Доигрались в обнимашки с талибами. Два российских дипломата погибли при взрыве в Кабуле

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12:48 05.09.2022
Двое российских дипломатов погибли при устроенном смертником взрыве в Кабуле
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
© Фото из аккаунта посольства РФ в Афганистане в социальной сети
Два сотрудника посольства РФ погибли в результате взрыва в Кабуле. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники.
Информацию также подтвердили в российском МИД.
В общей сложности погибли и пострадали не менее 25 человек, сообщают межарабские СМИ.
По предварительным данным, террорист-смертник подорвал себя в очереди на получение виз у здания дипмиссии.