Доигрались в обнимашки с талибами. Два российских дипломата погибли при взрыве в Кабуле

12:48 05.09.2022

Двое российских дипломатов погибли при устроенном смертником взрыве в Кабуле

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



© Фото из аккаунта посольства РФ в Афганистане в социальной сети

Два сотрудника посольства РФ погибли в результате взрыва в Кабуле. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники.



Информацию также подтвердили в российском МИД.



В общей сложности погибли и пострадали не менее 25 человек, сообщают межарабские СМИ.



По предварительным данным, террорист-смертник подорвал себя в очереди на получение виз у здания дипмиссии.