 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.09.2022
12:14  Китай, Россия и Иран постепенно объединяются против США, - Хал Брэндс
12:13  В Казахстане задержали более 500 скотокрадов с начала 2022 года
11:58  Закат шукеевщины. По следам скандалов в Туркестанской области, - Turan Press
11:56  Кто способен побороться за пост президента Казахстана? - А.Чеботарев
11:23  Time: Глобальное потепление приведет к миграции в Сибирь и на Аляску
10:54  Взрыв разнес двери Кабульского посольства РФ - около 20 погибших, Жирнов посол - жив
10:45  ЗаРусские акции протеста в германском Кельне. Что это было?

10:43  Американцы и японцы безрассудно "дергают за хвост китайского дракона", - А.Кошкин
09:39  Мир может лишиться контроля над стратегическими вооружениями, - К.Богданов
08:56  В Казахстане введут "налог на роскошь"
08:33  Быстро бегает? В России объявили вознаграждение 1 лям за захват переданного Украине эстонского боевого робота THeMIS
07:37  УкроВойна. Уничтожить психику, - Тимур Шерзад
07:17  Самый богатый узбек Казахстана Патох Шодиев вышел из Совета директоров АО "Евразийская финансовая компания"
07:04  Юань бросят на ослабление курса рубля, - СП
06:24  Из-за действий США назрел вопрос переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
01:00  Байден и вся его Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов", - The Washington Times
00:43  Турция и Россия, Босфор и Дарданеллы, - Дм.Нефедов
00:26  CША пытаются подорвать связи Индии с Россией, - Владимир Скосырев
00:20  Тувинские связисты Росармии ставят в тупик укров-бандеровцев
00:15  Красные линии Зеленского, - Боян Билбия
00:03  Дипломатия Китая в новую эпоху "Сражающихся царств", - Сергей Цыплаков
00:01  Россия и Германия приступили к полному газовому разводу, - НГ
Воскресенье, 04.09.2022
21:43  Одного из лучших баттл-рэперов Пэта Стея зарезали в Канаде
21:36  Никчемный экс-през США Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик". Не прикол))
20:35  Ахмад Кадыров заявил о начале масштабного наступления на Донбасс-фронте
14:05  У Туркменского "комсомола" новый руководитель - Язполат Кериев
14:03  Президент Узбекистана почтил память Ислама Каримова
13:57  Надпись Кутлык Каган - открытие века в области тюркологии
13:45  Скончался аким Сарканского района Жетысуйской области Казахстана Талгат Кайнарбеков
13:41  Пожары в Костанайской области: Уничтожено 108 строений, но ситуация в целом улучшилась
13:02  The Economist: Энергетический кризис в Европе стал экономическим
13:01  Сенсация, о которой помалкивает Москва: Члены ОДКБ подчинились НАТО
13:00  Нормальный дацан: чем Бурятия готова удивить туристов
12:58  Чэнду чудное: какие модели китайского автосалона ждать в России
12:17  Вскрыты причины краха Украины – "латиноамериканская" модель государства, - Олег Ясинский
12:10  В отличие от СССР, Россия превратилась в наемного работника Запада, - В.Катасонов
08:53  Кыргызстанец Виталий Кожухов стал президентом Федерации бодибилдинга и фитнеса Азии
08:09  В Кыргызстане практикуют женское обрезание. Как выяснил экс-вице-през Феликс Кулов
07:57  Несколько тысяч людских жизней - цена "голливудского наступления" Зеленского
07:51  Вышло в свет полное издание мемуаров курдского лидера Масуда Барзани
07:49  Миром правит коллективный Гитлер. Что будет после его разгрома? - Евг.Цоц
07:17  Самое бесчеловечное оружие ВСУ – это не HIMARS, а таблетки, - СП
07:13  Турция – курдский вопрос и грядущие выборы, - Михаил Магид
06:04  Денацифицировать Украину можно с помощью другой идеологии, - Сергей Козлов
00:52  Как Лиз Трасс проделала путь из бухгалтеров в премьеры Великобритании, - МК
00:18  Фантомы популизма. Африка и не только…, - Сергей Кожемякин
00:14  Запад предупредили о расплате за введение потолка цен на российскую нефть
00:09  Ушли на глубину: последствия наводнений в Пакистане
00:08  Новые данные об Экзопланетах. На WASP-39b есть углекислый газ!
00:04  Bloomberg: 60% фабрик Британии могут быть закрыты из-за цен за энергию
00:01  Тайна имущества Зеленских: президентская чета зарабатывает на бизнесменах из Лондона
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Кто способен побороться за пост президента Казахстана? - А.Чеботарев
11:56 05.09.2022

