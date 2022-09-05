Кто способен побороться за пост президента Казахстана? - А.Чеботарев

11:56 05.09.2022 Кто способен побороться за пост президента Казахстана?

Озвученное главой государства Касым-Жомартом Токаевым в его Послании народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" намерение провести до конца этого года досрочные президентские выборы мало кого оставило равнодушным в стране. Особенно это касается тех персон, которые не прочь баллотироваться в президенты. Другое дело, что законодательно обозначенные "фильтры" для кандидатов на главный пост республики сильно ограничивают круг таковых.



Среди этих "фильтров" следует отметить, во-первых, наличие опыта работы на государственной службе или на выборных государственных должностях в течение минимум 5 лет. Во-вторых, выдвижение исключительно от политической партии или иного республиканского общественного объединения (РОО). Хотя оба требования установлены не в Конституции, а в конституционном законе "О выборах в Республике Казахстан". Есть и другие "фильтры" – языковые, уголовно-правовые, финансовые и т.д. Но остановимся на двух отмеченных выше.



С учетом указанных требований, с одной стороны, и текущего расклада сил в правящей элите и оппозиции, с другой стороны, представляется следующая картина по потенциальным конкурентам действующего главы государства на предстоящих выборах.



Скорее всего, со стороны действующих партий, как и в 2019 году, в качестве "спарринг-партнеров" для Касым-Жомарта Токаева выступят представители Демократической партии Казахстана "Ак жол" и Народно-демократической патриотической партии "Ауыл". Это могут быть как руководители данных партий Азат Перуашев и Али Бектаев, либо участники прошлой президентской кампании Дания Еспаева и Толеутай Рахимбеков соответственно. Народная партия Казахстана же в этот раз выразила свою поддержку кандидатуре Токаева. Хотя ее председатель Ермухамет Ертысбаев по ряду критериев подходит для того, чтобы баллотироваться в президенты параллельно с ним.



У Общенациональной социал-демократической партии своих подходящих кандидатур нет. Вместе с тем она вполне может предоставить себя в качестве площадки для выдвижения любого идейно близкого ей и отвечающего требованиям законодательства о выборах деятеля. Не менее важным условием для этого может стать также способность соответствующего претендента на пост главы государства обеспечить финансирование как своей избирательной кампании, так и деятельности партии на определенный период. В любом случае ОСДП предстоит участие в 2023 году в также анонсированных досрочных парламентских и местных выборах. Поэтому напомнить о себе избирателям и увеличить возможности для проведения будущей кампании посредством участия в президентских выборах социал-демократам не помешало бы.



Из числа вновь создаваемых партий наибольшими возможностями баллотироваться в президенты страны обладают инициаторы воссоздания партии "Народный конгресс Казахстана" Олжас Сулейменов и Омархан Оксикбаев. Поскольку же НКК еще не вышел на стадию проведения своего учредительного съезда, то выдвинуть их кандидатуры может руководимое первым из них Международное антиядерное движение "Невада-Семей". Вместе с тем Сулейменов в силу возрастного фактора вряд ли готов вести активную избирательную кампанию. Тогда как для Оксикбаева возможное участие в предстоящих выборах может стать серьезным продолжением политической карьеры. К тому же это позволит мобилизовать определенное количество потенциальных сторонников в ряды создаваемой партии.



Необходимым стажем работы в официальных структурах располагают также Тулеген Жукеев (Демократическая партия), Жасарал Куанышалин ("Алға, Қазақстан!"), Уалихан Кайсаров ("Алаш Орда") и Нуржан Альтаев ("El Tiregi"). Однако для возможного участия в президентских выборах каждому из них понадобится РОО. Альтаев в этом отношении может рассчитывать на своего ближайшего соратника Мурата Мухамеджанова, возглавляющего Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов). Насколько же аналогичными возможностями располагают его коллеги из других создаваемых партий, сказать трудно.



