новые культуры, в том числе картофель, редис и брокколи. Отступающий лед также открывает возможности для добычи полезных ископаемых и разведки на шельфе, в том числе на нефть. Нуук стоит на пороге реального экономического бума. В стране уже работает пять гидроэлектростанций, которые превращают обильные талые воды в электроэнергию. Согласно прогнозам, к 2100 году в Гренландии появятся леса. Возможно, она станет одним из лучших мест для жизни.



Канада, Сибирь и другие части России, Исландия, североевропейские страны и Шотландия тоже будут извлекать все больше выгоды из глобального потепления. Чистая первичная продуктивность Арктики – то есть количество растительности, которая вырастает там каждый год, – удвоится к 2080-м годам, поскольку к тому моменту чрезвычайно холодные зимы останутся в прошлом. Сезоны выращивания урожая значительно увеличатся, особенно в тех районах, где сегодня разводят скот. Северные страны уже наслаждаются относительно высокими температурами благодаря североатлантическим течениям, однако континентальные температуры, которые сейчас могут падать ниже минус 40 градусов Цельсия, тоже смягчатся, сделав внутренние районы более благоприятными для жизни. Северные страны занимают одно из самых высоких мест по степени устойчивости к изменению климата и по своей способности адаптироваться.



Исследование Стэнфордского университета показало, что глобальное потепление уже увеличило ВВП на душу населения в Швеции на 25%. Согласно результатам исследования, страны, являющиеся крупнейшими источниками выбросов парниковых газов "сегодня имеют в среднем примерно на 10% более высокий ВВП на душу населения, чем они могли бы иметь в мире без потепления, в то время как у стран с наименьшим уровнем выбросов ВВП на душу населения примерно на 25% ниже". Моральный аргумент в пользу включения мигрантов из тропических регионов в экономику севера очевиден. По оценкам ученых, из-за глобального потепления в Индии ВВП на душу населения на 31% меньше, чем мог бы быть, Нигерия отстает на 29%, Индонезия – на 27%, Бразилия – на 25%. В этих четырех странах, вместе взятых, сегодня проживает четверть мирового населения.



Быстрое таяние льдов сделает Северо-Западный проход – маршрут, соединяющий Атлантический и Тихий океаны и пролегающий через Арктику, – открытым для навигации большую часть года, что позволит сократить время перевозки примерно на 40%. Это поспособствует развитию региональной торговли, туризма, рыболовства и путешествий, а также откроет новые возможности для добычи полезных ископаемых. Портовые города, такие как Черчилль в канадской Манитобе, начнут быстро развиваться. В этом далеком аванпосте, расположенном между бореальным лесом, арктической тундрой и Гудзоновым заливом, живет всего тысяча человек, которые практически целиком зависят от туристов. Земля в Черчилле считалась настолько непривлекательной, что в 1990 году американская грузовая компания OmniTrax купила городской порт у канадского правительства всего за семь долларов. Однако благодаря активной миграционной программе, позволяющей привлекать людей и предприятия со всего мира, этот теперь уже развивающийся город может способствовать международной торговле с помощью своего обновленного порта в Гудзоновом заливе – единственного коммерческого глубоководного порта на севере Канады. Он способен стать ключевым пунктом остановки и разгрузки на Северо-Западном проходе для грузовых судов, следующих из Шанхая. Черчилль связан с Виннипегом и остальной Канадой, а также с Соединенными Штатами, посредством восстановленной железнодорожной линии. И он находится немногим более чем в 100 километрах от Нунавута – новой территории Канады, где живут коренные народы и которой управляют инуиты.



Черчилль может превратиться в быстро развивающийся город. Действительно, Канада станет ключевым направлением для наших мигрантов, и правительство делает ставку на это, стремясь утроить население к 2100 году за счет иммиграции. Маршалл Берк (Marshall Burke), заместитель директора Центра продовольственной безопасности и окружающей среды (Center on Food Security and the Environment) Стэнфордского университета, подсчитал, что глобальное потепление может повысить средний доход в Канаде на 250% благодаря значительному увеличению сезона выращивания урожаев, снижению затрат на инфраструктуру и увеличению объемов морских перевозок. Имея в своем распоряжении стабильную, некоррумпированную демократия, пятую часть мировых запасов пресной воды и целых 4,2 миллиона квадратных километров новых пахотных земель, Канада может стать новой житницей мира уже к концу этого века.