Кто способен побороться за пост президента Казахстана?
Озвученное главой государства Касым-Жомартом Токаевым в его Послании народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" намерение провести до конца этого года досрочные президентские выборы мало кого оставило равнодушным в стране. Особенно это касается тех персон, которые не прочь баллотироваться в президенты. Другое дело, что законодательно обозначенные "фильтры" для кандидатов на главный пост республики сильно ограничивают круг таковых.

Среди этих "фильтров" следует отметить, во-первых, наличие опыта работы на государственной службе или на выборных государственных должностях в течение минимум 5 лет. Во-вторых, выдвижение исключительно от политической партии или иного республиканского общественного объединения (РОО). Хотя оба требования установлены не в Конституции, а в конституционном законе "О выборах в Республике Казахстан". Есть и другие "фильтры" – языковые, уголовно-правовые, финансовые и т.д. Но остановимся на двух отмеченных выше.

С учетом указанных требований, с одной стороны, и текущего расклада сил в правящей элите и оппозиции, с другой стороны, представляется следующая картина по потенциальным конкурентам действующего главы государства на предстоящих выборах.

Скорее всего, со стороны действующих партий, как и в 2019 году, в качестве "спарринг-партнеров" для Касым-Жомарта Токаева выступят представители Демократической партии Казахстана "Ак жол" и Народно-демократической патриотической партии "Ауыл". Это могут быть как руководители данных партий Азат Перуашев и Али Бектаев, либо участники прошлой президентской кампании Дания Еспаева и Толеутай Рахимбеков соответственно. Народная партия Казахстана же в этот раз выразила свою поддержку кандидатуре Токаева. Хотя ее председатель Ермухамет Ертысбаев по ряду критериев подходит для того, чтобы баллотироваться в президенты параллельно с ним.

У Общенациональной социал-демократической партии своих подходящих кандидатур нет. Вместе с тем она вполне может предоставить себя в качестве площадки для выдвижения любого идейно близкого ей и отвечающего требованиям законодательства о выборах деятеля. Не менее важным условием для этого может стать также способность соответствующего претендента на пост главы государства обеспечить финансирование как своей избирательной кампании, так и деятельности партии на определенный период. В любом случае ОСДП предстоит участие в 2023 году в также анонсированных досрочных парламентских и местных выборах. Поэтому напомнить о себе избирателям и увеличить возможности для проведения будущей кампании посредством участия в президентских выборах социал-демократам не помешало бы.

Из числа вновь создаваемых партий наибольшими возможностями баллотироваться в президенты страны обладают инициаторы воссоздания партии "Народный конгресс Казахстана" Олжас Сулейменов и Омархан Оксикбаев. Поскольку же НКК еще не вышел на стадию проведения своего учредительного съезда, то выдвинуть их кандидатуры может руководимое первым из них Международное антиядерное движение "Невада-Семей". Вместе с тем Сулейменов в силу возрастного фактора вряд ли готов вести активную избирательную кампанию. Тогда как для Оксикбаева возможное участие в предстоящих выборах может стать серьезным продолжением политической карьеры. К тому же это позволит мобилизовать определенное количество потенциальных сторонников в ряды создаваемой партии.

Необходимым стажем работы в официальных структурах располагают также Тулеген Жукеев (Демократическая партия), Жасарал Куанышалин ("Алға, Қазақстан!"), Уалихан Кайсаров ("Алаш Орда") и Нуржан Альтаев ("El Tiregi"). Однако для возможного участия в президентских выборах каждому из них понадобится РОО. Альтаев в этом отношении может рассчитывать на своего ближайшего соратника Мурата Мухамеджанова, возглавляющего Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов). Насколько же аналогичными возможностями располагают его коллеги из других создаваемых партий, сказать трудно.

