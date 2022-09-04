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Китай, Россия и Иран постепенно объединяются против США, - Хал Брэндс
12:14 05.09.2022

Bloomberg
США

Китай, Россия и Иран постепенно объединяются против США

Россия, Китай и Иран объединяются против США, пишет Хал Брэндс для Bloomberg. Хотя их отношения нельзя назвать альянсом в американском понимании этого слова, важно то, что они работают друг с другом, и это сотрудничество может изменить стратегическую картину мира.

Хал Брэндс

Куда ни глянет Америка, повсюду ее геополитические противники солидаризируются и действуют заодно. Россия и Китай провозгласили "безграничное" стратегическое партнерство прямо накануне начала российской специальной военной операции на Украине. Иран помогает президенту Владимиру Путину вести там боевые действия, оказывая Москве военную помощь. У Пекина и Тегерана свои стратегические отношения, развивающиеся уже несколько десятилетий.

Вашингтону пока еще не противостоит полномасштабный альянс враждебных держав. Но будет неверно думать в таком ключе про сближение трех стран, которые все больше сплачиваются в своем враждебном отношении к США.

Для американцев формальные военные альянсы являются золотым стандартом международного сотрудничества. Это неудивительно с учетом того, что у Вашингтона во всем мире десятки союзников, заключивших с ним договоры. Такие отношения играют исключительно важную роль в стратегии Соединенных Штатов и дают многим американцам своеобразное представление о том, что означает альянс, и что он влечет за собой.

Связи между Ираном, Китаем и Россией не впечатляют в сравнении с тем, что есть у США. Эти страны не берут на себя формальные и публичные обязательства по взаимной защите. В их отношениях довольно часто присутствует недоверие.

Путин, конечно, возмущен тем, что китайский председатель Си Цзиньпин бросил его на произвол судьбы на Украине, а Тегеран и Москва соперничают за влияние на Ближнем Востоке. Практически невозможно себе представить такое будущее, в котором Америка и, скажем, Британия станут врагами. В то же время, довольно легко можно вообразить, как авторитарные и экспансионистские Китай, Россия и Иран в будущем выступят друг против друга.

Пекин, Москва и Тегеран не являются союзниками в том смысле, в котором этот термин использует Вашингтон. Но может быть, им это и не нужно.

Американские альянсы необычны с исторической точки зрения. До середины ХХ века европейская дипломатия чаще всего формировала узкие и весьма корыстные партнерства. У ключевых альянсов, таких как сложившийся до Первой мировой войны Тройственный союз в составе Англии, Франции и России, не было официальных обязательств в оборонной сфере, а основывались они на совокупности расплывчатых договоренностей. Даже самый одиозный и разрушительный альянс в современной истории, каким в годы Второй мировой войны стал Тройственный пакт между Германией, Италией и Японией, и тот был насквозь пропитан цинизмом и взаимной антипатией.

При рассмотрении отношений между противниками Америки дело не в том, подходят ли они под вашингтонское определение альянса, и называют ли себя стороны союзниками. Важнее другое: ведут ли такие отношения к реальному сотрудничеству, которое способно изменить стратегическую картину мира.

Сегодня ответ на этот вопрос определенно положительный. В рамках российско-китайских отношений активно идет торговля оружием, проводятся военные учения, осуществляется техническое сотрудничество. Москва и Пекин совместно поддерживают авторитарные режимы в Центральной Азии, ослабляют нормы международного права, подрывают права человека и пытаются диктаторскими методами управлять интернетом. Но важнее всего то, что две страны урегулировали проблемы, которые когда-то отравляли их отношения, и теперь могут нацелить свою враждебность на общего врага – Соединенные Штаты Америки.

Обе страны также стараются укреплять связи с Ираном. Тегеран и Москва были военными союзниками в Сирии в 2015 году. Они объединили усилия, чтобы спасти правительство Башара Асада и подорвать политику США, направленную на его свержение. Россия и Китай уже давно поставляют оружие в Иран, укрепляя его армию, а экономические и дипломатические связи с ними помогли Тегерану ослабить воздействие международных санкций.

Иран и Китай официально оформили свои многолетние отношения, подписав в 2021 году договор о стратегическом партнерстве сроком на 25 лет. Но российско-иранские связи имеют еще большее значение. Тегеран поставляет Москве беспилотники и дает рекомендации по уходу от санкций, что приносит Кремлю немалую пользу в условиях боевых действий на Украине.

Русские помогают Ирану запускать спутники и в приоритетном порядке поставляют ему зерно. Как отметил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, "весь мир должен наблюдать за сближением России и Ирана, видя в этом серьезнейшую угрозу".

Понять логику такого сотрудничества легко. Эта тройка авторитарных государств стремится сохранить и защитить антилиберальную политическую систему, изгнать США из своего географического окружения и уничтожить сложившийся после холодной войны мировой порядок, в котором господствует Америка.

Москва, Тегеран и Пекин не горят желанием участвовать в войнах друг друга, но они прекрасно понимают, что, когда речь идет о противодействии сверхдержаве, сила всегда в количестве. Совместно они могут оказать мощное давление на Америку, действуя одновременно на нескольких фронтах.

С другой стороны, российский, китайский и иранский режимы понимают, что, если Вашингтон или кто-то из его союзников нанесет решительное поражение одному из них, остальные станут более уязвимыми и одинокими. Это достаточно веская причина для сплочения ведущих авторитарных государств мира. И неважно, называют они (или мы) это альянсом или нет.

Источник - ИноСМИ
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