В выигрыше также будет и Россия: в ее национальном плане действий, принятом в 2020 году, четко описаны способы "использования преимуществ", которые ей дает изменение климата. По данным Национального разведывательного совета США, Россия "может извлечь максимальную пользу из изменения климата". Россия уже является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, и ее сельскохозяйственные преимущества будут расти по мере потепления. Согласно моделям, к 2080 году более половины вечной мерзлоты Сибири исчезнет, что сделает замерзший север более благоприятным для жизни, с более продолжительным периодом выращивания урожаев и способным вместить гораздо более многочисленное население. Хотя у таяния вечной мерзлоты есть много потенциальной выгоды, исчезновение вечной мерзлоты и зимних ледяных дорог станет чрезвычайно серьезной проблемой для климата, а также для многих населенных пунктов, где сейчас на замерзшей земле располагаются фундаменты зданий, дороги, железнодорожные пути и другая инфраструктура. Инженерные методы решения этой проблемы существуют, но их реализация обойдется очень дорого



Другие страны, где появятся новые города и начнут разрастаться уже имеющиеся, включают Шотландию, Ирландию, Эстонию и возвышенности с большим количеством воды, такие как французский Каркассон, окруженный реками. На глобальном юге, как уже упоминалось выше, в высоких широтах намного меньше суши, но Патагония, Тасмания и Новая Зеландия, а также, возможно, недавно освободившиеся ото льда части западного антарктического побережья заключают в себе потенциал для появления новых крупных городов. В одной только Антарктиде к концу века, по прогнозам, появится до 17 тысяч квадратных километров новых земель, свободных ото льда. Это может дать возможность для развития, но лично я искренне надеюсь, что последний дикий континент Земли останется тем бесценным природным заповедником, которым он является сейчас.



В других местах люди начнут перебираться на возвышенности, в том числе в Скалистые горы в Северной Америке и в Альпы в Европе. В Соединенных Штатах такие города, как Боулдер и Денвер, которые находятся на высоте 1600 метров над уровнем моря, уже привлекают мигрантов. Любляна в Словении – еще одно место в горах с богатой подземной водной системой и огромным сельскохозяйственным потенциалом.



Люди двинутся в более безопасные места, и они достигнут больших успехов, если они переедут в страны, обладающие эффективной системой управления, высокой производительностью и богатыми ресурсами. К счастью, таких стран достаточно много. В рамках этого процесса миграции уже существующие города будут разрастаться, а в других местах, таких как Сибирь и Гренландия, будут строиться совершенно новые города.



Чтобы безопасным образом переселить сотни миллионов мигрантов мировому сообществу, возможно, придется договариваться об обязательном выкупе земель, которые сейчас принадлежат тем или иным государствам, – при условии соответствующей компенсации и выделения доли в новых городах и их промышленности. Возможно, потребуется разработать новый вид международного гражданства. Вероятно, более обеспеченным и безопасным государствам придется взять на себя заботу о более бедных и уязвимых странах на весь кризисный период глобального потепления, пока на планете не установится новый баланс. Может быть, придется создавать хартийные города, государства внутри государств, упразднить некоторые из 200 существующих стран и консолидировать оставшиеся в несколько региональных геополитических образований. Существует множество альтернатив нынешнему статусу-кво, границам государств и паспортным системам, которые, надо отметить, являются относительно недавним нововведением.



Внедрение механизмов глобальной свободы передвижения, к примеру, позволит подстегнуть развитие национальных экономик, а также спасти или улучшить качество жизни миллиардов людей. Стоит признать, что открытие границ повлечет за собой переселение огромного количества людей – по разным оценкам, от нескольких миллионов до более чем одного миллиарда, – а это, в свою очередь, увеличит глобальный ВВП на десятки триллионов долларов. На фоне катастрофических потерь текущего столетия у нас появится огромный потенциал для того, чтобы извлекать массу выгоды в будущем, если только мы откроем наш разум новому образу жизни, позволим людям покинуть насиженные места. В этом столетии люди будут переселяться миллионами, и прямо сейчас у нас есть возможность превратить это переселение в спланированный, управляемый мирный переход к более безопасному и справедливому миру. Мы обязаны попытаться. Источник - ИноСМИ