Уалихан Кайсаров, кстати, безуспешно пытался баллотироваться в президенты в 2005 и 2011 гг. Но, сохранились ли его соответствующие амбиции и какими ресурсами они сейчас подкреплены, неизвестно. Возвращаясь к Нуржану Альтаеву, следует вспомнить его инициативы по созданию "теневого правительства" и Национального координационного совета оппозиционных сил. Заседание последнего было проведено в столице 17 марта 2021 года и больше напоминало совещание диссидентствующих граждан без каких-либо серьезных результатов и дальнейшего развития. Однако, если Альтаев решит воспользоваться своими возможностями и баллотироваться в президенты, то он может вернуться к реализации указанных инициатив. В том числе попробовать позиционировать себя в качестве кандидата от "объединенной" оппозиции. Ресурсную же базу ему может обеспечить возглавляемый им Союз промышленников и предпринимателей "El Tiregi".



Примечательно, что свое намерение снова баллотироваться в президенты заявил Амиржан Косанов. Правда, осуществить это он готов в том случае, если никто из других оппонентов власти не будет зарегистрирован в качестве кандидата. Учитывая, что он является одним из основателей и бывших руководителей ОСДП, не исключено его возвращение в эту партию с последующим выдвижением. Если, конечно, соответствующий интерес появится у действующих руководителей партии. Сомнительно ожидать, что Косанова снова выдвинет Объединенное национал-патриотическое движение "Ұлт тағдыры". С одной стороны, с учетом негативной реакции, которую Амиржан Косанов получил после признания предварительных результатов президентских выборов 2019 года, он рискует стать аутсайдером предстоящей кампании. С другой стороны, уровень этой реакции в социальных сетях может быть ниже, чем в реальной жизни. Так что потенциальные избиратели у него найдутся, но уже в меньшем количестве.



Январские события и последующие процессы в политической жизни Казахстана повлияли на возвращение в публичное поле отдельных персон, проявивших здесь себя ранее. В том числе одного из лидеров движения "Демократический выбор Казахстана" образца 2001 года Галымжана Жакиянова. Однако, несмотря на наличие подходящего стажа госслужбы и погашения судимости, против него как вероятного претендента на пост главы государства играет фактор постоянного проживания с 2009 года за рубежом (согласно Конституции РК кандидаты в президенты должны проживать в Казахстане последние 15 лет – прим.).



Еще большую активность проявляет Оразалы Ержанов, соучредитель общественного фонда "Elge Qaitary", занимающегося возвращением в Казахстан незаконно выведенных за рубеж активов. В пользу него играет тандем с также вернувшимся в политику Булатом Абиловым, который требуемого стажа работы в госструктурах не имеет, но пользуется определенным авторитетом в оппозиционной среде и располагает финансовыми ресурсами для поддержки любой приемлемой кандидатуры в президенты страны. Вместе с тем, несмотря на всю неоднозначную ситуацию вокруг действующего в 2001–2005 гг. "Наурыз Банка", личная история возглавляемого его Ержанова с объявлением в международный розыск и приговором к 5 лет лишения свободы способна стать самой уязвимой стороной его вероятного участия в президентских выборах.



Для поддержания гендерного баланса из общественной среды можно выдвинуть, в частности, президента Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталову. Помимо наличия необходимого стажа работы в ее пользу также говорят внепартийный характер текущей деятельности и относительно конструктивное взаимодействие с властями. Останется только решить вопрос с подходящим РОО.



В целом, отдельные оппозиционные политики, скорее всего, уже рассматривают возможность объединения с целью либо выдвижения и поддержки единого кандидата, как это было в 2005 году, либо проведения активного бойкота будущих выборов. Однако при явном дефиците подходящих персон и давней разобщенности в казахстанской оппозиции по идейно-политическим и межличностным признакам выполнение первой из этих задач представляется затруднительным. К тому же своим возможным участием в предстоящих выборах соответствующие лица будут способствовать их легитимизации.



С учетом всего этого представляется, что среди оппонентов действующей власти выделятся две группы из числа представителей старой и новой волны, каждая из которых будет выдвигать и поддерживать своего кандидата. Другой возможный вариант, если на это пойдут только новички, а ветераны оппозиции будут бойкотировать выборы. Объективно властям выгодны оба варианта, поскольку каждый из них способствует расколу протестного электората. Тогда как недопущение к выборам вообще никого из представителей оппозиции чревато ее объединением с проведением всевозможных акций протеста.



