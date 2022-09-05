Закат шукеевщины. По следам скандалов в Туркестанской области, - Turan Press

11:58 05.09.2022 По следам скандалов в Туркестанской области

В конце августа глава Туркестанского региона Умирзак Шукеев подал в отставку из-за коррупции подчиненного. За время его руководства накопилось множество происшествий, которые еще долго останутся в памяти казахстанцев.



В правительстве Шукеева проводили добрым словом, отметив, что прежде он занимал множество высоких постов и обзавелся весомой политической репутацией. Однако в долгие годы правления Умирзака Шукеева ФНБ "Самрук-Казына" окончательно превратился в неэффективную громоздкую структуру, неоднократно подвергаемую критике. В бытность министром сельского хозяйства командой этого управленца были заложены риски, плоды которых мы пожинаем сегодня.



В должности акима Туркестанской области Шукеев находился с февраля 2019 года, и это далеко не первый его опыт руководства областью. Казалось бы, отставку "тяжеловеса" могли бы и не принять, поскольку есть прецеденты подобных решений. Но, вероятно, перевесила масса отрицательных данных и мнений.



Лидер рейтинга коррупции



Напомним, что к отставке Умирзака Естаевича привело преступление бывшего акима Кентау Даурена Махажанова. Еще в феврале правоохранители сообщили, что Махажанов задержан в Алматы по подозрению во взяточничестве и отправлен в ИВС. Как заявили в Антикоре, бывший аким получил взятку в размере 98,5 тысяч долларов от директора ТОО, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в Кентау. А в середине июля Махажанова осудили на 10 лет лишения свободы. Согласно закону, после вступления приговора в законную силу непосредственный начальник экс-акима должен был подать в отставку.



Это лишь самый громкий скандал такого рода, однако недавно эксперты Ranking.kz провели исследование и обнаружили, что Туркестанская область лидирует в рейтинге коррупции служащих акиматов. Из 91 чиновника, попавшегося на взятках в 2022 году, 13 приходится на регион Шукеева. На втором месте расположилась Кызылординская область, на третьем – Шымкент. Также авторы рейтинга отметили, что в прошлом году в коррупции обвиняли пятерых акиматчиков из Туркестанского края.



В коррупционной летописи региона еще немало интересного. Например, в мае прошлого года некоторые блогеры распространили информацию об аресте заместителя Шукеева Меиржана Мырзалиева. По непроверенным данным чиновник был задержан за требование отката от фирмы, продающей тракторы. Антикор сведения не подтвердил, известно лишь, что Мырзалиев в июне 2021 года лишился должности замакима.



А в марте 2022 года за взятки был осужден и.о. руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Туркестанской области Сабыржан Дадаметов. "Он признан виновным в получении взяток от 30 до 150 тысяч тенге от работников "Правительства для граждан" Туркестанской области Атанбекова, Налибаева, Пралиева и Камал за беспрепятственное назначение пенсий физическим лицам", – говорится в сообщении Антикора. Чиновника приговорили к штрафу в 23 млн. тенге с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.



Коррупция свирепствует и в сельских округах. В частности, в мае этого года в этом нарушении заподозрили заместителя акима Тюлькубасского района. Как утверждает Антикор, чиновник получил взятку в сумме четыре млн. тенге от директора строительной компании "за оказание содействия в признании победителем тендера и заключении договора государственных закупок". Аналогичные дела расследовались и в прошлом году, а в 2020 году по подозрению в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге за положительное решение о выдаче земельного участка был задержан аким Жамбылского сельского округа.



Бедность, проблемы с водой и со школами



Побывав на трехлетней годовщине создания Туркестанской области в 2021 году, депутаты Мажилиса отметили, что ни одна из хронических проблем региона так и не была решена.



Во-первых, сельские районы страдают от отсутствия питьевой и поливной воды, в некоторых аулах ее не хватает много лет. Население Туркестана стремительно увеличивается, в ближайшем будущем возможен острый дефицит. Водоснабжение региона на 90% зависит от трансграничных рек, а имеющиеся ресурсы не покрывают потребности населения и отраслей экономики, что отрицательно сказывается на социально-экономическом развитии, таковы сведения экологов.