Уалихан Кайсаров, кстати, безуспешно пытался баллотироваться в президенты в 2005 и 2011 гг. Но, сохранились ли его соответствующие амбиции и какими ресурсами они сейчас подкреплены, неизвестно. Возвращаясь к Нуржану Альтаеву, следует вспомнить его инициативы по созданию "теневого правительства" и Национального координационного совета оппозиционных сил. Заседание последнего было проведено в столице 17 марта 2021 года и больше напоминало совещание диссидентствующих граждан без каких-либо серьезных результатов и дальнейшего развития. Однако, если Альтаев решит воспользоваться своими возможностями и баллотироваться в президенты, то он может вернуться к реализации указанных инициатив. В том числе попробовать позиционировать себя в качестве кандидата от "объединенной" оппозиции. Ресурсную же базу ему может обеспечить возглавляемый им Союз промышленников и предпринимателей "El Tiregi".

Примечательно, что свое намерение снова баллотироваться в президенты заявил Амиржан Косанов. Правда, осуществить это он готов в том случае, если никто из других оппонентов власти не будет зарегистрирован в качестве кандидата. Учитывая, что он является одним из основателей и бывших руководителей ОСДП, не исключено его возвращение в эту партию с последующим выдвижением. Если, конечно, соответствующий интерес появится у действующих руководителей партии. Сомнительно ожидать, что Косанова снова выдвинет Объединенное национал-патриотическое движение "Ұлт тағдыры". С одной стороны, с учетом негативной реакции, которую Амиржан Косанов получил после признания предварительных результатов президентских выборов 2019 года, он рискует стать аутсайдером предстоящей кампании. С другой стороны, уровень этой реакции в социальных сетях может быть ниже, чем в реальной жизни. Так что потенциальные избиратели у него найдутся, но уже в меньшем количестве.

Январские события и последующие процессы в политической жизни Казахстана повлияли на возвращение в публичное поле отдельных персон, проявивших здесь себя ранее. В том числе одного из лидеров движения "Демократический выбор Казахстана" образца 2001 года Галымжана Жакиянова. Однако, несмотря на наличие подходящего стажа госслужбы и погашения судимости, против него как вероятного претендента на пост главы государства играет фактор постоянного проживания с 2009 года за рубежом (согласно Конституции РК кандидаты в президенты должны проживать в Казахстане последние 15 лет – прим.).

Еще большую активность проявляет Оразалы Ержанов, соучредитель общественного фонда "Elge Qaitary", занимающегося возвращением в Казахстан незаконно выведенных за рубеж активов. В пользу него играет тандем с также вернувшимся в политику Булатом Абиловым, который требуемого стажа работы в госструктурах не имеет, но пользуется определенным авторитетом в оппозиционной среде и располагает финансовыми ресурсами для поддержки любой приемлемой кандидатуры в президенты страны. Вместе с тем, несмотря на всю неоднозначную ситуацию вокруг действующего в 2001–2005 гг. "Наурыз Банка", личная история возглавляемого его Ержанова с объявлением в международный розыск и приговором к 5 лет лишения свободы способна стать самой уязвимой стороной его вероятного участия в президентских выборах.

Для поддержания гендерного баланса из общественной среды можно выдвинуть, в частности, президента Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталову. Помимо наличия необходимого стажа работы в ее пользу также говорят внепартийный характер текущей деятельности и относительно конструктивное взаимодействие с властями. Останется только решить вопрос с подходящим РОО.

В целом, отдельные оппозиционные политики, скорее всего, уже рассматривают возможность объединения с целью либо выдвижения и поддержки единого кандидата, как это было в 2005 году, либо проведения активного бойкота будущих выборов. Однако при явном дефиците подходящих персон и давней разобщенности в казахстанской оппозиции по идейно-политическим и межличностным признакам выполнение первой из этих задач представляется затруднительным. К тому же своим возможным участием в предстоящих выборах соответствующие лица будут способствовать их легитимизации.

С учетом всего этого представляется, что среди оппонентов действующей власти выделятся две группы из числа представителей старой и новой волны, каждая из которых будет выдвигать и поддерживать своего кандидата. Другой возможный вариант, если на это пойдут только новички, а ветераны оппозиции будут бойкотировать выборы. Объективно властям выгодны оба варианта, поскольку каждый из них способствует расколу протестного электората. Тогда как недопущение к выборам вообще никого из представителей оппозиции чревато ее объединением с проведением всевозможных акций протеста.

Наибольшим количеством потенциальных альтернативных кандидатов в президенты располагает правящая элита. Особенно это характерно для бывших чиновников и/или парламентариев, которые были удалены из системы власти бывшим либо действующим президентами. Те и другие могут быть заинтересованы вернуться во власть или хотя бы активно заняться публичной политикой. К тому же некоторые из них возглавляют спортивные федерации, от которых могут баллотироваться.