Наибольшим количеством потенциальных альтернативных кандидатов в президенты располагает правящая элита. Особенно это характерно для бывших чиновников и/или парламентариев, которые были удалены из системы власти бывшим либо действующим президентами. Те и другие могут быть заинтересованы вернуться во власть или хотя бы активно заняться публичной политикой. К тому же некоторые из них возглавляют спортивные федерации, от которых могут баллотироваться.



Из первой группы следует выделить Имангали Тасмагамбетова, Аслана Мусина, Булата Утемуратова и Адильбека Джаксыбекова. Все они являются представителями "старой гвардии" управленцев и одного поколения с главой государства. Вместе с тем последние двое, скорее всего, максимально сосредоточены на вопросах сохранения и дальнейшего развития своего бизнеса и готовы в связи с этим поступиться возможными политическими интересами. Из остальных двух персон более амбициозным и влиятельным является Тасмагамбетов. Причем он может рассчитывать на поддержку некоторых не менее влиятельных лиц, включая его предшественника на посту президента Казахстанской федерации гольфа Нуртая Абыкаева. Правда, при всем этом свои политические намерения он пока держит при себе. Для Акорды же предпочтительно иметь Тасмагамбетова в союзниках, чем оппонентах, предложив ему, к примеру, позицию сенатора или мажилисмена с учетом будущих парламентских выборов.



Не менее представительной выглядит группа элитариев, которые в силу разных причин оказались чужими для действующего главы государства. Среди них есть и представители "старой гвардии" (Нурлан Нигматулин, Аскар Мамин, Рашид Тусупбеков), включая женское крыло (Гульшара Абдыкаликова), и молодые управленцы-"болашаковцы" (Бауыржан Байбек, Габидулла Абдрахимов). Однако вероятное самостоятельное выдвижение кого-либо из них в президенты станет явным вызовом для Акорды с ожидаемой ответной реакцией. Возможно, что во избежание подобного или какого-либо иного демарша антикоррупционной службой возбуждено уголовное дело по факту рейдерства, фигурантами которого являются братья Нигматулины. Так что вероятность появления накануне и во время предстоящих выборов отечественной "фронды" минимальна.



Самым же интригующим моментом будущей избирательной кампании станет то, как проявят себя члены еще недавно главной семьи страны. Необходимыми возможностями и ресурсами для возможного участия в борьбе за главную государственную должность располагает Дарига Назарбаева. Для ее выдвижения могут, в частности, реанимировать РОО "Выбор молодых", бывшее в 2003–2006 гг. фактически молодежным крылом возглавляемой ею Республиканской партии "Асар". Есть также вариант баллотироваться от Ассоциации деловых женщин Казахстана, возглавляемой близкой соратницей старшей дочери экс-президента Раушан Сарсембаевой.



С одной стороны, учитывая настроения в казахстанском обществе, Дарига Назарбаева может стать заведомо непроходным кандидатом без какого-либо административного воздействия. С другой стороны, ее вероятное намерение участвовать в досрочных президентских выборах может привести к всевозможной поддержке ее кандидатуры определенной частью элитариев, стремящихся взять политический реванш. Поэтому следует ожидать, что власти предпримут необходимые меры для недопущения подобного развития событий.



Таким образом, при достаточно большой численности персон, потенциально способных баллотироваться в президенты Казахстана, сейчас трудно однозначно предположить, кто из них реально пойдет на этот шаг. Во всяком случае, от оппозиции, даже в случае возможного объединения ведущих ее представителей, серьезной альтернативы Касым-Жомарту Токаеву представлено не будет. Что же касается заинтересованных представителей правящей элиты, то здесь властям, видимо, предстоит серьезно поработать с целью склонения к поддержке кандидатуры главы государства одних и обеспечения политического нейтралитета других.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Чеботарев Андрей

05.09.2022 Источник - turanpress.kz

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