Также нарастает нехватка пастбищ, люди массово отказываются держать скот, так как его негде пасти и нечем поить. По мнению депутатов, основная причина снижения продуктивности в скотоводческом регионе – в вездесущей коррупции. Пастбища и водные ресурсы распродаются "своим" предпринимателям, а сельчане не могут найти на них управу. Кроме того, мажилисмены заявили о том, что сельское население области страдает от некачественного и недостаточного медицинского обслуживания.



Следующий дефицит неоднократно выделяли и в Мажилисе, и в различных министерствах. Туркестан лидирует по количеству новорожденных, каждый пятый маленький казахстанец появляется на свет на его сакральной земле. Тем не менее, уже сегодня в регионе не хватает учебных мест. В прошлом году министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что Туркестанской области срочно требуется 47 тысяч мест в средних учебных заведениях.



Кроме того, около 170 школ расположены в неприспособленных для учебы зданиях, некоторые незамедлительно нуждаются в ремонте. В августе этого года члены республиканского общественного совета по вопросам образования и здравоохранения при партии "AMANAT" сообщили о том, что в Туркестанской области наблюдаются низкие темпы строительства школ. Чиновники дотянули до подорожания строительных материалов на 50-70%.



В 2022 году в области обещали сдать в эксплуатацию 21 учебное заведение. Добавим, что на эти цели в рамках программы "Ауыл ел бесігі" из бюджета выделено 20,5 млрд. тенге. Однако на девяти объектах строительные работы велись не на должном уровне, на подрядные и надзорные учреждения был наложен штраф в размере 7,1 млн. тенге. В акимате заявили, что вопрос нехватки школ решится в течение пяти лет, а пока некоторые дети походят в трехсменные и не отвечающие стандартам здания. Туркестанские школы также "прославились" в связи с избиениями и драками со смертельным исходом, кроме того, зафиксированы случаи суицида.



Что касается другого социального строительства, то на всю страну прогремела "Туркестан-Арена". В прошлом году партия "Ак жол" направила в акимат Туркестанской области запрос, касающийся стоимости "Арены". Стадион был возведен в 2020 году, обошелся бюджету в 39 млн. долларов, однако первые же дожди его порядком затопили. Депутаты указали на чрезмерную дороговизну стадиона и потребовали наказать виновных в том, что некачественно построенный объект был благополучно сдан в эксплуатацию.



Перечисленные проблемы нашли свое отражение и в отчетах Счетного комитета. Эксперты отдельно остановились на главной из их – бедности, которую Туркестанская область так и не смогла преодолеть. В одном из отчетов Счетный комитет отметил, что уровень бедности в Туркестанской области достигает максимального показателя в Казахстане – 12,2%. Средний ежемесячный доход на душу населения составляет 66 тыс. тенге. Для сравнения, уровень бедности в среднем по стране был зафиксирован на уровне 5,9%.



"Акимы не мотивированы в развитии экономического потенциала региона. При этом, их основная задача состоит в том, чтобы больше получить субвенций из центра, а не расширять свою налогооблагаемую базу", – заявляли в комитете. Между тем, область остается одной из самых дотационных в республике.



На этом фоне особенно ярко выделяются злоупотребления. Летом прошлого года Счетный комитет сообщил о том, что наибольший ущерб при использовании бюджетных средств пришелся на Туркестанскую область, где допущены нарушения на 9,9 млрд. тенге, что составляет 39,6% от общей суммы.



В ведомстве коснулись и нехватки ресурсов. "В 151 из 697 населенных пунктов области (21,7%) подача воды осуществляется по графику, что негативно влияет на качество жизни населения. В 172 населенных пунктах отмечается дефицит мощности электроэнергии, в результате более 250 тыс. человек (12,3%) не обеспечиваются качественным электроснабжением. Кроме того, установлены факты необоснованного субсидирования сельхозпроизводителей, а также ненадлежащего мониторинга использования субсидий, приведшее к перепродаже просубсидированного скота, неиспользованию поливного оборудования, к затягиванию ввода инвестиционных объектов, что нивелирует эффект господдержки развития сельхозпроизводителей на сумму 1,3 млрд. тенге", – говорилось в отчетах.