Из первой группы следует выделить Имангали Тасмагамбетова, Аслана Мусина, Булата Утемуратова и Адильбека Джаксыбекова. Все они являются представителями "старой гвардии" управленцев и одного поколения с главой государства. Вместе с тем последние двое, скорее всего, максимально сосредоточены на вопросах сохранения и дальнейшего развития своего бизнеса и готовы в связи с этим поступиться возможными политическими интересами. Из остальных двух персон более амбициозным и влиятельным является Тасмагамбетов. Причем он может рассчитывать на поддержку некоторых не менее влиятельных лиц, включая его предшественника на посту президента Казахстанской федерации гольфа Нуртая Абыкаева. Правда, при всем этом свои политические намерения он пока держит при себе. Для Акорды же предпочтительно иметь Тасмагамбетова в союзниках, чем оппонентах, предложив ему, к примеру, позицию сенатора или мажилисмена с учетом будущих парламентских выборов.

Не менее представительной выглядит группа элитариев, которые в силу разных причин оказались чужими для действующего главы государства. Среди них есть и представители "старой гвардии" (Нурлан Нигматулин, Аскар Мамин, Рашид Тусупбеков), включая женское крыло (Гульшара Абдыкаликова), и молодые управленцы-"болашаковцы" (Бауыржан Байбек, Габидулла Абдрахимов). Однако вероятное самостоятельное выдвижение кого-либо из них в президенты станет явным вызовом для Акорды с ожидаемой ответной реакцией. Возможно, что во избежание подобного или какого-либо иного демарша антикоррупционной службой возбуждено уголовное дело по факту рейдерства, фигурантами которого являются братья Нигматулины. Так что вероятность появления накануне и во время предстоящих выборов отечественной "фронды" минимальна.

Самым же интригующим моментом будущей избирательной кампании станет то, как проявят себя члены еще недавно главной семьи страны. Необходимыми возможностями и ресурсами для возможного участия в борьбе за главную государственную должность располагает Дарига Назарбаева. Для ее выдвижения могут, в частности, реанимировать РОО "Выбор молодых", бывшее в 2003–2006 гг. фактически молодежным крылом возглавляемой ею Республиканской партии "Асар". Есть также вариант баллотироваться от Ассоциации деловых женщин Казахстана, возглавляемой близкой соратницей старшей дочери экс-президента Раушан Сарсембаевой.

С одной стороны, учитывая настроения в казахстанском обществе, Дарига Назарбаева может стать заведомо непроходным кандидатом без какого-либо административного воздействия. С другой стороны, ее вероятное намерение участвовать в досрочных президентских выборах может привести к всевозможной поддержке ее кандидатуры определенной частью элитариев, стремящихся взять политический реванш. Поэтому следует ожидать, что власти предпримут необходимые меры для недопущения подобного развития событий.

Таким образом, при достаточно большой численности персон, потенциально способных баллотироваться в президенты Казахстана, сейчас трудно однозначно предположить, кто из них реально пойдет на этот шаг. Во всяком случае, от оппозиции, даже в случае возможного объединения ведущих ее представителей, серьезной альтернативы Касым-Жомарту Токаеву представлено не будет. Что же касается заинтересованных представителей правящей элиты, то здесь властям, видимо, предстоит серьезно поработать с целью склонения к поддержке кандидатуры главы государства одних и обеспечения политического нейтралитета других.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Автор:
Чеботарев Андрей
05.09.2022

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662368160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Конгрессмены США высоко оценили проводимые в Казахстане реформы
- Поручение по водоснабжению Атырауской и Мангистауской областей из подземного источника Кокжиде дал Алихан Смаилов
- Межпарламентский диалог – важная составляющая казахстанско-американского сотрудничества
- У Токаева сейчас нет конкурентов - эксперт о досрочных выборах президента
- Прогноз по суверенному кредитному рейтингу Республики Казахстан пересмотрен на "Негативный" в связи с более высокими внешними и финансовыми рисками; рейтинги подтверждены на уровне "BBB-/A-3"
- "Предстоит перезагрузить практически все основные сферы государства и общества": Алихан Смаилов о реализации Послания Президента
- Комментарии Азата Перуашева к посланию Главы государства от 1 сентября 2022 года
- Депутатская группа "Жаңа Қазақстан" предлагает вернуть прежнее название столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  