Можно добавить и информацию портала ranking.kz, согласно которой в 2021 году наибольший объем целевых бюджетных трансфертов получил акимат Туркестанской области. Сумма составила 221,5 млрд. тенге, что в два раза больше среднестатистического показателя по стране.



Тем не менее, в регионе было исполнено только 95,5% от планового значения выделенных средств. "В целом в 2021 году общий размер затрат бюджетных средств в Туркестанской области предусмотрен в размере 747,8 млрд. тенге. За два месяца текущего года акимат области исполнил всего 96,2% всех запланированных расходов на отчетный период, то есть 5,1 млрд. тенге не были направлены по назначению", – так процитировала портал пресса. Сильнее всего от неосвоения средств пострадали сферы культуры, спорта, туризма и инфраструктурного пространства, а также социальная помощь и социальное обеспечение.



Взрывы в Арыси и "пенопластовая" жемчужина Востока



Уместно вспомнить и взрывы в июне 2019 года, прогремевшие на военных складах, расположенных всего в 200 метрах от города Арысь. В результате ЧС погибли три человека, пострадали десятки сооружений. К этому моменту Умирзак Шукеев занимал пост акима уже около полугода, и как опытный руководитель должен был наладить механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации.



Хотя Шукеев лично прибыл в Арысь, эвакуация жителей практически провалилась. По данным МВД, город покинули около 41 тысячи граждан, при этом 39 тысяч из них выехали самостоятельно, 2815 человек были эвакуированы. Участники и журналисты описывали происходящее как массовое, бесконтрольное бегство, в котором чудом обошлось без многочисленных жертв.



Также хорошо казахстанцам запомнилась эпопея с превращением города Туркестан в жемчужину отечественного туризма. Аким Шукеев категорически опровергал любую критику в адрес загадочного процесса трансформации, куда были вложены огромные бюджетные средства, а вот результата налогоплательщики не дождались до сих пор.



По данным официальных источников, уже в 2020 году инвестиции в сферу искусства и развлечений области составляли 125,3 млрд. тенге. В 2021 году в регион инвестировали более 80,8 млрд. тенге. Однако Туркестанская область заняла лишь девятое место по количеству обслуженных внутренних туристов, ее далеко опередили столица, Алматы и совсем не избалованная вложениями Костанайская область.



"Фактически, несмотря на существенный вклад в отрасль, в Туркестанской области до сих пор не было получено должных результатов. Еще в начале года в акимате региона отмечали, что Туркестан достоин стать мировым центром туризма. Но для того чтобы это случилось, региону нужно стать конкурентоспособным по меньшей мере внутри страны и быть привлекательным хотя бы для казахстанцев", – поясняли, в частности, эксперты портала Finprom.kz.



Но привлечь даже соотечественников весьма затруднительно, если многие из них жалуются на то, что от едва возведенных туробъектов отваливается штукатурка и элементы декора. Летом 2021 года туристы заявили: "Керуен-сарай", построенный в областном центре за 87 млрд. тенге, сделан из пенопласта. Вскоре появились сообщения о ремонте новеньких павильонов.



Аким Шукеев выступил в прессе с опровержениями. По его словам, о нарушениях и "пенопласте" трезвонили некие любители "хайпа", не разбирающиеся в строительстве. Однако же на устранение неполадок у акимата было достаточно времени, но и отпускной сезон 2022 года не дал повода говорить о Туркестане как о прорыве в туристической сфере.



Словом, хотя официальные показатели, приводимые Умирзаком Естаевичем в отчетах президенту Токаеву, достаточно впечатляли, время его руководства отмечено как весьма противоречивое. Во всяком случае, Туркестанская область не достигла тех успехов, на какие могла надеяться при столь опытном и заслуженном акиме.



Дамир Ильясов



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Turan Press

05.09.2022 Источник - Turan Press

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662368280





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